T20 WC, SA vs NZ Semi: दक्षिण आफ्रिकेसोबत चिटिंग झाली? एडन मार्करमची विकेट ढापली? 'त्या' कॅचवरून वाद पेटला Video

South Africa vs New Zealand Semi Final T20 World Cup: दक्षिण आफ्रिकेने पुन्हा एकदा आयसीसी स्पर्धेतील महत्त्वाच्या सामन्यात 'चोकर्स' सारखी कामगिरी केली. त्यांचा निम्मा संघ ७७ धावांवर तंबूत परतला होता आणि आता न्यूझीलंड त्यांना १५० च्या आत अडवेल असे वाटले होते. पण, मार्को यान्सेन ( Marco Jansen ) व त्रिस्तान स्तब्स ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. कोल मॅकोंची व मॅट हेन्री यांची हॅटट्रिक या सामन्यात हुकली. पण, न्यूझीलंडने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत उल्लेखनीय कामगिरी केली. यान्सेन ३० चेंडूंत २ चौकार व ५ षटकारांसह ५५ धावांची नाबाद खेळी केली आणि आफ्रिकेला ८ बाद १६९ धावांपर्यंत पोहोचवले. पण, या सामन्यात एडन मार्करमच्या ( Aiden Markram) विकेटवरून वाद सुरू झाला आहे..न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि दुसऱ्याच षटकात ऑफ स्पिनरला काढून आफ्रिकेच्या डावखुऱ्या फलंदाजांना माघारी पाठवले. क्विंटन डी कॉकने ( १०) षटकार व चौकार खेचला खरा, परंतु कोल मॅकोंचीने त्याला फिरकीच्या जाळ्यात ओढले. क्विंटन मिड ऑनला झेलबाद झाला. त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर रायन रिकेल्टनला शॉर्ट थर्डवर झेल देण्यास भाग पाडले. फॉर्मात असलेल्या एडन मार्करमला पाचव्या षटकात रचिन रवींद्रने झेल सोडून जीवदान दिले, परंतु त्यानेच आठव्या षटकात ही विकेट घेतली..मार्करम १८ धावांवर डॅरिल मिचेलच्या हाती झेलबाद झाला. १०व्या षटकात रचिनच्या षटकात ग्लेन फिलिप्सने डेव्हिड मिलरचा झेल टाकला. मिलर व डेवॉल्ड ब्रेव्हिस ही जोडी या वर्ल्ड कपमध्ये भल्याभल्यांची डोकेदुखी वाढवणारी ठरली आहे. त्यामुळे हा झेल सुटणे न्यूझीलंडला महागात पडणारा ठरला असता, परंतु त्याच षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर मिलरने उत्तुंग फटका खेचला. मिचेलने सीमारेषेवर मिलरचा ( ६) झेल टिपला. आफ्रिकेला १० षटकांत ७७ धावांवर ४ धक्के बसले..पहिल्या षटकात १७ धावा देणाऱ्या जिमी निशमला पुन्हा गोलंदाजीला आणले आणि कर्णधार मिचेल सँटनरचा डाव यशस्वी ठरला. सेट फलंदाज ब्रेव्हिस ३४ धावांवर कव्हरवर सँटनरच्या हाती झेल देऊन परतला. मार्को यान्सेन व त्रिस्तान स्तब्स यांनी सहाव्या विकेटसाठी ४८ चेंडूंत ७३ धावांची भागीदारी करून आफ्रिकेला पुनरागमन करून दिले. स्तब्स २९ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. पण, मार्को यान्सेन भिडला आणि त्याने २८ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. १९व्या षटकात त्याने मारलेले दोन खणखणीत षटकार पाहण्यासारखे होते. मॅट हेन्रीने २०व्या षटकात सलग दोन विकेट्स घेत आफ्रिकेला ८ बाद १६९ धावांवर रोखले..OUT or NOT OUT?एडन मार्करमच्या विकेटवरून मोठा वाद निर्माण झाला. ७.४ षटकात डॅरिल मिचेलने घेतलेल्या कॅचबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली. मार्करम ८३ किमी वेगाच्या शॉर्ट चेंडूवर फटका मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू उंचावला. मिचेलने पुढे झेप घेत चेंडू हातात घेतल्याचा दावा केला. मिचेलने त्यानंतर तिसऱ्या अम्पायरला कॅच चेक करण्यास स्वतः सांगितले. रिप्लेमध्ये चेंडू पूर्णपणे मिचेलच्या हातात येण्यापूर्वी टप्पा पडल्याचे दिसले, पंरतु तिसऱ्या अम्पायरने चेंडूच्या खाली मिचेलची बोटं असल्याचा दावा करताना मार्करमला बाद दिले आणि त्यावरून आता वाद पेटला आहे.