VIRAL VIDEO: जिंकण्यापूर्वीच खेळाडू सेलिब्रेशन करण्यासाठी मैदानात धावले, फिल्डरची चतुराई पाहून सारेच चक्रावले; अम्पायरही गोंधळले

भारतात आयपीएलच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राज्यांमध्ये टी२० लीग स्पर्धा सुरू झाल्या आहेत. या लीग स्पर्धांमधून अनेक खेळाडू आपली प्रतिभा दाखवत आहेत. तसेच काही अशाही घटना घडत आहेत, ज्याची चर्चाही होत आहे. अशीच एक मजेशीर घटना छत्तीसगढ क्रिकेट प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (CCPL 2026) घडली आहे, ज्याचा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल (Viral Video) होत आहे. .Cricket Viral Video: IPL काय बघताय? इथे तर पठ्ठ्याने मैदानावरच नांगर फिरवला; सामना थेट बंद! खेळाडू, रेफरी अन् प्रेक्षक हैराण.रविवारी CCPL 2026 मध्ये बिलासपूर बुल्स विरुद्ध रायगढ लायन्स यांच्यात सामना झाला. रायपूरला झालेल्या या सामन्यात बिलासपूरने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. पण त्यांनी विजय मिळवण्यापूर्वीच संघातील खेळाडूंनी असं काही केलं की ज्याची मोठी चर्चा झाली..झाले असे की रायगढने बिलासपूरसमोर १६१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सलामीवीर अभिजीत ताहची विकेट ८ धावांवरच गेली. पण नंतर कर्णधार आयुष पांडेने ३३ आणि पवन परनातेने ३९ धावा करत डाव सावरला. हे दोघे बाद झाल्यानंतरही विकल्प तिवारी आणि प्रतिक यादव चांगला खेळ करत होते. त्यांनी नाबाद अर्धशतकी भागीदारीही केली होती. मात्र संघाला २३ चेंडूत विजयासाठी २ धावांची गरज होती, त्यावेळी प्रतिकने शुभमन अगरवालविरुद्ध मोठा शॉट खेळला. त्यामुळे षटकार जाईल असंच वाटलं होतं. पण त्याचवेळी रायगढच्या क्षेत्ररक्षकाने बाऊंड्री लाईनवर अफलातून क्षेत्ररक्षण केले आणि चेंडू सीमारेषा पार करणार नाही, याची काळजी घेतली. त्याने डाईव्ह मारून षटकार रोखला..Fox in Cricket: कोल्हा आला रे आला...! क्रिकेटच्या मैदानावर अनपेक्षित पाहुणा, खेळाडू पाहत राहिले, प्रेक्षक चकीत झाले, Viral Video.मात्र तोपर्यंत सामना जिंकला असा समज होऊन बिलासपूरचे अनेक खेळाडू विजयाचा आनंद साजरा करण्यासाठी मैदानात पळत आले होते, त्यांनी अगदी स्टंपही उखडले होते. परंतु, त्यावेळी फलंदाजांनी केवळ एक धाव पळून काढली होती आणि चेंडूही चौकार किंवा षटकारासाठी गेला नव्हता. त्यामुळे बिलासपूरचा विजय निश्चित झाला नव्हता. रिप्लेमध्येही क्षेत्ररक्षकाने योग्यरितीने चेंडू आडवल्याचे दिसले. त्यामुळे अंपायर्सने विजयाचा आनंद साजरा करण्यासाठी आलेल्या सर्व खेळाडूंना माघारी धाडले. जेव्हा सामना संपण्यापूर्वीच बिलासपूरचे खेळाडू मैदानात आले, त्यावर प्रतिस्पर्धी संघाकडून नाराजीही व्यक्त करण्यात आली. पण या गमतीशीर घटनेमुळे सर्वांना हसू आवरता आले नाही..पण यानंतरच्या चेंडूवर बिलासपूरसाठी विकल्प तिवारीने चौकार मारला आणि विजय निश्चित केला. विकल्प तिवारी ३९ धावांवर आणि प्रतिक यादव ३० धावांवर नाबाद राहिला. दरम्यान, सामना बिलासपूरने जिंकला असला, तरी त्यांच्या खेळाडूंनी विजयापूर्वीच मैदानात घेतलेली धाव मात्र चर्चेचा विषय ठरला. CCPL मध्ये बिलासपूरने साखळी फेरीतील ५ पैकी ५ सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे त्यांनी अव्वल क्रमांकावर राहत प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.