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SA vs AUS: ८ वर्षांनंतर 'सँडपेपरगेट'ला नवं वळण! चेंडू छेडछाडीबद्दल सगळ्या ऑस्ट्रेलियन टीमला माहित होतं? वॉर्नरच्या व्हिडिओने खळबळ

David Warner Supports Usman Khawaja's Claims on 2018 Ball Tampering Saga: ८ वर्षांपूर्वी केपटाऊन कसोटीतील चेंडू छेडछाड प्रकरणामुळे डेव्हिड वॉर्नर, स्टीव्ह स्मिथ आणि कॅमेरॉन बॅनक्रॉफ्टला बंदीच्या कारवाईला समोरे जावे लागले होते. या प्रकरणाबाबत उस्मान ख्वाजाने मोठा खुलासा केला असून त्यावर आता वॉर्नरनेही प्रतिक्रिया दिली आहे.
South Africa vs Australia Cape town Test 2018

David Warner Supports Usman Khawaja's Claims on 2018 Ball Tampering Saga

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

David Warner Backs Usman Khawaja Claims on 2018 Australian Ball Tampering Saga: आठ वर्षांपूर्वी एका धक्कादायक घटनेनं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ढवळून निघालं होतं, ही घटना होती केपटाऊनमध्ये झालेलं चेंडू छेडछाड प्रकरण. खरंतर या घटनेनंतर नुकतेच ८ वर्षांनी ऑस्ट्रेलिया संघ दक्षिण आफ्रिकेत कसोटी मालिका खेळला, ज्यात दक्षिण आफ्रिकेने २-१ असा विजय मिळवला.

चेंडू छेडछाडीच्या प्रकरणानंतर ८ वर्षांनी झालेल्या या मालिकेकडे सर्वांचेच लक्ष होते. याचदरम्यान आता या वादग्रस्त प्रकरणाला एक नवं वळण मिळालं आहे.

ऑस्ट्रेलियाचा माजी सलामीवीर उस्मान ख्वाजाने २०१८ च्या चेंडू छेडछाड प्रकरणात संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया संघ सहभागी होता, असा खळबळजनक दावा केला आहे, ज्याला आता त्याच्या माजी संघसहकारी डेव्हिड वॉर्नरने पाठिंबा दिला असून एक व्हिडिओही शेअर केला आहे.

South Africa vs Australia Cape town Test 2018
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