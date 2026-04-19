CSK चे टेन्शन आणखी वाढणार... आयुष म्हात्रे पुढचे सामने खेळणार की नाही? दुखापतीवर आले अपडेट

IPL 2026, CSK Marathi News: ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वातील चेन्नई सुपर किंग्सची (CSK) आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील कामगिरी संमिश्र झाली आहे. चेन्नईने ६ सामन्यांत दोन विजय आणि चार पराभव स्वीकारले आहेत. चेन्नईला शनिवारी (१८ एप्रिल) सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध (SRH) अवघ्या १० धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. मात्र या पराभवासोबतच चेन्नईला आता मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. त्यांचा युवा खेळाडू आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) या सामन्यादरम्यान दुखापतग्रस्त (Injured) झाला आहे. .IPL 2026: विराट कोहली, फिल सॉल्ट मैदानात का खूश नव्हते? KL राहुलचा दिल्लीच्या RCB वरील विजयानंतर मोठा खुलासा.चेन्नईला आधीच खेळाडूंच्या दुखापतीचा मोठा फटका बसला आहे. एमएस धोनी पोटरीच्या दुखापतीमुळे अद्याप पुनरागमन करू शकलेला नाही, डेवाल्ड ब्रेव्हिसलाही दुखापतीमुळे पहिल्या तीन सामन्यांना मुकावे लागले होते. याशिवाय वेगवान गोलंदाज नॅथन एलिस आणि खलील अहमद हे दोघेही स्पर्धेतूनच बाहेर झाले आहेत. आता चेन्नईला १८ वर्षीय युवा फलंदाज आयुष म्हात्रेच्या दुखापतीची चिंता आहे. त्याच्या दुखापतीबाबत चेन्नईचा फलंदाजी प्रशिक्षक माईक हसीने (Mike Hussey) माहिती दिली आहे..सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध १९५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी आयुष तिसऱ्या क्रमांकावर इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून उतरला होता. तो आक्रमक खेळतही होता. मात्र १२ चेंडूत ३० धावाही त्याने केलेल्या असताना कर्णधार ऋतुराज गायकवाडसोबत एकेरी धाव धावताना अचानक त्याच्या मांडीचे स्नायू ताणले गेल्याचे दिसले. त्याला त्रास झाल्याने चेन्नईचे फिजिओ मैदानात आले, त्यांची त्याच्यावर तात्काळ उपचार केले. त्यानंतर आयुष फलंदाजीला उभा राहिला, पण पुढच्याच चेंडूवर १३ चेंडूत ३० धावा करून बाद झाला..दरम्यान, त्याच्या दुखापतीबाबत माईक हसीने पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले की 'नक्कीच हॅमस्ट्रिंग टीअर आहे. मला माहित नाही की किती गंभीर आहे. मला खात्री आहे आम्ही कदाचित उद्या किंवा परवा (१९ किंवा २० एप्रिल) त्याचे स्कॅन करू. पण दिसताना त्याची दुखापत दुर्दैवाने फार चांगली दिसत नाहीये. जर काही गंभीर असेल, तर आमच्यासाठी तो खरंच मोठा धक्का असेल, कारण तो खूप चांगल्या लयीत खेळत होता.'याशिवाय हसीने आयुष किमान काही सामन्यांना तरी मुकण्याची शक्यता असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे चेन्नईला आता त्याच्या जागेवर कोणाला खेळवायचे हा विचार करावा लागणार आहे. गेल्या हंगामात उर्विल पटेलनेही प्रभावित केले होते. पण या हंगामात त्याला अद्याप खेळवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तो आयुषच्या जागेवर खेळण्याची दाट शक्यता आहे. याशिवाय प्रशांत वीर आणि कार्तिक शर्मा हे पर्याय देखील आहेत..हसी म्हणाला, 'आयुष एक चांगला युवा प्रतिभा असलेला खेळाडू आहे. पण त्याला खेळता नाही आले, तर दुसऱ्याला संधी मिळेल, त्यांनाही पाहाणे औत्सुक्याचे असेल. आमच्याकडे काही खरंच चांगले खेळाडू आहेत, ज्यांना अद्याप संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही एक चांगली संधी असेल. त्यामुळे माहित नाही किती काळ, पण आम्हाला आयुषला न खेळवता येण्याबद्दल मोठी निराशा आहे. पण नव्या खेळाडूला खेळवण्याची ही संधी असेल.'.IPL 2026: चेन्नईचा हैदराबादकडून पराभव, तरी Points Table मध्ये झाला फायदा; कसं झालं शक्य, घ्या जाणून.दरम्यान, आयुषच्या दुखापतीवर सांगताना हसी म्हणाला, 'मला सांगणं कठीण आहे, तो दुखापतीनंतर फार काळ खेळलाही नाही. पण नक्कीच त्या दुखापतीचा त्याच्या फलंदाजीवर परिणाम झाला कारण तो खूप चांगली फलंदाजी करत होता. त्यामुळे नक्कीच त्याचा परिणाम होणार आहेच.'दरम्यान जर आयुषची दुखापत गंभीर असेल, तर तो या संपूर्ण हंगामातूनही बाहेर होण्याची शक्यता दाट आहे. आयुषने ६ सामन्यांत २०१ धावा चेन्नईसाठी केल्या असून तो चेन्नईचा या हंगामात सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे.