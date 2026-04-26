CSK vs GT Live: संजू सॅमसनने इतिहास घडवला ! रैना, लोकेश, धोनी यांचा मोठा विक्रम मोडला; पण, चेन्नईच्या फलंदाजांनी घात केला

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Marathi Update: चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये घरच्या मैदानावरील पहिलाच दुपारचा सामना खेळायला उतरला आणि त्यांना गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीलाच धक्का दिला. संजू सॅमसन ( Sanju Samson Record) चौथ्या षटकात माघारी परतला, परंतु त्याने सुरेश रैना, लोकेश राहुल, महेंद्रसिंग धोनी यांचा विक्रम मोडला. .विजयपथावर परतण्यासाठी मैदानावर उतरलेल्या GT ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. मोहम्मद सिराजने पहिल्याच षटकात वैविध्यपूर्ण चेंडू टाकून CSK चा सलामीवीर संजूला आश्चर्यचकित केले. संजूने कागिसो रबाडाच्या दुसऱ्या षटकात दोन चौकार मारून चांगल्या लयीत असल्याचे सांगितले. पण, चौथ्या चेंडूवर कागिसोने घात केला. संजू ११ धावांवर यष्टिरक्षक जॉस बटलरच्या हाती झेल देऊन परतला. त्यानंतर आलेल्या उर्वील पटेलने पदलालित्य दाखवताना कव्हरच्या दिशेने चौकार मिळवला, परंतु रबाडाने पुढील चेंडू आखूड, परंतु अधिक वेगाने फेकला..Who is Sanjay Singh? लुंगी एनगिडी कोसळला, Ambulance आली; पुढे ९ किमीच्या अंतरात काय घडले? २८ सेकंदाचा थरारक Video .जेसन होल्डरने मिड ऑफला सोपा झेल टिपला. चेन्नईला २५ धावांवर २ धक्के दिले. ११ धावांवर बाद होण्यापूर्वी संजू सॅमसनने आयपीएलमध्ये ५००० धावांचा टप्पा ओलांडण्याचा पराक्रम केला. पण, सर्वात कमी चेंडूंत हा टप्पा पार करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये संजूने तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली. Fewest balls to 5000 IPL runs करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये एबी डिव्हिलियर्स ( ३२८८), डेव्हिड वॉर्नर ( ३५५४) हे संजूच्या ( ३५५५) पुढे आहेत. संजूने आज सुरेश रैना ( ३६२०), लोकेश राहुल ( ३६८८) व महेंद्रसिंग धोनी ( ३६९१) यांना मागे टाकले. . चेन्नईला पॉवर प्लेमध्ये ३ बाद २८ धावाच करता आल्या आणि रबाडा या आयपीएलमध्ये पहिल्या सहा षटकांत सर्वाधिक ९ विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरला. इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आलेल्या सर्फराज खानला ( ०) मोहम्मद सिराजने माघारी पाठवले आणि त्यानेतर मानव सुथारने डेंज डेवॉल्ड ब्रेव्हिसला ( २) बाद करून CSK वर पूर्ण दडपण तयार केले. शुभमन गिलने गोलंदाजांचा चांगला वापर करून घेतला आणि चेन्नईने १२ व्या षटकांत पन्नास धावा गाठल्या. ऋतुराज गायकवाड मैदानावर उभा होता, परंतु त्यालाही वेगाने धावा करता येत नव्हत्या. हे वृत्त लिहिले तेव्हा चेन्नईने १३.४ षटकांत ४ बाद ७३ धावा केल्या होत्या.