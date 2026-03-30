३४ धावांवर ४ विकेट्स, CSK संकटात...संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड क्लिनबोल्ड, चौथ्याच ओव्हरला इमॅक्ट प्लेअरचा समावेश

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत पहिल्याच सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सचा संघ सुरुवातीलाच संकटात सापडला आहे. त्यांनी ६ षटकांच्या आतच ४ विकेट्स गमावल्या असून इम्पॅक्ट प्लेअरचा समावेश केला आहे.
RR vs CSK | IPL 2026

Pranali Kodre
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेतील तिसरा सामना चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स संघात गुवाहाटीमध्ये खेळला जात आहे. या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सचा संघ सुरुवातीलाच संकटात सापडला आहे. या सामन्याला सुरुवात होण्यापूर्वी गुवाहाटीत पाऊस पडलेला होता. त्यामुळे तेथील वातावरण ढगाळ असून त्याचा फायदा राजस्थान रॉयल्सच्या वेगवान गोलंदाजांनी घेतला आहे.

