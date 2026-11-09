SA vs AUS: ८ वर्षांनंतर 'सँडपेपरगेट'ला नवं वळण! चेंडू छेडछाडीबद्दल सगळ्या ऑस्ट्रेलियन टीमला माहित होतं? वॉर्नरच्या व्हिडिओने खळबळ

David Warner Backs Usman Khawaja Claims on 2018 Australian Ball Tampering Saga: आठ वर्षांपूर्वी एका धक्कादायक घटनेनं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ढवळून निघालं होतं, ही घटना होती केपटाऊनमध्ये झालेलं चेंडू छेडछाड प्रकरण. खरंतर या घटनेनंतर नुकतेच ८ वर्षांनी ऑस्ट्रेलिया संघ दक्षिण आफ्रिकेत कसोटी मालिका खेळला, ज्यात दक्षिण आफ्रिकेने २-१ असा विजय मिळवला. चेंडू छेडछाडीच्या प्रकरणानंतर ८ वर्षांनी झालेल्या या मालिकेकडे सर्वांचेच लक्ष होते. याचदरम्यान आता या वादग्रस्त प्रकरणाला एक नवं वळण मिळालं आहे. ऑस्ट्रेलियाचा माजी सलामीवीर उस्मान ख्वाजाने २०१८ च्या चेंडू छेडछाड प्रकरणात संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया संघ सहभागी होता, असा खळबळजनक दावा केला आहे, ज्याला आता त्याच्या माजी संघसहकारी डेव्हिड वॉर्नरने पाठिंबा दिला असून एक व्हिडिओही शेअर केला आहे. .SA vs AUS, 3rd Test: रबाडाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् द. आफ्रिकेचा ऑस्ट्रेलियाला दणका; मालिका जिंकून WTC Points Table मध्येही केला उलटफेर.नेमकं प्रकरण काय होतं?ऑस्ट्रेलियाचा २०१८ मधील दक्षिण आफ्रिका दौरा प्रचंड वादग्रस्त ठरला होता. सुरुवातीला क्विंटन डी कॉक - डेव्हिड वॉर्नर यांच्यात मोठे वाद झाले होते. त्यातच नंतर चेंडू छेडछाडीची घटना घडली. केपटाऊनमध्ये झालेल्या कसोटीत सँडपेपरच्या मदतीने चेंडू छेडछाड करण्याच्या आरोपामुळे ऑस्ट्रेलियाचे तत्कालिन कर्णधार स्टीव्ह स्मिथ, उपकर्णधार डेव्हिड वॉर्नर आणि युवा खेळाडू कॅमरॉन बॅनक्रॉफ्ट यांच्यावर मोठी कारवाई झाली होती. सामन्यादरम्यान, बॅनक्रॉफ्टकडे सँडपेपर सापडला होता. या प्रकरणार वॉर्नरवर प्रमुख म्हणून आरोप झाले होते, तर स्मिथ कर्णधार असल्याने त्यालाही जबाबदार धरण्यात आले..क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत बॅनक्रॉफ्टवर ९ महिन्यांसाठी, तर वॉर्नर-स्मिथ यांच्यावर एका वर्षाची बंदी घातली. स्मिथला दोन वर्षांसाठी नेतृत्वाचीही बंदी होती, तर नेतृत्वासाठी वॉर्नरवर आजीवन बंदी घालण्यात आली होती. या घटनेनंतर तिन्ही खेळाडू तातडीने मायदेशी परतले होते, त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्मिथ व वॉर्नर यांनी चूक कबुल केली होती. त्यावेळी त्यांना अश्रुही अनावर झाले होते.या घटनेनंतर स्मिथ आणि वॉर्नर यांनी २०१९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये यशस्वी पुनरागमनही केले. गेल्या काही वर्षात स्मिथने पॅट कमिन्सच्या अनुपस्थित असताना काही कसोटी सामन्यात नेतृत्वाचीही धुरा सांभाळली. इतकेच नाही, तर २०२३ मधील वर्ल्ड कप विजेत्या ऑस्ट्रेलिया संघाचाही हे दोघेही भाग होते..