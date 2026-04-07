IPL 2026: CSK संघ का करतोय मोठा संघर्ष? प्रशिक्षक फ्लेमिंग यांनीच सांगितलं खरं कारण; सॅमसनबद्दलही म्हणाले, 'तो अजूनही...

संजू सॅमसन चेन्नई सुपर किंग्स संघाशी एकरूप होण्याच्या प्रकियेत आहे. त्यामुळे त्याला अजून अपेक्षित सूर सापडलेला नाही, असे सांगत चेन्नई संघाचे प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग (Stephen Fleming) यांनी सॅमसनच्या अपयशाची पाठराखण केली आणि लवकरच तो धावांचा पाऊस पाडेल, अशी आशा व्यक्त केली.टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा गाजवणाऱ्या आणि सर्वोत्तम खेळाडू ठरलेल्या सॅमसनकडून (Sanju Samson) मोठ्या अपेक्षा आहेत, परंतु या आयपीएलमध्ये राजस्थान संघातून चेन्नईत दाखल झालेल्या सॅमसनला तीन सामन्यांत अनुक्रमे ६, ७, ९ अशाच धावा करता आल्या आहेत..एखाद्या संघामध्ये प्रदीर्घ काळ राहिल्यानंतर दुसऱ्या संघात गेल्यावर त्या संघाशी एकरूप होण्यास काही काळ जातोच. सॅमसनही त्याच प्रक्रियेत आहे, असे फ्लेमिंग यांनी रविवारी बंगळूरविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.सॅमसन लय मिळवून धावा करण्यास आतूर आहे. केवळ एका सामन्याचा अपवाद आहे. एकदा का लय मिळाली की तो मागे वळून पाहणार नाही. आमच्या संघात यंदा काही बदल झाले. त्यामुळे संघाला स्थिरावण्यास वेळ लागत आहे. संघाचे बाँडिंग होण्यासाठी इतरही प्रयत्न करावे लागत आहेत, अशी कबुली फ्लेमिंग यांनी दिली..सॅमसनबाबत बोलताना फ्लेमिंग पुढे म्हणाले, की त्याची क्षमता किती मोठी आहे हे टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत सर्वांनी पाहिली आहे. त्याचा आत्मविश्वास कमी झालेला नाही. केवळ यलो जर्सीची सवय झाली की तो तेवढाच धोकादायक फलंदाज ठरेल.नवोदित फलंदाज आयुष म्हात्रेच्या सातत्याबाबत आम्हाला संयम दाखवावा लागेल. तो चेन्नई संघाचा भविष्यातील महत्त्वाचा फलंदाज ठरणार आहे, असे फ्लेमिंग म्हणाले. आयुष म्हात्रेने दुसऱ्या सामन्यात शानदार अर्धशतक केले होते; मात्र रविवारी झालेल्या बंगळूरविरुद्धच्या लढतीत तो एका धावेवर बाद झाला..आयुष म्हात्रेची गुणवत्ता गेल्या मोसमापासून आपण पाहात आहोत. त्याच वेळी तो काही चुका करू शकतो, हे गृहीत धरावे लागेल. त्यामुळे संयमही बाळगावा लागेल. असे नवोदित खेळाडू अधिक आक्रमणाच्या प्रयत्नात सातत्यात कमी पडतात, मात्र त्यातून त्यांचे प्रबोधन करून सज्ज करावे लागेल. माईक हसीसारखे उत्तम मेंटॉर आणि फलंदाजी प्रशिक्षक संघात आहेत त्याचा फायदा होत राहील, असाही विश्वास फ्लेमिंग यांनी व्यक्त केला..बंगळूरविरुद्धच्या सामन्यात टीम डेव्हिडचा धडाका आणि आमच्या गोलंदाजांचे अपयश असा एकत्रित परिणाम झाला. त्यामुळे आम्हाला यंदाच्या स्पर्धेतला सलग तिसरा सामना गमावावा लागला, असे सांगून फ्लेमिंग पुढे म्हणाले, की टीम डेव्हिडने अखेरच्या पाच षटकांत फारच आक्रमक फलंदाजी केली आणि सामना आमच्या हातून दूर नेला. या पाच षटकांपर्यंत आम्ही पुढे होतो. डेथ ओव्हरमध्ये मात्र आमचे गोलंदाज पूर्णतः अपयशी ठरले. टीम डेव्हिडने २५ चेंडूत ७० धावांचे तुफान सादर केले. त्यामुळे बंगळूर संघाने प्रथम फलंदाजीत २५० धावा केल्या.डेथ ओव्हरमध्ये संयम दाखवला असता आणि बंगळूर संघाला २१० ते २२० पर्यंत रोखले असते तर आम्हालाही विजयाची संधी होती, असे फ्लेमिंग यांनी सांगितले.