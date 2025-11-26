Gautam Gambhir | India vs South Africa Test

Gautam Gambhir: 'गॅरी कर्स्टन बनायला आला अन् चॅपेल बनला...' भारताला व्हाईटवॉश मिळाल्यानंतर गंभीर ट्रोल; मीम्सही व्हायरल

Fans Troll Team India Coach Gautam Gambhir: दक्षिण आफ्रिकेने २५ वर्षांनंतर भारतात कसोटी मालिका जिंकत २-० ने व्हाईटवॉश केला. या पराभवानंतर प्रशिक्षक गौतम गंभीर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल होत असून अनेक मीम्सही व्हायरल होत आहेत.
Summary

  • गुवाहाटीतील दुसऱ्या कसोटीत भारताचा दक्षिण आफ्रिकेकडून तब्बल ४०८ धावांनी पराभव झाला.

  • त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने भारताला कसोटी मालिकेत २-० ने पराभूत करत व्हाईटवॉश दिला.

  • या पराभवानंतर प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर टीका होत असून पदावरून हटवण्याची मागणी होत आहे.

