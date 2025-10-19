Cricket

IND vs AUS: पहिला वनडे सामना हरूनही कर्णधार शुभमन गिल समाधानी; कारण सांगताना म्हणाला, 'या मॅचने आम्हाला...'

Shubman Gill on Australia vs India 1st ODI: पहिल्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारताला ७ विकेट्सने पराभूत केले. हा वनडे कर्णधार म्हणून शुभमन गिलचा पहिला सामना होता. पहिल्या सामन्यानंतर गिल काय म्हणाला, जाणून घ्या.
  • ऑस्ट्रेलियाने पर्थमध्ये झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात भारताला ७ विकेट्सने पराभूत केले.

  • शुभमन गिलने कर्णधार म्हणून पहिल्या सामन्यात पराभवाचा सामना केला.

  • मात्र भारतीय संघाच्या लढाईबद्दल गिलने समाधान व्यक्त केले.

