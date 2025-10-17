Ranji Trophy : २६ चेंडूंत १०४ धावा! रजत पाटीदारचे वादळी द्विशतक, संघाला मिळवून दिली २५०+ धावांची आघाडी

Rajat Patidar smashed a maiden First-Class double century: इंडियन प्रीमिअर लीग आणि इराणी चषक स्पर्धा विजेता कर्णधार रजत पाटीदार याने रणजी करंडक स्पर्धेत द्विशतकी खेळी केली. रजतने सातत्य दाखवताना पंजाबच्या गोलंदाजांना चांगला चोप दिला. मध्य प्रदेशचा कर्णधार म्हणून खेळताना रजतने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील त्याचे पहिले द्विशतक साजरे केले. त्याने या खेळीत २६ चौकार लगावताना मध्य प्रदेशला पहिल्या डावात आतापर्यंत २७६ धावांची आघाडी मिळवून दिली आहे. पंजाबच्या पहिल्या डावातील २३२ धावांच्या प्रत्युत्तरात मध्य प्रदेशने १४६ षटकांत ८ बाद ५१९ धावा केल्या आहेत..सारांश जैन ( ६-७५) याच्या दमदार गोलंदाजीने पंजाबच्या फलंदाजांना हतबल केले. त्यांचा संपूर्ण संघ ८४.३ षटकांत २३२ धावांत तंबूत परतला. पंजाबकडून उदय सहरण याने ७५ धावांची खेळी केली, तर कर्णधार नमन धीर ( ३९) व नेहाल वढेरा ( २३) यांनीही चांगला खेळ केला. पण, ते पंजाबला मोठी धावसंख्या गाठून देऊ शकले नाहीत..Fact Check : अजित आगरकरची दादागिरी आता बस झाली... रवी शास्त्री बनणार निवड समितीचे अध्यक्ष? X पोस्ट व्हायरल.प्रत्युत्तरात मध्य प्रदेशची सुरूवात काही खास झाली नाही. हर्ष गवळी ( ८) व यश दुबे ( २३) हे सलामीवीर छोट्या धावसंख्येत माघारी परतले. हिमांशू मंत्री ( ४०) व शुभम शर्मा ( ४१) यांनी पंजाबच्या गोलंदाजांचा चांगला सामना केला होता. पण, नमन धीरने या दोघांना माघारी पाठवले. कर्णधार रजत पाटीदार व वेंकटेश अय्यर यांनी पाचव्या विकेटसाठी २३५ चेंडूंत १४७ धावांची खेळी केली. त्याआधी रजत व शुभमन शर्मा यांनी ५७ धावा जोडल्या होत्या..वेंकटेश ११४ चेंडूंत ७ चौकार व १ षटकाराह ७३ धावांवर प्रेरित दत्ताच्या गोलंजादीवर झेलबाद झाला. पाठोपाठ कुमार कार्तिकेय भोपळ्यावर दत्ताच्या चेंडूवर त्रिफळाचीत झाला. रजत मैदानावर शड्डू ठोकून उभा राहिला आणि त्याने ३३२ चेंडूंत २६ चौकारांच्या मदतीने नाबाद २०५ धावा केल्या आहेत. पावसामुळे खेळ थांबला असताना मध्य प्रदेशच्या ८ बाज ५१९ धावा झाल्या आहेत आणि त्यांच्याकडे २८७ धावांची आघाडी आहे. .Viral Video : जीव झाला वेडा पिसा... विराट कोहलीचा ऑटोग्राफ मिळताच चिमुरडा आनंदाने नाचायला लागला, सैरावैरा पळू लागला.रजतने भारताकडून ३ कसोटी सामने खेळले आहेत आणि त्यात त्याची कामगिरी काही खास झालेली नाही. पण, ७२ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने ४४.४१ च्या सरासरीने ५१९६ धावा केल्या आहेत. त्यात १५ शतकं व २७ अर्धशतकांचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.