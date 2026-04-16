IPL 2026 सलग दोन विजयानंतर CSK चे टेन्शन वाढलं! संघातील प्रमुख खेळाडू संपूर्ण स्पर्धेतूनच झाला बाहेर

Khaleel Ahmed Injury : माजी चॅम्पियन चेन्नई सुपर किंग्सला मोठा धक्का बसला आहे. खरंतर आयपीएल २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेत पहिल्या तीन सामन्यातील पराभवानंतर चेन्नईची गाडी रुळावर आली होती. चेन्नईने (CSK) सुरुवातीचे अपयश मागे टाकत घरच्या मैदानात सलग दोन विजय मिळवले होते. मात्र या पुनरागमनानंतर मात्र चेन्नईसाठी एक वाईट बातमी (Big Blow) आली आहे. त्यांच्या संघालाही आला दुखापतीचा आणखी एक मोठा फटका बसला आहे. .CSK ने RCB विरोधात ठोठावलं BCCI चं दार, दाखल केली तक्रार; पण असं काय घडलंय?.चेन्नईचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज खलील अहमद (Khaleel Ahmed) आयपीएल २०२६ उर्वरित हंगामातून बाहेर झाला आहे. चेन्नईचा वेगवान गोलंदाज नॅथन एलिस यापूर्वीच दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. तसेच एमएस धोनीही अद्याप दुखापतीमुळे खेळलेला नाही. आता खलीलही स्पर्धेतून बाहेर झाल्याने हा चेन्नईसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे..दुखापतीतून बाहेर येण्यासाठी १०-१२ आठवड्यांचा कालावधीखलील अहमदला मंगळवारी (१४ एप्रिल) कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध खेळताना मांडीला दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला पूर्ण ४ षटकेही टाकता आली नव्हती. तो मैदानातून गोलंदाजीदरम्यानच बाहेर गेला होता. आता याच दुखापतीमुळे त्याला उर्वरित स्पर्धेला मुकावे लागणार आहे. चेन्नई आधीच गोलंदाजीत सुरुवातीला संघर्ष करताना दिसत होती. त्यातच आता खलीलचे बाहेर जाणे चेन्नईला नक्कीच चिंतेत टाकणारे आहे, कारण तो संघातील प्रमुख वेगवान गोलंदाज होता. याशिवाय पहिल्या पाचही सामन्यात खेळला होता. पण त्याला २ विकेट्स घेण्यात यश मिळाले होते. मात्र मागच्या सामन्यातील दुखापतीतून बाहेर येण्यासाठी त्याला १० ते १२ आठवड्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. परिणामी तो आयपीएल २०२६ स्पर्धा पूर्ण खेळू शकणार नाही..चेन्नईकडे पर्याय काय?खलील बाहेर झाल्याने आता चेन्नईला दुसऱ्या पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे. चेन्नईकडे मॅट हेन्री हा अनुभवी वेगवान गोलंदाज आहे. याशिवाय महाराष्ट्रासाठी खेळणारा मुकेश चौधरी हा देखील एक चांगला पर्याय आहे. मुकेश बऱ्याच वर्षांपासून चेन्नईचा भाग आहे. त्याने जेव्हाही चेन्नईसाठी सामने खेळलेत, तेव्हा चांगली कामगिरीही केली आहे. त्यामुळे तो सुद्धा खलील अहमदच्या जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळण्याची शक्यता आहे..IPL 2026: मुंबईला घरच्या मैदानावर पुनरागमनाची आशा; सलग चौथा पराभव टाळण्याचा प्रयत्न, पंजाब संघाशी आज लढत, कशी असेल Playing XI.चेन्नईला पुढचा सामना शनिवारी (१८ एप्रिल) सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध खेळायचा आहे. हा सामना हैदराबादमधील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होईल.