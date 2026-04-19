IPL 2026: विराट कोहली, फिल सॉल्ट मैदानात का खूश नव्हते? KL राहुलचा दिल्लीच्या RCB वरील विजयानंतर मोठा खुलासा

IPL: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL) स्पर्धेत शनिवारी (१८ एप्रिल) डबल हेडर म्हणजे दोन सामने खेळले गेले. यातील पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (Royal Challengers Bengaluru) विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals) यांच्यात एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम येथे झाला. या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने विजय मिळवत बंगळुरूला धक्का दिला..या सामन्यात दिल्लीने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना बंगळुरूने निर्धारित २० षटकांत १७५ धावा केल्या. एका टप्प्यावर त्यांची धावसंख्या १२ षटकांत १२२/३ अशी भक्कम होती, पण त्यानंतर दिल्लीच्या गोलंदाजांनी शानदार पुनरागमन करत बंगळुरूला १७५ धावांवर रोखले..लक्ष्याचा पाठलाग करताना दिल्ली कॅपिटल्सने दमदार खेळ करत हा सामना ६ विकेट्सने जिंकला. या विजयात लोकेश राहुल (KL Rahul) याने महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर शेवटी डेव्हिड मिलर याच्या फटकेबाजीने सामना दिल्लीच्या झोळीत टाकला. सामन्यानंतर बोलताना राहुल म्हणाला की विराट कोहली आणि फिल सॉल्ट सुरुवातीला खेळपट्टीवर खुश नव्हते. "चेंडू ज्या प्रकारे बॅटवर येत होता, त्यावरून ते समाधानी नव्हते, हे स्पष्ट दिसत होते," असे राहुलने सांगितले..तो पुढे म्हणाला, "आमच्या सुरुवातीला तीन विकेट्स गेल्यामुळे परिस्थिती सोपी नव्हती. पण आम्ही संयम ठेवून चांगली फलंदाजी केली आणि त्यांच्या गोलंदाजांवर दबाव कायम ठेवला." राहुलने पुढे रिव्हर्स स्विंगबद्दलही उल्लेख केला. "डेथ ओव्हर्समध्ये रिव्हर्स स्विंगची शक्यता होती आणि बंगळुरूकडे त्यावेळेस चांगले गोलंदाज होते," असे तो म्हणाला..त्याने ट्रिस्टन स्टब्स आणि डेव्हिड मिलर यांच्यावर विश्वास होता असे सांगितलं. "आम्हाला माहित होतं की शेवटच्या षटकात कदाचित रोमारियो शेफर्ड किंवा सुयश शर्मा गोलंदाजी करतील आणि तिथे आम्हाला मोठे फटके मारण्याची संधी मिळेल," असेही तो म्हणाला. या विजयामुळे गुणतालिकेत दिल्ली कॅपिटल्सने झेप घेतली असून दोन विजय आणि दोन पराभवासह संघ चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे. दिल्ली कपिटल्सचा पुढील सामना हा २१ एप्रिलला सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध असणार आहे.