शूजसाठी आईला दागिने विकावे लागले, पण त्याच शेतकऱ्याच्या पोराने IPL मध्ये इतिहास रचला; कोण आहे SRH चा नवा मॅचविनर Sakib Hussain?

SRH vs RR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत पहिल्या टप्प्यात अनेक युवा खेळाडूंनी आपल्या कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. अनेकांनी विक्रमी कामगिरीही केली आहे. यामध्ये आता २१ वर्षीय साकिब हुसैनचाही (Sakib Hussain) समावेश झाला आहे. सोमवारी (१३ एप्रिल) झालेल्या सनरायझर्स हैदाराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals) संघासाठी त्याने पदार्पण केले. सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळताना त्याने संघाच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. हैदराबादने राजस्थानला ५७ धावांनी पराभूत करत दुसऱ्या विजयाची नोंद केली. हैदराबादसाठी प्रफुल हिंगे (Praful Hinge) आणि साकिब हे दोन्ही पदार्पणवीर चमकले. या दोघांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे पदार्पणाच्या सामन्यात ४ विकेट्स घेणाऱ्या मोजक्या गोलंदाजांच्या यादीत त्यांचा समावेश झाला. .Who is Praful Hinge? वैभव-यशस्वीला रोखण्यासाठी SRH ने विदर्भच्या पोट्ट्याला पदार्पणाची दिली संधी; जाणून घ्या त्याची प्रेरणादायी कहाणी.प्रफुल आणि साकिब या दोघांनी एकमेकांची साथ देताना अचूक गोलंदाजी केली. प्रफुलने हैदराबादची वरची फळी उद्ध्वस्त केल्यानंतर साकिबने नंतर मधल्या आणि खालच्या फळीतील मोठे अडथळे दूर केले. साकिबने ४ षटकात २४ धावा खर्च करताना ४ विकेट्स घेतल्याने तो पदार्पणात सर्वोत्तम गोलंदाजी प्रदर्शन करणारा पाचव्या क्रमांकाचा गोलंदाज ठरला. पण साकिबचा हा प्रवास त्याने मोठ्या कष्टाने केला आहे.कोण आहे साकिब हुसैन?१४ डिसेंबर २००४ मध्ये साकिबचा जन्म शेतकरी कुटुंबात झाला. तो बिहारमधील गोपाळगंजमध्ये लहानाचा मोठा झाला, तिथेच त्याने क्रिकेटचे धडे गिरवण्यास सुरुवात केली. त्याच्या कुटुंबाचे मुख्य आर्थिक स्त्रोत शेती असल्याने मध्यमवर्गीय कुटुंबात तो वाढला. कुटुंबासाठी आणि देशासाठी काहीतरी करावं म्हणून त्याने आर्मीमध्येही जाण्याचा निर्णय घेतला होता..आईने साकिबच्या शूजसाठी दागिने विकले...तो घराजवळ असलेल्या आर्मी ग्राऊंडवर धावायला जायचा, त्यावेळी तेथील काही लोकांनी त्याचा वेग पाहून त्याला क्रिकेट खेळण्याचा सल्ला दिला. रॉबिन सिंग यांनी त्याला मार्गदर्शन केलं. तो टेनिस क्रिकेटही खेळू लागला, त्यातून त्याची थोडीफार कमाई व्हायची. कधी ५०० रुपये, कधी ७००, तर कधी २००० रुपये मिळायचे. पण क्रिकेटमध्ये वेगवान गोलंदाजी करायची म्हणजे शूज हवेत. पण क्रिकेटे शूजसाठी १० ते १५ हजार रुपयांची गरज होती. तेवढे पैसे खर्च केले, तर घरात खाणार काय, असाही प्रश्न उपस्थित रहायचा. पण त्याने एकदा आईकडे शूज घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. आईने त्याच्या शूजसाठी दागिने विकले, याबाबत कोलकाता नाईट रायडर्सच्या एका व्हिडिओमध्ये त्याच्या आईनेच माहिती दिली. हे कहाणी सांगताना त्याची आई अत्यंत भावूक झाली होती. .त्याच्या कुटुंबाला त्याच्याकडून एकच आशा होती की तो एक दिवस नक्कीच काहीतरी चांगलं करेल आणि त्यांच्या त्यागाची भरपाई करेल. त्यामुळे त्यांनीही त्याच्यावर विश्वास दाखवला. त्याच्या मेहनतीचं फळ त्याला मिळू लागलं. १७ व्या वर्षी त्याला बिहारकडून सईद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफीमध्ये खेळण्याची संधी २०२२ मध्ये मिळाली. त्यावेळी अनेक आयपीएल संघांच्या स्काऊटचं त्याच्याकडे लक्ष होतं. त्याने नंतर चेन्नई सुपर किंग्सचा नेट गोलंदाज म्हणून काम केलं. २०२४ आयपीएल लिलावात त्याला पहिला मोठा ब्रेक मिळाला. कोलकाता नाईट रायडर्सने त्याच्यावर विश्वास दाखवला आणि त्याला संघात घेतलं. त्यावेळी खरंतर लिलावात सुरुवातीच्या फेरीत तो अनसोल्ड राहिला होता. त्यामुळे त्याने आणखी मेहनत करायची असा निर्धार केला आणि त्याच्या प्रशिक्षकांना फोन केला, पण त्याला फोनवर प्रशिक्षकांनी सांगितलं की त्याला कोलकाताने लिलावात खरेदी केलं आहे. त्यावेळी त्याच्या गावात मोठा जल्लोष झाला, त्याचं मोठं कौतुक झालं. पण त्या हंगामात कोलकाताने स्पर्धा जिंकली, मात्र साकिबला खेळण्याची संधी मिळाली नाही. त्यानंतर कोलकाताने त्याला संघातून करारमुक्त केलं. .RR vs SRH: वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल अन्... विदर्भच्या पोरांनं मैदान गाजवलं; जे भल्याभल्यांना जमलं नाही ते करून दाखवलं.पण साकिबवर बरेच संघ लक्ष ठेवून होते. त्याने २०२५ - २६ रणजी ट्रॉफीमध्येही चांगली कामगिरी केली. त्याने अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध ४१ धावांत ६ विकेट्सही घेतल्या होत्या. त्यानंतर २०२६ आयपीएलसाठी झालेल्या लिलावात सनरायझर्स हैदराबादने त्याच्यावर बोली लावली आणि त्याला ३० लाखांच्या किंमतीत संघात घेतलं. त्याला हैदराबादने आता राजस्थानविरुद्ध खेळण्याची संधी दिली आणि त्यानेही पहिल्याच सामन्यात त्याचं नाणं खणखणीत वाजवलंय.