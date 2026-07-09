Cricket

Ramakrishna Ghosh: IPL गाजवली... आता CSK चा स्टार Pune Railway Station वर करतोय टीसीचं काम! फोटो पाहून कुणालाच बसत नाही विश्वास

Why Ramakrishna Ghosh is working in Indian Railways: चेन्नई सुपर किंग्जचा वेगवान गोलंदाज रामकृष्ण घोष दुखापतीनंतर पुणे रेल्वे स्थानकावर टीसी म्हणून ड्युटी करताना दिसला. त्याचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून चाहत्यांकडून त्याच्या कर्तव्यनिष्ठेचं कौतुक होत आहे.
Ramakrishna Ghosh

Ramakrishna Ghosh

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Why Ramakrishna Ghosh is working in Indian Railways: आयपीएलमध्ये(IPL) खेळणारे क्रिकेटपटू म्हणजे कायम मैदानावरच दिसतात, अशी चाहत्यांची समज असते. मात्र, चेन्नई सुपर किंग्जचा (CSK) मराठमोळा वेगवान गोलंदाज रामकृष्ण घोष सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे.

आयपीएलमधील दुखापतीनंतर तो पुणे रेल्वे स्थानकावर तिकीट तपासनीस (टीसी) म्हणून ड्युटी बजावताना दिसला. त्याचा हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, चाहत्यांकडून त्याच्या साधेपणाचे आणि कर्तव्यनिष्ठेचे कौतुक होत आहे.

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