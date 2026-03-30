३४ धावांवर ४ विकेट्स, CSK संकटात...संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड क्लिनबोल्ड, चौथ्याच ओव्हरला इमॅक्ट प्लेअरचा समावेश

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेतील तिसरा सामना चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स संघात गुवाहाटीमध्ये खेळला जात आहे. या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सचा संघ सुरुवातीलाच संकटात सापडला आहे. या सामन्याला सुरुवात होण्यापूर्वी गुवाहाटीत पाऊस पडलेला होता. त्यामुळे तेथील वातावरण ढगाळ असून त्याचा फायदा राजस्थान रॉयल्सच्या वेगवान गोलंदाजांनी घेतला आहे. .या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सकडून संजू सॅमसन आणि ऋतुराज गायकवाड या नव्या सलामी जोडीने डावाची सुरुवात केली. हे दोघेही सुरुवातीला अत्यंत संयमाने खेळत होते. .मात्र दुसऱ्याच षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर संजू सॅमसनला नांद्रे बर्गरने त्रिफळाचीत केले. सॅमसनने ७ चेंडूत एका चौकारासह ६ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर आयुष म्हात्रे कर्णधार ऋतुराजला साथ देण्यासाठी आला होता. मात्र तिसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर जोफ्रा आर्चरविरुद्ध जोखमीचा फटका मारण्याचा ऋतुराजने प्रयत्न केला. पण या प्रयत्नात तो देखील ६ धावांवरच त्रिफळाचीत झाला. .त्याच्या पुढच्याच चेंडूवर नांद्रे बर्गरने आयुष म्हात्रेला शून्यावरच माघारी धाडले. चेंडू त्याच्या ग्लव्ह्जला लागून मागे यष्टीरक्षक ध्रुव जुरेलकडे गेला. त्यामुळे चेन्नईची अवस्था ३ बाद १९ धावा अशी झाली होती. त्यामुळे चौथ्याच षटकात चेन्नईने इम्पॅक्ट प्लेअरचा नियम वापरत आयुष म्हात्रेच्या बदल्यात सर्फराज खानला संधी दिली आणि त्याला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीची संधी दिली. .सर्फराजने फलंदाजीला आल्याआल्या आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, आता चेन्नईला इतर फलंदाजांकडून डाव सावरण्याची अपेक्षा असणार आहे. त्यांच्याकडे नंतर शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा हे फलंदाज आहेत. जेमी ओव्हर्टन हा अष्टपैलू खेळाडू असून फलंदाजी करू शकतो. सध्या सर्फराजसह मॅथ्यू शॉर्ट फलंदाजी करत आहे.