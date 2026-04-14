IPL 2026: 'भारतात यशस्वी ठरलेल्या लोकांकडून शिकतोय अन् नोट्स घेतोय...' पंजाबच्या मॅचविनरने उघड केलं यशाचं गुपित

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत काही युवा खेळाडूंनी त्यांची छाप पाडली आहे, त्यातील एक म्हणजे २२ वर्षीय ऑस्ट्रेलियन खेळाडू कुपर कोनोली. कुपर कोनोलीला पंजाब किंग्सने ३ कोटी रुपयांना खरेदी केले होते. त्याने पदार्पणाच्या आयपीएल सामन्यातच गुजरात टायटन्सविरुद्ध ४४ चेंडूत ७२ धावांची नाबाद खेळी केली आणि सामनावीर पुरस्कारही जिंकला. कुपरने यापूर्वीच बिग बॅश लीगमध्ये खेळताना त्याच्या आक्रमक फलंदाजीने अनेकांचे लक्ष वेधले होते. त्याच्या या शैलीमुळे त्याला २०२४ मध्येच ऑस्ट्रेलियासाठी खेळण्याची संधीही मिळाली. त्याचे ऑस्ट्रेलियासाठी तिन्ही प्रकारात पदार्पणही झाले आहे. पण ऑस्ट्रेलियात मैदान गाजवल्यानंतर तो आता भारतात आयपीएलमध्येही चांगला खेळ करताना दिसत आहे. याबाबत त्याने सांगितले की त्यासाठी त्याने त्याच्या खेळावरही काम केले आहे. तसेच त्याने तो अजूनही वेगवेगळ्या गोष्टी शिकत असल्याचे त्याने सांगितले. .जिओ स्टार प्रेस रुममध्ये ईसकाळकडून त्याला जेव्हा विचारण्यात आले की बिग बॅश लीगनंतर आयपीएलमध्ये खेळताना काय बदल केला गेला. त्यावेळी तो म्हणाला, 'सुरुवातीला माझ्यासाठी काय काम करेल, हे समजत नव्हतं. पण भारतीय परिस्थितीत यशस्वी ठरलेल्या लोकांकडून शिकत आहे. नोट्स घेत आहे. रिकी पाँटिंग आणि श्रेयस अय्यर हे जागतिक दर्जाचे खेळाडू आहेत, त्यांचे ऐकत आहे. यासगळ्यातून महत्त्वाचे सार काढून काही गोष्टी सुरुवातीच्या सत्रांमध्ये करून पाहिल्या.''ऑस्ट्रेलियात गेल्यानंतरही हेच करेल, तिथल्या परिस्थितीनुसार खेळ करेल. जितकं शक्य आहे, तितक्या लवकर मी स्विच करण्याचा प्रयत्न करतो.' पंजाब किंग्सचे नेतृत्व श्रेयस अय्यर करत असून मुख्य प्रशिक्षक रिकी पाँटिंग आहे..त्याच्या पॉवर हिटिंगबद्दल तो म्हणाला, 'मला वाटतं प्रत्येक खेळाडूची ताकद वेगळी असते, मी माझ्या क्षमतेवर विश्वास ठेवतो. नक्कीच टी२० क्रिकेटमध्ये प़ॉवर महत्त्वाचा भाग आहे. पण त्यावर मात करण्याचे इतरही काही मार्ग आहेत. आणि ते समजून घेऊन शिकले. मला खात्री आहे की मी त्यावर मात करेल.' तसचे तो म्हणाला की सध्या जशी फलंदाजी होत आहे, त्यावर तो खूश आहे..याशिवाय तीन वेगवेगळ्या प्रकारात खेळणे आव्हानात्मक असले, तरी तीच त्याची सुंदरताही असल्याचे त्याने सांगितले. तो म्हणाला, 'तिन्ही प्रकारात कसे खेळायचे, हे समजून घेण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल, पण मी सध्या या आव्हानाचा आनंद घेत आहे. मी प्रत्येकवेळी शिकत आहे. मी आत्ता केवळ २२ वर्षांचा आहे, त्यामुळे माझ्यासाठी काय काम करते, हे पाहाण्यासाठी मी वेगवेगळ्या गोष्टी करून पाहात आहे. मला माहित आहे की २२ व्या वर्षी सर्वकाही योग्यच होईल, असं नाही.'.भारतातील खेळपट्ट्यांबद्दल म्हणाला, आत्तापर्यंत तरी खेळपट्टी खूप चांगल्या आहेत. त्याने त्याच्या फलंदाजीची योजना सांगितली की तो फिरकी गोलंदाजांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यामुळे वेगवान गोलंदाज पुन्हा गोलंदाजीला येतील. कारण त्यांच्याविरुद्ध तो चांगला खेळ करू शकतो.कोनोलीने आत्तापर्यंत आयपीएलमध्ये ४ सामने खेळताना ११९ धावा केल्या आहेत.