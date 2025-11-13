Cricket

CSK चा जुना भिडू आता झाला 'नाईट रायडर', IPL 2026 साठी कोलकाता संघाची मोठी घोषणा

Shane Watson Named KKR's Assistant Coach: आयपीएल २०२६ साठी पुढच्या महिन्यात खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे. त्यापूर्वी कोलकाता नाईट रायडर्स संघात एका दिग्गज खेळाडूचा समावेश झाला आहे.
Shane Watson, MS Dhoni, Dwayne Bravo | CSK | IPL

Summary

  • कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएल २०२६ साठी शेन वॉटसनला सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे.

  • वॉटसनने यापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्ससाठी काम केले होते.

  • कोलकाताच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये अभिषेक नायर आणि ड्वेन ब्रावो आहेत.

