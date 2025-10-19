IND vs AUS: पहिला वनडे सामना हरूनही कर्णधार शुभमन गिल समाधानी; कारण सांगताना म्हणाला, 'या मॅचने आम्हाला...'

ऑस्ट्रेलियाने पर्थमध्ये झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात भारताला ७ विकेट्सने पराभूत केले. शुभमन गिलने कर्णधार म्हणून पहिल्या सामन्यात पराभवाचा सामना केला. मात्र भारतीय संघाच्या लढाईबद्दल गिलने समाधान व्यक्त केले..ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाने रविवारी पर्थला झालेल्या वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाला ७ विकेट्सने पराभूत केले. पावसाचा अडथळ्यामुळे २६-२६ षटकांचा करण्यात आलेल्या या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने विजय मिळवून तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यापासून शुभमन गिलने भारताचा वनडे कर्णधार म्हणून धूरा हाती घेतली. मात्र कर्णधार म्हणून त्याला पहिल्याच वनडे सामन्यात पराभवाचा धक्का बसला. पण असं असलं तरी त्याने भारतीय संघाने या सामन्यात दिलेल्या लढाईबद्दल समाधान व्यक्त केलं आहे..IND vs AUS 1st ODI Live: रोहित, विराटच्या पुनरागमनाचा फुसका बार... ऑस्ट्रेलियाच्या डावपेचांसमोर भारताची हार! मालिकेत आघाडी .या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण दिले होते. पण भारताच्या डावावेळी अनेकदा पावसाचा अडथळा आला. त्यातच भारताने रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर यांनी झटपट विकेट्स गमावल्या. पण नंतर अक्षर पटेल (३१), केएल राहुल (३८) आणि नितीश कुमार रेड्डी (१९*) यांनी दिलेल्या योगदानामुळे भारताने २६ षटकात ९ बाद १३६ धावा केल्या. मात्र डकवर्थ लुईस नियमानुसार ऑस्ट्रेलियासमोर २६ षटकात १३१ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. .या लक्ष्याचा पाठलाग ऑस्ट्रेलियाने २१.१ षटकात ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. ऑस्ट्रेलियाकडून मार्शने ५२ चेंडूत ४६ धावांची नाबाद खेळी केली. तसेच जोश फिलिपने २९ चेंडूत ३७ धावांची खेळी केली. मॅथ्यू रेनशॉ याने २४ चेंडूत २१ धावांची नाबाद खेळी केली. गोलंदाजीत भारताकडून अर्शदीप सिंग, अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. ऑस्ट्रेलियाकडून जोश हेजलवूड, मिचेल ओवन आणि मॅथ्यु कुन्हेमन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..या सामन्यानंतर शुभमन गिल म्हणाला, 'जेव्हा तुम्ही पॉवरप्लेमध्येत तीन विकेट्स गमावता, तेव्हा तुम्ही सामन्यात परत येण्यासाठी प्रयत्न करत असता. पण या सामन्यातून आम्हाला खूप गोष्टी शिकायला मिळाल्या आणि अनेक सकारात्मक गोष्टीही घेण्यासारख्या आहेत. आम्ही १३० धावांचा बचाव करत होतो आणि आम्ही हा सामना शेवटपर्यंत नेला नाही, पण खूप खोलवर खेचला, त्यासाठी आम्ही समाधानी आहोत.'तसेच पर्थमध्ये मोठ्याप्रमाणात भारतीय संघाचे चाहते स्टेडियममध्ये उपस्थित होते. याबाबत गिलने आनंद व्यक्त करताना म्हटले की 'आम्ही नशीबवान आहोत. मोठ्या प्रमाणात चाहते आले होते आणि आशा आहे की आम्ही त्यांना ऍडलेडमध्ये त्यांना आनंद देऊ शकतो.'.AUS vs IND: मोहम्मद सिराजची सुपरमॅनसारखी फिल्डिंग! बाऊंड्रीजवळ एकाच हाताने चेंडू पकडून आडवला सिक्स, पाहा Video.भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात दुसरा वनडे सामना ऍडलेडला २३ ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे. दरम्यान, शुभमन गिल कर्णधार म्हणून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील तिन्ही प्रकारात पहिला सामना पराभूत होणारा भारताचा विराट कोहलीनंतरचा दुसराच कर्णधार आहे. गिलने इंग्लंडमध्ये कर्णधार म्हणून पहिला कसोटी सामना लीड्समध्ये पराभूत झाला होता. तसेच टी२०मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध कर्णधार म्हणून पहिला सामना गिल पराभूत झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.