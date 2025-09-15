Cricket

IND vs PAK: 'पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांसोबत आम्ही उभे...' कर्णधार सूर्यकुमारची पाकिस्तानविरुद्ध विजयानंतर मोठी प्रतिक्रिया

Suryakumar Yadav Dedicates Win against Pakistan to Indian Armed Forces: भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ७ विकेट्सने विजय मिळवला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने विजय भारतीय सैन्याला समर्पित केला आणि पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांसोबत उभे असल्याचे सांगितले.
Pranali Kodre
Summary

  • भारताने पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हा विजय भारतीय सैन्याला समर्पित केला.

  • भारतीय संघ पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांसोबत उभे असल्याचेही सूर्यकुमारने सांगितले.

