CSK चा जुना भिडू आता झाला 'नाईट रायडर', IPL 2026 साठी कोलकाता संघाची मोठी घोषणा

कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएल २०२६ साठी शेन वॉटसनला सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे. वॉटसनने यापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्ससाठी काम केले होते. कोलकाताच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये अभिषेक नायर आणि ड्वेन ब्रावो आहेत. .इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेसाठी फ्रँचायझींना संघात रिटेन केलेले आणि रिलिज केलेल्या खेळाडूंची यादीत जाहीर करण्यासाठी अंतिम तारीख १५ नोव्हेंबर आहे. तसेच पुढच्या महिन्यात लिलावही होणार आहे. त्यापूर्वी सध्या याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा होत आहेत. खेळाडूंच्या ट्रेडिंगबद्दल तर जोरदार चर्चा आहेत. तसेच अनेक संघांनी त्यांच्या सपोर्ट स्टाफमध्येही बदल केले आहेत. आता कोलकाता नाईट रायडर्स संघातही एका नव्या सदस्याचे आगमन झाले आहे..IPL 2026: अर्जुन तेंडुलकरला मुंबई इंडियन्स करणार बाहेर? दुसऱ्या मुंबईकर खेळाडूला संघात घेण्यासाठी प्रयत्न.कोलकाताने ऑस्ट्रेलियाचा माजी अष्टपैलू शेन वॉटसन याची सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. कोलकाताच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये अभिषेक नायर मुख्य प्रशिक्षक आहे, तर ड्वेन ब्रावो मेंटॉर आहे. वॉटसनने या नव्या जबाबदारीबद्दल आनंद व्यक्त केला असून त्याने म्हटले आहे की 'आयकॉनिक फ्रँचायझी असलेल्या कोलकाता नाईट रायडर्सचा भाग व्हायला मिळणे, हा मोठा सन्मान आहे. मला कोलकाताच्या चाहत्यांचे आणि संघाच्या सर्वोत्तम देण्यासाठी असलेल्या वचनबद्धतेबद्दल नेहमीच कौतुक वाटले आहे..यापूर्वी वॉटसन २०२२ आणि २०२३ आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचा सहाय्यक प्रशिक्षक होता. त्यानंतर आता तो कोलकाता संघात दाखल झाला आहे. त्याने नुकतेच मेजर लीग क्रिकेटमध्ये (MLC) सॅन फ्रँसिस्को युनिकॉर्न संघाच्या प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्याने या संघाचे तीन वर्षे प्रशिक्षकपद सांभाळले होते. वॉटसन प्रशिक्षण क्षेत्रात सक्रिय असण्यासोबतच समालोचनही करताना दिसतो..वॉटसनला जगभरातील विविध लीग खेळण्याचा अनुभव राहिला आहे. त्याने आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि चेन्नई सुपर किंग्स या संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. तो शेवटचे २०२० आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळला. त्याने आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात २००८ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून केली होती. या संघाला पहिले आयपीएल विजेतेपद जिंकून देण्यात वॉटसनचा मोठा वाटा होता. त्यानंतर त्याने चेन्नई सुपर किंग्सलाही २०१८ मध्ये विजेतेपद जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. त्याने अंतिम सामन्यात शतकही केले होते. वॉटसन २०१६ आणि २०१७ मध्ये बंगळुरूकडून खेळला..RCBला व्हावं लागणार पुणेकर? बंगळुरुतल्या चेंगराचेंगरीमुळे IPL 2026मध्ये मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता.....दरम्यान, इएसपीएन क्रिकइन्फोने दिलेल्या वृत्तानुसार न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज टीम साऊदी देखील कोलकाता नाईट रायडर्सच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये सामील होण्याची शक्यता आहे. तीन वेळच्या विजेत्या कोलकाताची २०२५ आयपीएलमध्ये फारशी चांगली कामगिरी झाली नव्हती. त्यांना सातव्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.