IPL 2026 Mock Auction: कॅमेरून ग्रीनसाठी CSK ने मोजले २१ कोटी, इंग्लंडच्या लियाम लिव्हिंगस्टोनसाठी KKR ने रिकामी केली झोळी

IPL 2026 auction strategy CSK and KKR: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी येत्या १६ डिसेंबरला अबू धाबी येथील एतिहाद अरेना येथे मिनी लिलाव होणार आहे. यावर्षी लिलावासाठी नोंदवलेल्या १३५५ खेळाडूंपैकी एकूण ३५९ खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. पण, यातूनही ७७ खेळाडूंवरच यशस्वी बोली लागणार आहे. या मिनी लिलावापूर्वी, माजी भारतीय ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विनने त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर एक मॉक लिलाव आयोजित केला होता. चाहत्यांनी सर्व १० आयपीएल संघांसाठी बोली लावली होती, ज्यामध्ये कॅमेरून ग्रीन ( Cameron Green ) हा सर्वाधिक मागणी असलेला खेळाडू होता..या मॉक लिलावात ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू खेळाडू कॅमेरून ग्रीनला सर्वाधिक बोली मिळाली. चेन्नई सुपर किंग्जने त्याला २१ कोटी रुपयांना आपल्या संघात घेतले. कोलकाता नाईट रायडर्सनेही ऑसी खेळाडूसाठी जोरदार बोली लावली होती. लिलावताही ग्रीनसाठी अशीच लढत पाहायला मिळू शकते. इंग्लंडचा लियाम लिव्हिंगस्टोन देखील खूप महागडा ठरला. KKR ने त्याला १८.५ कोटी रुपयांना आपल्या संघात घेतले, ज्यामुळे तो दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात महागडा खेळाडू ठरला. भारतीय अष्टपैलू खेळाडू वेंकटेश अय्यरसाठी KKR ने १७.५ कोटी रुपयांची यशस्वी बोली लावली..IND vs SA : भारताच्या पराभवानंतर हार्दिक पांड्या अन् गौतम गंभीर यांच्यात झाला वाद? ड्रेसिंग रूमच्या Viral Video ने चर्चेला उधाण.पृथ्वी शॉ यालाही या मॉक लिलावात खरेदीदार मिळाला. गेल्या वर्षी पृथ्वी अनलोस्ड राहिला होता. यंदा त्याला KKR ने मॉक लिलावात ५.२५ कोटींत आपल्या ताफ्यात घेतले. भारतीय फिरकीपटू रवी बिश्नोई महागडा ठरला, सनरायझर्स हैदराबादने त्याला १०.५ कोटीमध्ये खरेदी केले. दिल्लीने स्टार गोलंदाज मथिशा पाथिरानासाठी ७ कोटी खर्च केले. स्टीव्ह स्मिथ आणि डेव्हॉन कॉनवेसारखे दिग्गज खेळाडू अनसोल्ड राहिले..SOLD PLAYER LISTकॅमेरून ग्रीन - २१ कोटी, CSKलियाम लिव्हिंगस्टोन - १८.५ कोटी, KKRव्यंकटेश अय्यर - १७.५ कोटी, KKRरवी बिश्नोई – १०.५ कोटी, SRHजेसन होल्डर - ९ कोटी, LSGमथिशा पाथीराना – ७ कोटी, DCपृथ्वी शॉ - ५.२५ कोटी, KKRडेव्हिड मिलर - ४.५ कोटी, PBSKजॉनी बेअरस्टो - ३.७५ कोटी, KKRटीम सेफर्ट - ३ कोटी, DCबेन डकेट - ४ कोटी, KKRजेमी स्मिथ - ३.७५ कोटी, DCआकाश दीप - ३.२५ कोटी, CSKआकिब नबी - ३ कोटी, DCवनिंदू हसरंगा - २ कोटी, LSGरचिन रवींद्र - रु. 2.25 कोटी, PBSKमुस्तफिजुर रहमान - 3.5 कोटी, RCBअँरिक नॉर्टजे - ३ कोटी, SRHराहुल चहर - ३.२५ कोटी, RRजोश इंग्लिस - २ कोटी, CSKअकील हुसेन - २ कोटी, CSKअभिनव मनोहर – १.७५ कोटी, LSG.'अरे ९० वर आहे, आऊट होईल...'! खेळाडूने स्लेजिंग केली, Vaibhav Suryavanshi चा 'Cute' रिप्लाय; मोडला गिल, AB चा विक्रम... .UNSOLD PLAYERस्टीव्ह स्मिथडेव्हॉन कॉनवेजेक फ्रेझर मॅकगर्क.