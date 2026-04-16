CSK ने RCB विरोधात ठोठावलं BCCI चं दार, दाखल केली तक्रार; पण असं काय घडलंय?

IPL 2026, RCB vs CSK : पाच वेळचे विजेते चेन्नई सुपर किंग्सने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरोधार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे तक्रार (Complaint) केली आहे. चेन्नई आणि बंगळुरू या दोन संघात इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत ५ एप्रिल रोजी बंगळुरूमधील एम चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये (M Chinnaswamy) सामना झाला होता. या दोन संघात साखळी फेरीत होणारा हा एकमेव सामना होता. .चेन्नई सुपर किंग्सने केलेल्या तक्रारींमध्ये अनेक गोष्टी अधोरेखित करताना चिंता व्यक्त केली आहे. यात स्टेडियममधील अयोग्य मनोरंजनापासून ते चेन्नईच्या चाहत्यांच्या छळापर्यंतच्या गोष्टींचा समावेश आहे. या गोष्टींमुळे आता दोन संघांच्या वादामध्ये आणखी एक गोष्टीचा समावेश झाला आहे..इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार चेन्नई सुपर किंग्स फ्रँचायझीच्या मते सामन्यादरम्यान वाजवणारे 'डोसा, इडली, सांबर, चटणी' हे गाणे अपमानजनक आणि तामिळनाडूच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारे आहे. या घटना दोन्ही फ्रँचायझींमधील वाढत्या तीव्र स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर घडली आहे. बंगळुरूने सीएसकेविरुद्ध सलग चार सामने जिंकले असल्याने या दोन्ही संघाच्या चाहत्यांमध्ये एकमेकांबद्दल प्रचंड प्रतिस्पर्धा पाहायला मिळत आहे. .चेन्नई फ्रँचायझीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर कासी विश्वनाथन यांनी सांगितले की 'डीजे साधारणत: घरच्या संघाला समर्थन देण्यासाठी असतो. पण चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये सगळं वेगळं झालं. काही कमेंट्स आमच्या संघाच्या खेळाडूंविरुद्ध करण्यात आले. या गोष्टी लक्षात घेऊन आम्ही बीसीसीआयकडे तक्रार केली आहे..खरंतर ज्या गाण्याबद्दल तक्रार करण्यात आली, त्याची पार्श्वभूमी गेल्यावर्षीची आहे. चेन्नईमधील सामन्यापूर्वी बंगळुरूचा यष्टीरक्षक फलंदाज जितेश शर्मा 'डोसा, इडली, सांबर, चटणी' हे गाणं गातानाचा व्हिडिओ समोर आला होता. ज्यावर चेन्नईच्या चाहत्यांकडून टीका झाली होती. त्यानंतर सामन्यात जेव्हा जितेश बाद झाला, तेव्हा चेन्नईच्या डीजेने हेच गाणं वाजवलं होतं.'पण, त्या घटनेनंतर चेन्नईच्या मॅनेजमेंटने मध्यस्ती करत प्रतिस्पर्धी संघाच्या किंवा खेळाडूंच्या विरोधात अशाप्रकारच्या गोष्टी न करण्याच्या सुचना स्टेडियममध्ये दिल्या होत्या. त्याबाबत विश्वनाथन यांनी सांगितले की त्या घटनेनंतर अशा गोष्टी चेपॉकमध्ये झाल्या नाहीत. डीजेने प्रतिस्पर्धा खेळाडूविरुद्ध कमेंट्स करू नये. तसेच आम्ही सुदैवी आहोत की मोठ्या संख्येने चाहते आम्हाला पाठिंबा देतात..तथापि, आता आयपीएल २०२६ स्पर्धेदरम्यान ५ एप्रिलला बंगळुरूत झालेल्या सामन्यात चेन्नईचे खेळाडू बाद झाल्यानंतर लावलेल्या गाण्यांवर आक्षेप घेतला आहे.५ एप्रिल रोजी झालेल्या सामन्यात बंगळुरूने चेन्नईला ४३ धावांनी पराभूत केले होते. त्या सामन्यात टीम डेव्हिडच्या नाबाद ७० धावांमुळे बंगळुरूने २५० धावा केल्या होत्या. त्यांनंतर प्रत्युत्तरात चेन्नईला १९.४ षटकात सर्वबाद २०७ धावा करता आल्या होत्या.