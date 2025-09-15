IND vs PAK: 'पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांसोबत आम्ही उभे...' कर्णधार सूर्यकुमारची पाकिस्तानविरुद्ध विजयानंतर मोठी प्रतिक्रिया

भारताने पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात ७ विकेट्सने विजय मिळवला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हा विजय भारतीय सैन्याला समर्पित केला.भारतीय संघ पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांसोबत उभे असल्याचेही सूर्यकुमारने सांगितले. .रविवारी (१४ सप्टेंबर) भारतीय क्रिकेट संघाने पाकिस्तानविरुद्ध ७ विकेट्सने मोठा विजय मिळवला. भारताचा हा या स्पर्धेतील सलग दुसरा विजय ठरला. त्यामुळे भारताने सुपर फोर फेरीतील स्थानही जवळपास पक्के केले आहे. दरम्यान, या सामन्याला वादासोबतच भावनिक किनारही लाभली होती. एप्रिलच्या अखेरीस झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तान संघ आमने-सामने होते. भारतातून या सामन्याला कडाडून विरोधही झाला होता. अनेकांनी सामना पाहणार नसल्याचं म्हटलं होतं. या सर्व विरोधानंतर भारत सरकारकडून परवानगी मिळाल्यानंतर हा सामना पार पडला आणि भारताने सूर्यकुमारच्या नेतृत्वात विजय देखील मिळवला..IND vs PAK, Asia Cup: अरर! पाकिस्तानच्या राष्ट्रगीतापूर्वी अचानक मैदानात वाजलं 'जलेबी बेबी'; Video तुफान व्हायरल.दरम्यान, भारतीयांच्या भावनांचा आदर असल्याचे म्हणत सामन्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हा विजय भारतीय सैन्याला समर्पित केला आहे. तसेच पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबासमवेत भारतीय संघही उभा असल्याचे त्याने स्पष्ट केले.एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात २६ नागरिकांनी प्राण गमावले होते. या हल्ल्यात ज्या कुटुंबातील सदस्यांवर हल्ले अधिक झाले, ते पर्यटत होते. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना भारतीय सैन्याने 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर हल्ला केला केला. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये युद्धजनक परिस्थिती निर्माण झाली होती. भारतीय सैन्याने पाकिस्तानला चोख उत्तर देताना आपली ताकद सिद्ध केली होती. अखेर शस्त्रसंधीचा निर्णय झाल्यानंतर तणाव निवळला होता..दरम्यान, या घटनेनंतर भारताने पाकिस्तानसोबत सर्व संबंध तोडण्याची मागणी भारतातून झाली. भारताने पाकिस्तानसोबत क्रिकेटही खेळू नये अशी मागणी होत होती. पण भारतीय सरकारकडून बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये तटस्थ ठिकाणी सामने खेळण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर रविवारी भारत आणि पाकिस्तान संघात सामना झाला.सामना जिंकल्यानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हटला, 'काही गोष्टी सांगण्यासाठी सध्या योग्य प्रसंग आहे. आम्हाला सांगायचे आहे की पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांच्या कुटुंबियांबरोबर उभे आहोत. आमची बांधिलकी त्यांच्यासोबत आहे.''आम्ही हा विजय आपल्या सैन्यदलाला समर्पित करतो, ज्यांनी मोठं शौर्य दाखवलं आहे. ते आम्हा सर्वांना यापुढेही सातत्याने प्रेरणा देत राहोत आणि आम्ही जेव्हाही संधी मिळेल, तेव्हा मैदानात अशी कामगिरी करत राहून त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद देण्याचा प्रयत्न करू.'.सूर्यकुमारच्या वाढदिवशी भारताचा विजयसामन्यानंतर सूर्यकुमार जेव्हा प्रेझेंटेशनवेळी बोलण्यासाठी आला तेव्हा प्रेक्षकांमधून त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. यावेळी बोलताना सूर्यकुमार म्हणाला, 'छान वाटत आहे. भारताला हे सर्वोत्तम रिटर्न गिफ्ट आहे. ही गोष्टीचा विचार डोक्यात सुरू होताच आणि हा मानवी स्वभावच आहे. आम्हाला विजय हवाच होता आणि जेव्हा विजय मिळवता, तेव्हा तुम्ही त्यासाठी तयारी केलेली असते. मी माझ्या यादीतली या बॉक्सवर नेहमीच टीक करण्याचा विचार केला आहे. मला शेवटपर्यंत मैदानात राहून फलंदाजी करायची होती.''संपूर्ण संघासाठी हा इतर सामन्यासारखाच सामना होता. आम्ही सर्व प्रतिस्पर्धांविरुद्द करतो, तशीच तयारी केली. काही महिन्यांपूर्वीही असंच झालं होतं. मला वाटतं चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकलेल्या भारतीय संघाने ही फिरकी गोलंदाजीच्या वर्चस्वाची लय बनवली होती. मी नेहमीच फिरकी गोलंदाजांचा चाहता राहिलो आहे. कारण ते मधल्या षटकांमध्ये सामन्यावर नियंत्रण ठेवतात.'.IND vs PAK, Asia Cup: भारतच ठरला 'बॉस', पाकिस्तानच्या ठेचल्या नांग्या; कर्णधार सूर्यकुमारचं वाढदिवशी भारतीयांना स्पेशल गिफ्ट.सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ९ बाद १२७ धावा केल्या होत्या. भारताकडून कुलदीप यादवने ३ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर १२८ धावांचा पाठलाग भारताने १५.५ षटकातच ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. भारताने ३ बाद १३१ धावा केल्या. भारताकडून सूर्यकुमारने सर्वाधिक ४७ धावा केल्या. अभिषेक शर्मा आणि तिलक वर्मा यांनी प्रत्येकी ३१ धावांची खेळी केली. पाकिस्तानकडून तिन्ही विकेट्स सैम आयुबने ३ विकेट्स घेतल्या..FAQsप्रश्न १: भारताने पाकिस्तानविरुद्ध किती धावांनी विजय मिळवला?उत्तर: भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला.(Q1: By how many wickets did India beat Pakistan?)प्रश्न २: या सामन्यात भारताकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?उत्तर: सूर्यकुमार यादवने नाबाद ४७ धावा केल्या.(Q2: Who scored the most runs for India in the match?).प्रश्न ३: पाकिस्तानकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?उत्तर: साहिबजादा फरहानने ४० धावा केल्या.(Q3: Who was the top scorer for Pakistan?)प्रश्न ४: भारताकडून सर्वाधिक विकेट्स कोणत्या गोलंदाजाने घेतल्या?उत्तर: कुलदीप यादवने ३ विकेट्स घेतल्या.(Q4: Which Indian bowler took the most wickets?)प्रश्न ५: सूर्यकुमार यादवने हा विजय कोणाला समर्पित केला?उत्तर: भारतीय सैन्यदल आणि पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांना.(Q5: To whom did Suryakumar Yadav dedicate the win?)प्रश्न ६: सामना कुठे खेळला गेला?उत्तर: दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर.(Q6: Where was the match played?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 