CSK vs SRH Live: महेंद्रसिंग धोनी 'चेपॉक' वर आला, पण खेळणार का? कॅप्टन ऋतुराजने उत्तर दिले... रवी शास्त्रींनी MS म्हणताच जल्लोष अन्...

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad Marathi Update: महेंद्रसिंग धोनीने इंडियन प्रीमिअर लीगमधील शेवटचा सामना चेपॉकवर खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तो आता ४४ वर्षांचा आहे आणि IPL 2026 मध्ये दुखापतीमुळे तो आतापर्यंत एकही सामना खेळलेला नाही. त्यात चेन्नई सुपर किंग्स या पर्वातील त्यांचा घरच्या मैदानावरील शेवटचा सामना सोमवारी खेळतोय... या सामन्यासाठी MS Dhoni चेपॉकवर दाखल झाल्याने सर्वांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. .चेन्नई सुपर किंग्स १२ सामन्यांत १२ गुणांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे, तर तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या सनरायझर्स हैदराबादच्या खात्यात १२ सामन्यांत १४ गुण आहेत. हा सामना CSK ला जिंकून स्वतःला प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम राखण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. दोन्ही संघ मागील सामन्यांत पराभव पत्करून चेपॉकवर उतरले आहेत. उभय संघांमध्ये हेड टू हेड रेकॉर्ड हा १५-८ असा चेन्नईच्या बाजूने आहे. पण, या पर्वातील चित्रं थोडं वेगळं आहे आणि हैदराबादचा संघ वरचढ दिसतोय..SRH चा सलामीवीर अभिषेक शर्मा याने CSK चा गोलंदाज मुकेश चौधरी याला या पर्वात २२० च्या स्ट्राईक रेटने झोडले आहे. हेनरिच क्लासननेही CSK च्या नूर अहमदविरुद्ध २१९ च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या आहेत. चेपॉकवर चेन्नईने हैदराबादविरुद्ध सहापैकी पाच सामने जिंकले आहेत. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या या सामन्यात MS Dhoni या पर्वातील पहिला आणि आयपीएलमधील त्याचा शेवटचा सामना खेळेल, असा अंदाज होता. पण, त्याच्या अंगठ्याला दुखापत झाल्याचे वृत्त समोर आले आणि CSK vs SRH सामन्याला तो मुकला..IPL 2026 PLAYOFF SCENARIO: दोन संघांचे गुण अन् नेट रन रेट समान राहिले तर काय? चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स या पेचात अडकलेत.महेंद्रसिंग धोनीने आयपीएलमध्ये २७८ सामन्यांत ५४३९ धावा केल्या आहेत आणि नाबाद ८४ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी आहे. त्याच्या नावावर २४ अर्धशतकं आहेत. शिवाय त्याने यष्टिंमागे १५८ झेल व ४७ स्टम्पिंग केल्या आहेत. ऋतुराजने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल असल्याचे जाहीर केले. स्टेडियमवर एकच जल्लोष झाला, कारण समालोचक रवी शास्त्री यांनी MS Dhoni या सामन्यात खेळणार का विचारले... पण, धोनी पुर्णपणे तंदुरस्त नसल्याचे सांगून तो आजही खेळत नसल्याचे सांगितले.