वॉर्नरने दिलं नवं वळणदरम्यान, या प्रकरणाबाबत उस्मान ख्वाजाने त्याच्या 'सब्र' या पुस्तकात उल्लेख केला आहे. त्याने पुस्ताकात लिहिले आहे की केपटाऊन कसोटीतील चेंडू छेडछाड प्रकरणाबाबत संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया संघाला माहिती होती. पण ऑस्ट्रेलियाचे तत्कालिन मु्ख्य प्रशिक्षक डॅरेन लेहमान यांनी ख्वाजाच्या या दाव्यांना नाकारले आहे. मात्र, आता वॉर्नरने ख्वाजाला पाठिंबा दिल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. वॉर्नरने म्हटले आहे की ख्वाजाने केलेला खुलासा १०० टक्के खरा आहे. त्याने ८ वर्षांपूर्वीच्या चौकशीवरही आता प्रश्न उपस्थित केले आहेत.वॉर्नरने त्याच्या व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे की 'या प्रकरणाबाबत मी चर्चा करून ८ वर्षे लोटली आहेत. उझी (उस्मान ख्वाजा), माझा तुला पूर्ण पाठिंबा आहे. तू जे केले आहेत, त्याबद्दल आभारी आहे. तू जे काही म्हटला आहेस, ते १०० टक्के खरे आहे. सर्वांना सत्य माहित आहे. ते सर्वांसमोर आहे. लोकांना जाणून घ्यायचे आहे आणि तू येऊन सांगितलं आहेस. आता लोकं प्रश्न विचारत आहेत की यासाठी आठ वर्षे का लागली? कारण तुला पुस्तक विकायचे होते का?'.SA vs AUS Schedule: ८ वर्षांनंतर जुने हिशोब चुकते होणार?'सँडपेपरगेट' राड्यानंतर पुन्हा ऑस्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिकेत खेळणार.वॉर्नर पुढे म्हणाला, 'ही उस्मानची कहाणी आहे. उस्मानचा हा विश्वास आहे. उझीने त्या दिवसापासूनची प्रत्येक गोष्ट लिहून ठेवली आहे. उझी कॅमेरॉन बँक्रॉफ्टच्या बाजूला बसला होता. याला सखोल तपास म्हणता येईल का? मला याचे कोडेच पडते. आम्ही इथे कोणाकडेही बोट दाखवायला आलेलो नाही आणि आम्हाला जुन्या जखमाही उकरून काढायच्या नाहीत.''मुद्दा फक्त जबाबदारी, पारदर्शकता आणि सत्याची योग्य तपासणी केली जात आहे का, हे दाखवण्याच आहे. आता लोकांनी कदाचित त्या व्यक्तीची कसून तपासणी करणे आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करणे थांबवण्याची वेळ आली असून जबाबदार असलेल्यांनाच जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.'.वॉर्नरने असेही सांगितले की गेल्या आठ वर्षात अनेक चुकीची विधानं मीडियामध्ये करण्यात आली आणि अनेक लोकं शांत राहिली. पण गेल्या काही दिवसात तो त्याच्या मुलींशी याबाबत चर्चा करत असून जे घडलं, ते त्यांना सांगत आहे. विशेषत: त्याच्या लहान मुलीला. त्याने सांगितले की त्याच्या मुलींना त्याला तो का रडला होता, हे स्पष्ट करून सांगावे लागले. वॉर्नर असंही म्हणाला की हे सर्व कठीण आहे, पण सत्य सांगायला हवे, कारण खोटं कधी ना कधी उघड पडणार आहे..दरम्यान, या प्रकरणानंतर वॉर्नर बराच काळ क्रिकेट खेळला. त्याने २०२४ साली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. त्याने ऑस्ट्रेलियासाठी ११२ कसोटी सामने खेळले, ज्यात २६ शतके आणि ३७ अर्धशतकांसह ८७८६ धावा केल्या. तो १६१ वनडे सामने खेळला, ज्यात २२ शतकांसह ६९३२ धावा केल्या, तर ११० आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत त्याने ३२७७ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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