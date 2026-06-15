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VIRAL VIDEO: जिंकण्यापूर्वीच खेळाडू सेलिब्रेशन करण्यासाठी मैदानात धावले, फिल्डरची चतुराई पाहून सारेच चक्रावले; अम्पायरही गोंधळले

Chaos in T20 League: क्रिकेटच्या मैदानात अनेकदा गमतीशीर घटना घडत असतात. अशीच एक घटना भारतात सुरू असलेल्या एका टी२० लीगमध्ये घडली आहे, ज्यात संघाचा विजय होण्याआधीच खेळाडू मैदानात धावले होते. त्यामुळे मैदानात गोंधळ झाला होता.
Chaos in CCPL T20 | Comedy Viral Video

Chaos in CCPL T20 | Comedy Viral Video

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतात आयपीएलच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राज्यांमध्ये टी२० लीग स्पर्धा सुरू झाल्या आहेत. या लीग स्पर्धांमधून अनेक खेळाडू आपली प्रतिभा दाखवत आहेत. तसेच काही अशाही घटना घडत आहेत, ज्याची चर्चाही होत आहे. अशीच एक मजेशीर घटना छत्तीसगढ क्रिकेट प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (CCPL 2026) घडली आहे, ज्याचा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल (Viral Video) होत आहे.

Chaos in CCPL T20 | Comedy Viral Video
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