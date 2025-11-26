Cricket
Gautam Gambhir: 'गॅरी कर्स्टन बनायला आला अन् चॅपेल बनला...' भारताला व्हाईटवॉश मिळाल्यानंतर गंभीर ट्रोल; मीम्सही व्हायरल
Fans Troll Team India Coach Gautam Gambhir: दक्षिण आफ्रिकेने २५ वर्षांनंतर भारतात कसोटी मालिका जिंकत २-० ने व्हाईटवॉश केला. या पराभवानंतर प्रशिक्षक गौतम गंभीर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल होत असून अनेक मीम्सही व्हायरल होत आहेत.
Summary
गुवाहाटीतील दुसऱ्या कसोटीत भारताचा दक्षिण आफ्रिकेकडून तब्बल ४०८ धावांनी पराभव झाला.
त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने भारताला कसोटी मालिकेत २-० ने पराभूत करत व्हाईटवॉश दिला.
या पराभवानंतर प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर टीका होत असून पदावरून हटवण्याची मागणी होत आहे.