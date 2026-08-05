'फक्त इंग्लंडमध्येच नाही, तर क्रिकेटमध्येच दारूची संस्कृती...' Ben Stokes चे धक्कादायक विधान

BEN STOKES ON DRINKING CULTURE IN CRICKET : इंग्लंडचा माजी कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्सने नुकतेच धक्कादायक विधान केले आहे. ३५ वर्षीय स्टोक्सने म्हटले की फक्त इंग्लंडच नाही, तर मद्यपान हे खेळाच्या सर्व स्तरांवर क्रिकेटच्या संस्कृतीत पूर्वीपासूनच रुजलेले आहे. त्याच्या विधानाची सध्या जोरदार चर्चा असून त्यावर अनेक प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. .Breaking: स्टोक्स-मॅक्युलमची सत्ता संपली! इंग्लंडच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी स्टीफन फ्लेमिंगची नियुक्ती, कर्णधारपदी... ; ECB चा मोठा निर्णय.तो लव्ह ऑफ क्रिकेट या पॉडकास्टमध्ये त्याची माजी संघसहकारी स्टूअर्ट ब्रॉड आणि जॉस बटलर यांच्यासोबत बोलत होता. त्याने काही दिवसांपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. जुलैमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी मालिका संपल्यानंतर स्टोक्स कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त झाला. त्याने यापूर्वीच वनडे आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. तसेच त्याने भविष्यात प्रशिक्षक बनण्याची इच्छाही व्यक्त केली आहे..पॉडकास्टमधील चर्चेदरम्यान, ब्रॉडने गेल्या काही वर्षात चाहत्यांकडून विचारले जाणारे प्रश्न विचारले. यावेळी इंग्लंड संघात मद्यपानाची समस्या आहे क? असा प्रश्न विचारला. पण यावर स्टोक्सने नकार दिला. त्याच्यामते ही समस्या केवळ इंग्लंड संघापूरती मर्यादीत नसून क्रिकेट या खेळातच ते रुजलेले आहे.स्टोक्स म्हणाला, 'नाही, माझ्या मते एखाद्या संघावर अशी टोकाची टीका करणं योग्य नाही. मद्यपानाची संस्कृती क्रिकेटमध्ये फार पूर्वीपासून आहे आणि आजही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. आता २०२६ सुरू आहे. गेल्या काही वर्षात क्रिकेट अधिक व्यावसायिक आणि शिस्तबद्ध झालंय, पण एक गोष्ट अजूनही तशीच आहे, ती म्हणजे क्रिकेट आणि मद्यपान यांचं नातं. क्लब क्रिकेटपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत ही संस्कृती कायम आहे.'.स्टोक्सने असंही म्हटलं की पोषण, वैद्यकीय साहाय्य आणि खेळाडूंच्या तयारीमध्ये मोठी प्रगती झाली असली तरी दारूशी क्रिकेटचा संबंध अजूनही तसाच आहे. स्टोक्स म्हणाला, 'क्रिकेट आणि मद्यपान यांचं नातं या खेळाडू गेल्या अनेक वर्षांपासून रुजलेलं आहे. खेळ व्यावसायिक होत गेला, तरी त्यात फारसा बदल झालेला नाही''क्रिकेटमध्ये विज्ञान, वैद्यकीय सुविधा आणि पोषणविषयक माहिती मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यामुळे अनेकांना असं वाटतं की केवळ इंग्लंडच्या क्रिकेटमध्येच मद्यपानाची संस्कृती आहे. पण माझं म्हणणं वेगळं आहे. केवळ इंग्लंडचीच नाही, तर एकूण क्रिकेटचीच संस्कृती मद्यपानाशी जोडलेली आहे.'.Ben Stokes Captain : दंगेखोर बेन स्टोक्स पुन्हा संघात परतला, सोबत 'तो' साथीदारही आला... ECB च्या कारवाईत काय समोर आले?.दरम्यान, मद्यपानामुळे अनेकदा स्टोक्स अडचणीतही सापडला आहे. काही दिवसांपूर्वीच एका नाईटक्लबमधील प्रकरणामुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीसाठी इंग्लंडने त्याला आणि गस ऍटकिन्सनला संघातून बाहेर केलं होतं. त्यानंतर झालेल्या कसोटी सामन्यानंतर स्टोक्सने निवृत्तीची घोषणा केली. दरम्यान, या घटनेनंतर इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने मद्यपानाबाबतचे नियम इंग्लंड खेळाडूंसाठी अधिक कठोर केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.