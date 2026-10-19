46 Fours, 7 Sixes अन् नाबाद ४०० धावा! Ranji Trophy मध्ये चिन्मय सुतारचा पराक्रम; ७७ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशी बरोबरी

Chinmay Sutar Scores 400 in Ranji Match: रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ स्पर्धेत मुंबईचा फलंदाज चिन्मय सुतार याने ऐतिहासिक खेळी केली आहे. त्याने प्लेट विभागात मिझोरामकडून खेळताना नागालँडविरुद्ध ४०० धावांनी नाबाद खेळी करत विक्रमी कामगिरी केली. तो याच हंगामापूर्वी मुंबईतून मिझोरोम संघात आला आहे. दुसऱ्या फेरीत मिझोराम आणि नागालँड (Mizoram vs Nagaland) यांच्यात दिमापूर येथे रविवारपासून (१८ ऑक्टोबर) सामना सुरू आहे. या सामन्यात मिझोराम प्रथम फलंदाजी करत होते. त्यांनी पहिल्याच दिवशी पहिल्या डावात ५ बाद ३३१ धावा केल्या होत्या. पहिल्या दिवसाखेर चिन्मय १८० धावांवर नाबाद होता. त्याला खियांगटे व्हॅनरोटलिंगा साथ देत होता. पण तो फार काळ टिकला नाही. .RANJI TROPHY: न्यूझीलंड दौऱ्याआधी शुभमन गिलचा रणजीत फ्लॉप शो! १ रनवर बोल्ड करणारा अजय मंडल आहे तरी कोण?.नंतर कुलदीप यादव (५), बॉबी झोथानसांगा (०) आणि रेम्रुअतदिका राल्टे (०) हे स्वस्तात बाद झाले. पण तरी दुसऱ्या बाजूने चिन्मय दमदार खेळ करत होता. त्याला अखेरच्या विकेटसाठी लालरेम्पुइयाने अफलातून साथ दिली. त्यांनी १८९ धावांची नाबाद भागीदारी केली. या भागीदारी दरम्यान, चिन्मयने ४०० धावांची खेळी केली..चिन्मयने ५१७ चेंडू खेळताना ४०० धावा केल्या. या खेळीत त्याने ४६ चौकार आणि ७ षटकार मारले. त्याच्या ४०० धावा पूर्ण होताच मिझोरामने पहिला डाव ९ बाद ५८१ धावांवर घोषित केला. लालरेम्पुइया ७६ चेंडूत १४ धावांवर नाबाद राहिला.त्यानंतर दुसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस नागालँडने १३ षटकात १ बाद ५० धावा केल्या असून अद्याप ते ५३१ धावांनी पिछाडीवर आहेत..चिन्मयचा विक्रमचिन्मय हा प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ४०० धावांचा टप्पा पार करणारा केवळ दुसराच भारतीय, तर जगातील फक्त १० वा फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी बी.बी. निंबाळकर या भारतीय खेळाडूंनी १९४८-४९ हंगामात काठियावाडविरुद्ध महाराष्ट्राकडून खेळताना ४४३ धावा केल्या होत्या.त्यामुळे रणजी ट्रॉफी स्पर्धेच्या इतिहासात सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या नोंदवणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीतही चिन्मय बी.बी. निंबाळकर यांच्यापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने पृथ्वी शॉ याचा विक्रम मोडला आहे. पृथ्वी शॉ याने ३७९ धावांची खेळी मुंबईसाठी २०२२-२३ रणजी स्पर्धेत आसामविरुद्ध खेळताना केली होती..Ranji Trophy: ऋतुराज गायकवाडचं टीममध्ये पुनरागमन, पण तरी महाराष्ट्राच्या कर्णधारपदी पृथ्वी शॉ कायम; कारण काय?.मुंबईत घेतलेत क्रिकेटचे धडेचिन्मयचे वडील राजेश सुतार हे मुंबईचे माजी अष्टपैलू खेळाडू असून त्यांनी ७ प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत. त्यांनी मुंबईसाठी सचिन तेंडुलकरसोबत क्रिकेटही खेळले आहे. त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत चिन्मयने क्रिकेटची वाट निवडली. तो भारतासाठी २३ वर्षांखालील एमर्जिंग टीम्स आशिया कप स्पर्धेत २०१९ मध्येही खेळला होता. तो मुंबई टी२० लीग स्पर्धेतही गेल्या दोन हंगामात सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.