IPL 2026: मुंबई इंडियन्सच्या सामन्यावेळी अंबानी कुटुंब बाऊंड्रीजवळ सोफ्यावरच का बसतात? कारण घ्या जाणून

इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या हंगामाची सुरुवात गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू विरुद्ध सनराइजर्स हैदराबाद यांच्या सामन्याने झाली. त्यानंतर दुसरा सामना मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात मुंबईच्या वानखेडे मैदानात पार पडला. या दुसऱ्या सामन्यावेळी तुम्ही अंबानी कुटुंबियांना सीमारेषेजवळ सोफ्यावर बसलेलं पाहिलं असेल ना. .खरंतर गेल्या अनेक हंगामात हेच चित्र दिसलं आहे की अंबानी कुटुंबिय सीमारेषेजवळ सोफ्यावर बसून सामना पाहतात. पण ते एवढ्या जवळ का बसतात असा प्रश्न कधीतरी पडला असेलच, कारण इतर संघाचे मालक सामना पाहण्यासाठी येतात परंतु ते मात्र व्हीआयपी स्टँड्समध्ये बसलेले असतात, मग अंबानी एवढ्या जवळून सामना का पाहतात? त्यांना सीमारेषेजवळ बसण्याची परवानगी कशी मिळते?या सगळ्या बाबतीत बीसीसीआयने अधिकृत माहिती दिली नसली तरी काही कारणे आहेत..अंबानी कुटुंब मुंबई इंडियन्स संघाचे मालक आहेत. मुंबई आयपीएल इतिहासातली सगळ्यात यशस्वी संघांपैकी एक आहे. मुंबईने आजपर्यंत आयपीएल इतिहासात ५ वेळा जेतेपद आपल्या नावावर केल आहे. नीता अंबानी आणि आकाश अंबानी आपल्याला प्रत्येक वेळी सीमारेषेजवळच बसलेले दिसतात. चौकार षटकार मारला की मालकांकडून मिळणार प्रोत्साहन खेळाडूंचा आत्मविश्वास वाढवते म्हणून देखील ते सीमारेषेजवळ बसतात. अंबानी जर व्हीआयपी स्टँड्समध्ये बसले तर मैदानात खेळाडू आणि कोच यांच्यात सामन्यादरम्यान होत असलेल्या चर्चा यावर लक्ष देता येतं. अंबानी कुटुंब क्रिकेटचा मोठा फॅन आहे.अनेकदा नीता अंबानी हातात माळ जपताना देखील दिसतात..बीसीसीआयचा नियमबीसीसीआयच्या नियमांनुसार संघांच्या मालकांना त्यांच्या घरच्या मैदानावर बसण्याची विशेष व्यवस्था करण्याची परवानगी असते. मुंबई इंडियन्सने अधिकृतपणे या सोफा सेटिंगची मागणी केली होती. जोपर्यंत या व्यवस्थेमुळे खेळाला किंवा सुरक्षेला अडथळा येत नाही, तोपर्यंत बीसीसीआय अशा विनंत्या मान्य करते..ही सुविधा इतर मालकांनाही उपलब्ध आहे. आयपीएलच्या नियमांनुसार, संघ मालकांना डगआऊटमध्ये किंवा त्याच्या बाजूला बसण्याची परवानगी देत असते. इतर मालक सुरक्षेच्या किंवा वैयक्तिक कारणामुळे गॅलरीत बसतात, मात्र अंबानींनी सुरुवातीपासूनच टीमच्या जवळ बसतात.