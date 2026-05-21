IPL 2026 Playoff Scenario : चेन्नईचे आव्हान संपुष्टात! गुजरातची Qualifier 1 साठी दावेदारी; आता एका जागेसाठी चार संघांमध्ये स्पर्धा

Chennai Super Kings eliminated from IPL 2026 playoffs : चेन्नई सुपर किंग्सचा इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील प्रवास साखळी फेरीतच संपुष्टात आला. गुजरात टायटन्सने नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर दणदणीत विजय मिळवून CSK ला प्ले ऑफच्या शर्यतीतून बाहेर फेकले. चेन्नईने १२ गुणांसह स्पर्धेचा निरोप घेतला, तर GT १८ गुणांसह Qualifier 1 च्या शर्यतीत आले आहेत. प्ले ऑफच्या चौथ्या स्थानासाठी अजूनही राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट रायडर्स व दिल्ली कॅपिटल्स हे चार संघ शर्यतीत आहेत. त्यामुळे कसे असेल हे समीकरण, ते जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. .गुजरातने प्रथम फलंदाजी करताना ४ बाद २२९ धावांचा डोंगर उभा केला. शुभमन गिल व साई सुदर्शन यांनी पहिल्या विकेटसाठी १२५ धावांची भागीदारी करताना चेन्नईला बॅकफूटवर फेकले. या दोघांच्या शतकी भागीदारीने अनेक विक्रम मोडले आणि आयपीएल इतिहासात सर्वाधिक ७ वेळा सलामीला शतकी भागीदारी करणारी जोडी ठरली. शुभमन ३७ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ६४ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर साई व जॉस बटलर या जोडीने चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला..GT vs CSK Live: साई सुदर्शन-शुभमन गिलचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! यांच्याशी जो नडला, त्याला यांनी गाडला; IPL मधील सर्वात यशस्वी ओपनर्स....साई ५३ चेंडूंत ७ चौकार व ४ षटकारांसह ८४ धावांवर माघारी परतला, तर जॉसने २७ चेंडूंत ५ चौकार व ४ षटकारांसह ५७ धावांची नाबाद खेळी केली. आयपीएलच्या डावात आघाडीच्या तीन फलंदाजांनी ५०+ धावांची खेळी करण्याची ही सातवी वेळ ठरली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना संजू सॅमसन पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. मोहम्मद सिराजने GT ला मोठी विकेट मिळवून दिली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना पहिल्याच चेंडूवर बाद होणारा संजू हा CSK चा तिसरा फलंदाज ठरला. २००९ मध्ये पार्थिव पटेल MI विरुद्ध , तर ऋतुराज गायकवाड २०२२ व २०२४ मध्ये अनुक्रमे MI व RCB विरुद्ध बाद झाला होता..मॅथ्यू शॉर्ट व ऋतुराजने आज चांगले फटके खेचले, पंरतु मोहम्मद सिराजने तिसऱ्या षटकात पुन्हा दोन धक्के दिले. ऋतुराजचा १६ धावांवर त्रिफळा उडवल्यानंतर, उर्विल पटेलला शून्यावर त्याने झेलबाद केले. शॉर्ट व कार्तिक शर्मा यांची २२ धावांची भागीदारी कागिसो रबाडाने सहाव्या षटकात तोडली. शॉर्ट २४ धावांवर प्रसिद्ध कृष्णाने सोपा झेल टिपला आणि पॉवर प्लेमध्ये CSK चे ४ फलंदाज माघारी पाठवून GT ने सामन्यावर पकड घेतली. सातव्या षटकात आणखी एक धक्का बसला. शुभमनच्या डायरेक्ट हिटवर कार्तिक ( १९) रन आऊट झाला..६३ धावांवर निम्मा संघ माघारी परतल्यानंतर CSK चे पुनरागमन अशक्यच वाटत होते. पण, शिवम दुबेने आक्रमक फटकेबाजी करून GT चे टेंशन वाढवले. त्याने आणि डेवॉल्ड ब्रेव्हिस यांनी २१ चेंडूंत ५३ धावांची भागीदारी केली आणि त्यात १७ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ४७ धावा होत्या. राशिद खानने त्याची विकेट घेतली आणि शुभमनने अफलातून झेल टिपला. राशिदने पुढच्याच षटकात अंशूल कंबोज ( १९) आणि ब्रेव्हिस ( ८) यांना माघारी पाठवून सामना गुंडाळला. कागिसो रबाडाने पुढच्याच षटकात दोन धक्के देताना चेन्नईचा डाव १३.४ षटकांत १४० धावांवर गुंडाळला. गुजरातने हा सामना ८९ धावांनी जिंकला..GT vs CSK Live: शुभमन गिल Out असूनही मैदानावर उभा राहिला, चेन्नईचा तिथेच कार्यक्रम झाला; गुजरातच्या कर्णधाराने मोडले अनेक विक्रम.IPL 2026 points table and qualification analysisमुंबई इंडियन्स, लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यानंतर प्ले ऑफच्या शर्यतीतून बाद होणारा चेन्नई सुपर किंग्स, हा तिसरा संघ ठरला. त्यामुळे आता उरलेल्या एका जागेसाठी राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट रायडर्स व दिल्ली कॅपिटल्स हे संघ शर्यतीत आहेत. RR चे १३ सामन्यांत १४ गुण आहेत आणि शेवटचा साखळी सामना जिंकून ते १६ गुणांसह प्ले ऑफची जागा पक्की करू शकतात. पण, त्यांची हार झाल्यास PBKS व KKR ( प्रत्येकी १३) या संघांना संधी मिळेल. या दोघांनी त्यांच्या शेवटचा सामना जिंकल्यास, त्यांचे प्रत्येकी १५ गुण होतील आणि अशा परिस्थितीत नेट रन रेट निर्णायक ठरेल. DC १४ गुणांसह अजूनही प्ले ऑफच्या शर्यतीत आहे, परंतु त्यांना उर्वरित तिन्ही संघांची हार आणि RR पेक्षा जास्त नेट रन रेट अपेक्षित आहे.