Ramakrishna Ghosh: IPL गाजवली... आता CSK चा स्टार Pune Railway Station वर करतोय टीसीचं काम! फोटो पाहून कुणालाच बसत नाही विश्वास

Why Ramakrishna Ghosh is working in Indian Railways: आयपीएलमध्ये(IPL) खेळणारे क्रिकेटपटू म्हणजे कायम मैदानावरच दिसतात, अशी चाहत्यांची समज असते. मात्र, चेन्नई सुपर किंग्जचा (CSK) मराठमोळा वेगवान गोलंदाज रामकृष्ण घोष सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. आयपीएलमधील दुखापतीनंतर तो पुणे रेल्वे स्थानकावर तिकीट तपासनीस (टीसी) म्हणून ड्युटी बजावताना दिसला. त्याचा हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, चाहत्यांकडून त्याच्या साधेपणाचे आणि कर्तव्यनिष्ठेचे कौतुक होत आहे..ड्युटीदरम्यान एका चाहत्याने रामकृष्णला ओळखले आणि त्याच्यासोबत सेल्फी काढली. हीच सेल्फी सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाली. आयपीएलमध्ये खेळणारा क्रिकेटपटू आणि त्याचवेळी रेल्वेतील आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडणारा अधिकारी, अशी त्याची ओळख पुन्हा एकदा समोर आली आहे..दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच रामकृष्ण घोषने गौरी गुरव हिच्यासोबत विवाह केला आहे. लग्नानंतर तो दुखापतीतूनही सावरत असून, पुनरागमनासाठी मेहनत घेत आहे. मैदानापासून दूर असला तरी आपल्या नोकरीत कोणतीही तडजोड न करता तो नियमित ड्युटी करत असल्याचे या फोटोमधून दिसून आले..आयपीएल २०२५ च्या मेगा लिलावात चेन्नई सुपर किंग्जने रामकृष्ण घोषला ३० लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत संघात घेतले होते. अखेर आयपीएल २०२६ मध्ये त्याला पदार्पणाची संधी मिळाली आणि पहिल्याच सामन्यात त्याने सर्वांचे लक्ष वेधले..मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात त्याने तीन षटकांत २४ धावा देत सूर्यकुमार यादवची महत्त्वाची विकेट घेतली. याशिवाय विल जॅक्सचा चांगला झेल पकडत आपल्या अष्टपैलू क्षमतेची ताकद देखील दाखवली. मात्र, त्याच सामन्याच्या अखेरीस त्याच्या उजव्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. तपासणीत फूट फ्रॅक्चर झाल्याचे स्पष्ट झाले आणि त्याला संपूर्ण आयपीएल हंगामाला मुकावे लागले..धोनी CSK च्या शेवटच्या साखळी सामन्यापूर्वीच रांचीत परतला! आता IPL मध्ये खरंच खेळताना दिसणार नाही?.पहिल्याच सामन्यात प्रभाव पाडल्यानंतर दुखापतीमुळे बाहेर पडणे हा त्याच्यासाठी मोठा धक्का होता. मात्र, हार न मानता तो आता दुखापतीतून सावरत आहे. मैदानात पुनरागमनाची तयारी सुरू असतानाच रेल्वेतील कर्तव्यही तितक्याच प्रामाणिकपणे पार पाडत असल्याने रामकृष्ण घोषची ही जिद्द अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.