CSK च्या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर; मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी आईचे निधन

IPL 2026 CSK vs MI news: चेन्नई सुपर किंग्सचा मुंबई इंडियन्सविरुद्ध गुरुवारी (२३ एप्रिल) आयपीएल २०२६ मधील सामना खेळायचा आहे. पण या सामन्यापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्स संघात दु:खाचं वातावरण निर्माण झाले. चेन्नईचा वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरी (Mukesh Choudhary) याच्या आईचे प्रेम देवी यांचे निधन (Mother Passed Away) झाले आहे. वर्षभर आजाराशी सामना केल्यानंतर त्यांनी मंगळवारी (२१ एप्रिल) अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्यावर मुंबईतील टाटा हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. पण उपचारादरम्यानच त्यांचे निधन झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार शनिवारी चेन्नईचा सामना सनरायझर्स हैदराबादचा सामना खेळल्यानंतर त्याच्या मुळगावी राजस्थानमधील भिलवारा येथे गेला. तिथे त्याच्या आईचे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याने त्याचा मोठा भाऊ डॉ. राजेश चौधरीसोबत अंतिम संस्कार केले. दरम्यान, रिपोर्ट्सनुसार तो चेन्नई संघात पुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र तो काही काळ विश्रांती घेईल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे तो मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यासाठी उपलब्ध नसेल. सध्या अशीही माहिती मिळत आहे की एमएस धोनी मुकेश चौधरीच्या या कठीण काळात सातत्याने संपर्कात होता. त्याने मुंबईत त्याच्या आईवर उपचार सुरू असताना हॉस्पिटलमध्ये भेटही दिली असल्याचे समजत आहे. चेन्नईच्या संघात बदल होणार! दरम्यान, मुकेश मुंबईविरुद्ध खेळणार नसल्याने त्याच्या जागेवर स्पेन्सर जॉन्सन खेळण्याची शक्यता आहे. तो काही दिवसांपूर्वीच चेन्नई संघात दाखल झाला आहे. त्याला चेन्नईने दुखापतग्रस्त नॅथन एलिसच्या जागेवर बदली खेळाडू म्हणून संघात स्थान दिले आहे. याशिवाय आयुष म्हात्रे देखील हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे आयपीएल २०२६ स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. त्यामुळे त्याच्या जागेवर उर्विल पटेलची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. एमएस धोनीच्या खेळण्यावरही प्रश्नचिन्ह धोनी सध्या पोटरीच्या दुखापतीतून सावरत आहे. त्यामुळे त्याने अद्याप आयपीएल २०२६ मध्ये एकही सामना खेळलेला नाही. पण तो मुंबईमध्ये सराव करताना दिसला होता. त्यामुळे तो मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र सध्या RevSportz ने दिलेल्या वृत्तानुसार एमएस धोनी सराव करत असला, तरी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळण्याची शक्यता कमी आहे. तो कदाचित २६ एप्रिलला चेपॉकवर गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यातून पुनरागमन करण्याची शक्यता आहे.