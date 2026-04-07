IPL 2026, RR vs MI: हार्दिक पांड्याचे पुनरागमन होणार? बुमराह विरुद्ध वैभव सूर्यवंशी सामना रंगणार; कशी असेल संभावित प्लेइंग इलेव्हन?

RR vs MI Marathi News: शानदार सुरुवात केल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात निष्प्रभ खेळामुळे ब्रेक लागलेल्या मुंबई इंडियन्सचा सामना आज (७ एप्रिल) आयपीएल स्पर्धेत फॉर्मात असलेल्या राजस्थान रॉयल्स संघाविरुद्ध होत आहे. राजस्थानने मात्र त्यांचे पहिले दोन्ही सामने जिंकलेले आहेत.मुंबई इंडियन्सचा संघ कर्णधार हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) तंदुरुस्त होऊन संघात परतेल अशी आशा करत आहे. रविवारच्या सामन्यात तो खेळू शकला नव्हता, परंतु आजच्या सामन्यासाठी गुवाहाटीमध्ये दाखल झाल्यावर हार्दिकने सराव केला. हार्दिकच्या अनुपस्थितीमध्ये रविवारी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात मुंबईला सहा विकेटने हार स्वीकारावी लागली होती. .IPL 2026 Point Table: पावसाचा तांडव... कोलकाता-पंजाब सामना रद्द करावा लागला, १-१ गुणाने नेमका कोणाचा फायदा झाला? .हार्दिकच्या अनुपस्थितीत मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) संघाकडे टी-२० विश्वकरंडक विजेता सूर्यकुमार हा कर्णधार म्हणून उपलब्ध होता, परंतु हार्दिकच्या अनुपस्थितीत फलंदाजी आणि गोलंदाजीत उणीव जाणवली होती.मुंबई इंडियन्स संघाकडे विश्वविख्यात जसप्रीत बुमरासह ट्रेंट बोल्ट, कॉर्बिन बॉश, न्यूझीलंड कर्णधार मिचेल सँटनर, दीपक चहर आणि शार्दुल ठाकूर असे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे गोलंदाज आहेत, परंतु गोलंदाजीत अपेक्षित प्रभाव पाडता आलेला नाही.पहिल्या सामन्यात कोलकाताविरुद्ध विजय साकारला असला तरी २० षटकांत २२० धावा दिल्या होत्या, तर दिल्ली संघाने १६३ धावांचे आव्हान चार फलंदाजांच्या मोबदल्यात १८.१ षटकांत पूर्ण केले होते. यात समीर रिझवी या अनकॅप्ट फलंदाजाने ५१ चेंडूंत ९० धावांची खेळी करून बुमरा आणि कंपनीच्या उणिवा सिद्ध केल्या होत्या..आजच्या सामन्यात मुंबईला विजय मिळवायचा असेल, तर गोलंदाजीत कमालीची सुधारणा करावी लागणार आहे. कारण, राजस्थानकडे असलेला वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी याने अगोदरच प्रतिस्पर्धी संघातील गोलंदाजांना धडकी भरवणारी खेळी केलेली आहे.आता तर त्याचा सलामीचा साथीदार यशस्वी जयस्वालही फॉर्मात आला आहे, तर ध्रुव जुरेलने गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात ७५ धावांची खेळी केली होती. त्यांच्याकडे कर्णधार रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर आणि डोनावन फेरेरिया असे फलंदाज आहेत. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांना सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात २१० धावा करूनही राजस्थानला (Rajasthan Royals) अखेरच्या चेंडूपर्यंत लढावे लागले होते. त्यामुळे जोफ्रा आर्चर आणि नांद्रे बर्गर असे आंतरराष्ट्रीय गोलंदाज असूनही गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात मुंबईच्या तुषार देशपांडेने अखेरच्या षटकात केलेल्या प्रभावी माऱ्यामुळे त्यांना विजय मिळवता आला होता.राजस्थानच्या या गोलंदाजीचा फायदा मुंबई इंडियन्सचे फलंदाज कसे घेतात यावर आजच्या सामन्यातील त्यांचे भवितव्य ठरणार आहे..आजचा सामना गुवाहाटीमध्ये होणार आहे. येथील पहिल्या सामन्यात राजस्थानने चेन्नई संघाला १२७ धावांत गुंडाळले होते आणि ते आव्हान १२.१ षटकात पार केले होते. सुरुवातीला असलेल्या संथ खेळपट्टीवर फलंदाजी करणे सोपे नव्हते.मुंबई इंडियन्सकडे असलेले सर्वच फलंदाज धडाकेबाज आहे त्यांना चेंडू बॅटवर येणे आवडते, परंतु दिल्लीतील सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सच्या वेगवान गोलंदाजांनीही हळवार चेंडूंचा खुबीने वापर करून मुंबईच्या फलंदाजांना पेचात पकडले होते.रोहित शर्मा आणि सूर्यकुमार यादवचा अपवाद वगळता इतरांनी निराशा केली होती. त्यामुळे उद्याच्या सामन्यात राजस्थानचे गोलंदाज हळूवार चेंडूंचा वापर करणार हे उघड आहे. मुंबई इंडियन्सचे फलंदाज याला कसे उत्तर देतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे..IPL 2026 : खेला होबे? कोलकाता नाइट रायडर्सची अवस्था पाहून शाहरुख खानची CEO सोबत गंभीर चर्चा, अजिंक्यची कॅप्टन्सी जाणार?.वैभव विरुद्ध बुमरा१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) आपल्या बेधडक फलंदाजीने सर्वांवर प्रभाव पाडलेला आहे. नावाजलेल्या गोलंदाजांवरही तो बेधडक हल्ला करतो. आज क्रिकेट विश्वातील सध्याचा सर्वात श्रेष्ठ जसप्रीत बुमराविरुद्ध (Jasprit Bumrah) त्याचा पवित्रा कसा असेल, याची उत्सुकता वाढली आहे.संभावित प्लेंइग इलेव्हन (इम्पॅक्ट प्लेअर मिळून)मुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा (इम्पॅक्ट प्लेअर), रायन रिकल्टन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), शेरफेन रुदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सँटेनर, शार्दुल ठाकूर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे (इम्पॅक्ट प्लेअर)राजस्थान रॉयल्स - यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डेनोवर फरेरा (इम्पॅक्ट प्लेअर), रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे (इम्पॅक्ट प्लेअर), संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, रवी बिश्नोई.