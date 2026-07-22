David Warner: ऑस्ट्रेलियाचा माजी फलंदाज कायद्याच्या कचाट्यात; एका प्रकरणात दोषी आढळला, होऊ शकते ९ महिन्यांची जेल...

David Warner drink driving case latest update: ऑस्ट्रेलियाचा माजी फलंदाज डेव्हिड वॉर्नरने, दारू पिऊन गाडी चालवल्याचा गुन्हा कबूल केला आहे आणि आता त्याचे बिग बॅस लीगमधील सिडनी थंडर संघाचे कर्णधारपद धोक्यात येऊ शकते. वॉर्नरला बुधवारी वेव्हरली स्थानिक न्यायालयात हजर राहण्याची आवश्यकता नव्हती, परंतु त्याचे वकील बॉबी हिल यांनी सांगितले की, फलंदाज ईस्टरच्या रविवारी मध्यम प्रमाणात मद्यपान करून गाडी चालवल्याचा आरोप कबूल करत आहे. "पक्षकार वस्तुस्थितीवर चर्चा करत आहेत," असे हिल म्हणाले..५ एप्रिल रोजी सिडनीत वॉर्नरच्या शरीरात अल्कोहोल असल्याचे निदान झाले. दुसऱ्या चाचणीसाठी मारुब्रा पोलीस स्टेशनमध्ये नेले असता, त्याच्या रक्तातील अल्कोहोलचे प्रमाण ०.१०४ आढळले, जे कायदेशीर मर्यादेच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त होते. मे महिन्यात जेव्हा हे प्रकरण पहिल्यांदा समोर आले, तेव्हा हिल यांनी गुन्हा कबूल करण्याचे संकेत दिले होते..IND vs ZIM 1st T20I: भारतीय संघात पदार्पणासाठी ४ युवा खेळाडूंमध्ये स्पर्धा; वैभव सूर्यवंशीसारखा आक्रमक फटकेबाजी करणारा फलंदाज आघाडीवर, कशी असेल Playing XI?."त्याने जे केले ते चुकीचे होते हे त्याला माहीत आहे. उबर घेण्याऐवजी स्वतःच्या गाडीत बसणे हा एक अविचारी, मूर्खपणाचा निर्णय होता, हे तो मान्य करतो," असे हिल म्हणाले. पोलिसांनी त्याची गाडी थांबवण्याच्या ११ मिनिटे आधी वॉर्नरने शेवटचे पेय घेतले होते. वॉर्नरला पश्चात्ताप झाला होता आणि तो कमी शिक्षेची मागणी करणार होता, पण इतर कोणत्याही नागरिकाप्रमाणेच आपल्यालाही शिक्षा होईल अशी त्याची अपेक्षा होती. वॉर्नरच्या या प्रकरणाची अंतिम सुणावणी १८ ऑगस्टला होईल. .त्याने गुन्हा कबूल केल्यामुळे थंडर संघाच्या कर्णधारपदावर शंका निर्माण झाली आहे. थंडर संघाशी संपर्क साधण्यात आला होता. "हे आरोप अर्थातच चिंताजनक आहेत आणि आम्ही ते अत्यंत गांभीर्याने घेत आहोत," असे क्रिकेट एनएसडब्ल्यूचे मुख्य कार्यकारी ली जर्मन त्याच्या अटकेनंतर म्हणाले. वॉर्नरला उपखंडातून ईस्टरच्या सुट्टीसाठी घरी परतला असताना अटक करण्यात आली. .Ben Stokes Century: निवृत्तीनंतरही बेन स्टोक्सचा जलवा; १२ वर्षानंतर संघात परतला अन् पहिल्याच सामन्यात वादळी शतक ठोकले.दक्षिण आफ्रिकेतील २०१८ च्या चेंडू छेडछाड प्रकरणानंतर वॉर्नरवर नेतृत्व पदे भूषवण्यावर आजीवन बंदी घालण्यात आली होती, परंतु २०२४ मध्ये तो निर्णय रद्द करण्यात आला आणि त्यानंतर लगेचच त्याला थंडरचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.