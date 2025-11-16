IND vs SA, 1st Test: 'आम्हाला हवी होती, तशीच खेळपट्टी, पण...', पराभवानंतरही गौतम गंभीरने टीका करणाऱ्यांना सुनावलं

दक्षिण आफ्रिकेने कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर भारतीय संघाला ३० धावांनी पराभूत केले. खेळपट्टीवर फिरकीला मदत मिळत असताना भारताचे फलंदाज संघर्ष करताना दिसले. गौतम गंभीरने खेळपट्टीवर टीका करणाऱ्यांना प्रत्युत्तर दिले..भारतीय क्रिकेट संघाला दक्षिण आफ्रिकाने रविवारी धक्का दिला. कोलकातामधील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर झालेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारतीय संघाला ३० धावांनी पराभूत केले. यासह दक्षिण आफ्रिकेने मालिकेत १-० अशी आघाडीही घेतली. हा सामना अवघ्या अडीच दिवसात संपल्याने खेळपट्टीबाबत बरीच चर्चा झाली. ईडन गार्डन्सच्या खेळपट्टीवर गोलंदाजांना मोठ्याप्रमाणात मदत मिळाली, विशेषत: फिरकी गोलंदाजांना. मात्र फिरकीला साथ देणारी खेळपट्टी हवी अशी मागणी भारताकडूनच करण्यात आल्याचे समोर आले. परंतु, सामन्यामध्ये भारताचे फलंदाजही संघर्ष करताना दिसले.दुसऱ्या डावात १२४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा डाव ९३ धावांवरच संपला..IND vs SA, 1st Test: द. आफ्रिकेचा मोठा उलटफेर! भारताला कोलकाता कसोटीत केलं पराभूत; फिरकीच अस्त्र आपल्याचविरुद्ध बुमरँग.या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिल पहिल्या डावात ३ चेंडू खेळल्यानंतर मानेत असलेल्या वेदनेमुळे रिटायर्ड हर्ट झाला होता. या दुखापतीमुळे तो दुसऱ्या डावात फलंदाजीलाच आला नाही. त्यामुळे भारताने या सामन्यात दोन्ही डावात मिळून १८ विकेट्स गमवल्या. यातील १२ विकेट्स फिरकीपटूंविरुद्ध भारताने गमावल्या. त्यामुळे भारताचे फिरकी अस्त्रच भारताविरुद्ध बुमरँग झाल्याच्या भावनाही व्यक्त झाल्या. पण खेळपट्टीवर टीका करणाऱ्यांना भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने तिखट शब्दात उत्तर दिले आहे..गंभीर सामन्यानंतर पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होता. यावेळी तो म्हणाला, 'या खेळपट्टीमध्ये काहीही भयानक नव्हते. खेळताच येणार नाही, अशी ही खेळपट्टी नव्हती. जर आपण खेळपट्टीबद्दलच बोलणार आहोत, तर बऱ्याच विकेट्स वेगवान गोलंदाजांनी घेतल्या. ही खेळपट्टी अशी होती, ज्यावर तुमचे तंत्र, तुमची निडरता आणि दृष्टीकोन महत्त्वाचा होता.''आम्हाला जशी खेळपट्टी हवी होती, अगदी तशीच खेळपट्टी ही होती. पण जर तुम्ही चांगले खेळले नाहीत, तर हे असं होतं.' असंही गंभीर म्हणाला..तसेच पहिल्या कसोटी सामन्यातील कामगिरीबद्दल गंभीर म्हणाला, 'जर तुम्ही सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पाहिले तर लक्षात येईल की आमच्या संघात फारसा अनुभव नाही. कसोटी क्रिकेटमध्ये तुम्हाला प्रतिभेसोबतच मानसिक कणखरताही महत्त्वाची असते. जर तुम्ही दबाव हताळू शकला नाही, तर ते चांगलं नाही. जेव्हा तुम्ही १०-१५ मिनिटे मैदानावर राहता, त्यानंतर गोष्टी सोप्या व्हायला लागतात.''येथे ज्या खेळाडूंनी चांगला बचाव केला, मग तो केएल राहुल असो किंवा तेंबा बावुमा किंवा वॉशिंग्टन सुंदर, त्या सर्वांच्या धावा झाल्या.'.WTC 2025-27: टीम इंडियाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवचा मोठा फटका; पाँइंट्स टेबलमधील टॉप-३ मधून बाहेर.याशिवाय गंभीरने म्हटले की तो पराभवासाठी कोणत्या एका खेळाडूला जबाबदार धरणार नाही, कारण हा सांघिक खेळ असून जिंकलो तरी संघ जिंकतो आणि हरला तरी संघ हरतो. त्याचबरोबर त्याने हे देखील मान्य केले की अशा खेळपट्ट्यांवर खेळण्यासाठी भारतीय संघालाही सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. आता भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात २२ नोव्हेंबरपासून गुवाहाटीमध्ये दुसरा कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.