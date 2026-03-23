IND vs AUS Test: भारत-ऑस्ट्रेलियामध्ये कसोटी मालिकेचा थरार, कांगारूंचा संघ वर्षभरात २० सामने खेळणार; पाहा वेळापत्रक

1. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने २०२६-२०२७ या वर्षभरातील कसोटी मालिकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. 2. ऑस्ट्रेलियन संघ या कालावधीत २० कसोटी सामने खेळणार आहे, ज्यात भारताविरुद्ध पाच कसोटी सामन्यांचा समावेश आहे. 3. भारत-ऑस्ट्रेलिया कसोटी मालिका २०२७ मध्ये जानेवारी ते मार्च या कालावधीत होणार आहे. 4. ऑस्ट्रेलियाचा घरचा मोसम ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू होणार आहे. 5. ऑस्ट्रेलियन संघ इंग्लंडशी एकमेव कसोटी सामना मार्च २०२७ मध्ये खेळणार आहे..क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून रविवारी ऑगस्ट (२०२६) ते ऑगस्ट (२०२७) या वर्षभरातील कसोटी मालिकांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ या वर्षभरात तब्बल २० कसोटी सामने खेळणार आहे. यामध्ये भारताविरुद्धच्या पाच कसोटी सामन्यांचा समावेश आहे. .भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील कसोटी मालिका २०२७ मध्ये जानेवारी - मार्च या कालावधीत पार पडणार असून, दोन देशांत पाच कसोटी सामन्यांचा थरार रंगणार आहे.ऑस्ट्रेलियाचा घरचा मोसम २०२६ मध्ये ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. ऑस्ट्रेलिया-बांगलादेश यांच्यामध्ये दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवण्यात येणार आहे. ऑस्ट्रेलियन संघ डिसेंबर (२०२६) ते मार्च (२०२७) यादरम्यान १० कसोटी सामने खेळणार आहे..ऑस्ट्रेलियन संघ पुढील वर्षी मार्च महिन्यात इंग्लंडशी एकमेव कसोटी सामना खेळणार आहे. दोन देशांमधील कसोटी क्रिकेटला १५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने हा कसोटी सामना खेळवण्यात येणार आहे.अखेरचा दौराक्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून जाहीर करण्यात आले की, पॅट कमिंस, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जोश हॅझलवूड व नॅथन लायन हे खेळाडू भारताचा दौरा करतील. हा त्यांचा अखेरचा भारत दौरा असणार आहे. त्यांना अद्याप भारतामध्ये एकदाही कसोटी मालिका जिंकता आलेली नाही. २०२७ मध्ये ऑस्ट्रेलियन संघ भारतामध्ये कसोटी मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल..ऑस्ट्रेलियातील कसोटी मालिकांचे वेळापत्रकऑगस्ट : दोन कसोटी वि. बांगलादेश (मायदेशात)ऑक्टोबर : तीन कसोटी वि. दक्षिण आफ्रिका (परदेशात)डिसेंबर-जानेवारी : चार कसोटी वि. न्यूझीलंड (मायदेशात)जानेवारी-मार्च : पाच कसोटी वि. भारत (परदेशात)११ ते १५ मार्च : एकमेव कसोटी वि. इंग्लंड (मायदेशात)जून : जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा लढत (अंतिम फेरीत पोहोचल्यास, लंडन)जून-ऑगस्ट : पाच कसोटी वि. इंग्लंड (परदेशात).अंतिम फेरीत पोहोचल्यास कसोटीत वाढजागतिक कसोटी अजिंक्यपद लढत पुढल्या वर्षी जून महिन्यात पार पडणार आहे. ऑस्ट्रेलियन संघाने अंतिम फेरीत प्रवेश केल्यास आगामी मोसमात त्यांच्या कसोटी संख्येत वाढ होईल. २० ऐवजी २१ कसोटी सामने त्यांचा संघ खेळेल.