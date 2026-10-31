SA vs AUS, 3rd Test: रबाडाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् द. आफ्रिकेचा ऑस्ट्रेलियाला दणका; मालिका जिंकून WTC Points Table मध्येही केला उलटफेर

South Africa beat Australia in 3rd Test: दक्षिण आफ्रिका संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध केपटाऊनला झालेल्या तिसऱ्या आणि निर्णायक कसोटी सामन्यात १७६ धावांनी पराभूत केले. अखेरच्या दिवशी मिळवलेल्या या विजयासह दक्षिण आफ्रिकेने तीन सामन्यांची मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. या सामन्यात पाचव्या दिवशी विजयासाठी ऑस्ट्रेलियासमोर २८८ धावांचे लक्ष्य दक्षिण आफ्रिकेने ठेवले होते. पण ऑस्ट्रेलियाचा संघ दुसऱ्या डावात ५७.१ षटकात सर्वबाद १११ धावाच करता आल्या. दक्षिण आफ्रिकेसाठी कागिसो रबाडाने (Kagiso Rabada) सुरुवातीला मोठ्या विकेट्स घेतल्यानंतर सिमॉन हार्मरने (Simon Harmer) कमालीची गोलंदाजी करत ६ विकेट्ससह ऑस्ट्रेलियाचे कंबरडे मोडले. दरम्यान, रबाडाने दुसऱ्या डावात घेतलेल्या तीन विकेट्समुळे त्याने विश्वविक्रमालाही (World Record) गवसणी घातली..SA vs AUS 2nd Test: छोटी हाईट, सॉलिड फाईट! टेम्बा बवुमा ऑसी गोलंदाजांना कोळून प्यायला... सोबतीला मार्को यान्सेन उभा राहिला.WTC Points Tableदरम्यान, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया संघात झालेली ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप (WTC 2025-27) स्पर्धेचाही भाग असल्याने त्याचा परिणाम पाँइंट्स टेबलवर झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने मिळवलेल्या विजयाचा फायदा अप्रत्यक्षरित्या न्यूझीलंडला झाला. दक्षिण आफ्रिका आता तिसऱ्या क्रमांकावरून दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहेत. त्यांची ७ पैकी ५ विजय आणि २ पराभवांसह ७१.४३ विजयी टक्केवारी आहे. मात्र ऑस्ट्रेलिया अव्वल क्रमांकावरून थेट तिसऱ्या क्रमांकावर घसरले. ऑस्ट्रेलियाची आता १३ सामन्यांतील ९ विजय आणि ४ पराभवांसह ६९.२३ विजयी टक्केवारी आहे. ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या क्रमांकावर घसरल्याने न्यूझीलंडचा फायदा होऊन ते आता अव्वल क्रमांकावर विराजमान झाले आहेत. न्यूझीलंडने आत्तापर्यंत ६ सामन्यांतील ४ विजय, १ पराभव आणि १ अनिर्णित सामना अशा निकालांसह ७२.२२ टक्केवारीसह अव्वल क्रमांक मिळवला आहे.या पाँइंट्स टेबलमध्ये भारतीय संघ ५१.५२ टक्केवारीसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्याखालोखाल बांग्लादेश ४७.६२ टक्केवारीसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर इंग्लंड (३८.५४ टक्के), श्रीलंका (३३.३३ टक्के), वेस्ट इंडिज (२६.९२ टक्के) आणि पाकिस्तान (४.६३ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो..कमिन्स-लायनची चिवट झुंज अपयशीदुसऱ्या डावात ऑस्ट्रेलियाला पहिल्याच षटकात कागिसो रबाडाने मोठे धक्के देताना मॅथ्यू रेनशॉ (०) आणि मार्नस लॅब्युशेन (४) यांना स्वस्तात बाद केलं. त्याने ट्रॅव्हिस हेडलाही फार काळ टिकू न देता १४ धावांवर माघारी धाडले. जोश इंग्लिस ४ धावांवर धावबाद झाला, तर ऍलेक्स कॅरी (२) आणि कुपर कोनोलीला (०) १८ व्या षटकात सिमॉन हार्मरने माघारी धाडले. त्यानेच मिचेल स्टार्कलाही शून्यावर बाद केलं. तरी एक बाजू कॅमेरॉन ग्रीनने सावरली होती. त्याला कर्णधार पॅट कमिन्स साथ देत होता. पण ग्रीनलाच सिमॉन हार्मरने २७ धावांवर बाद केले. त्यानंतर मात्र पॅट कमिन्स आणि नॅथन लायन यांनी दक्षिण आफ्रिकेला बराचवेळ सतावलं. या दोघांनी मिळून ९ व्या विकेटसाठी १०४ चेंडू खेळले. पण अखेर कमिन्स ९० चेंडूत ११ धावांवर असताना त्याला हार्मरने बाद केले. अखेर जोश हेजलवूडलाही हार्मरने शून्यावर बाद करत दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. लायन ५७ चेंडूत ३३ धावांवर नाबाद राहिला..कागिसो रबाडाचा विश्वविक्रमकागिसो रबाडाने दुसऱ्या डावात सुरुवातीलाच ३ विकेट्स घेत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ६०० विकेट्सचा, तर कसोटी क्रिकेट कारकिर्दीत ३५० विकेट्सचा टप्पा गाठला. तो ६०० आंतरराष्ट्रीय विकेट्स घेणारा दक्षिण आफ्रिकेचा पाचवाच गोलंदाज ठरला. त्याच्यापूर्वी शॉन पोलॉक (८२३ विकेट्स), डेल स्टेन (६८७ विकेट्स), मखाया एनटिनी (६६१ विकेट्स) आणि ऍलन डोनाल्ड (६०२ विकेट्स) या दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजांनी ६०० विकेट्सचा टप्पा पार केला आहे.इतकेच नाही, तर सर्वात कमी चेंडू टाकत ३५० कसोटी विकेट्स घेणारा तो गोलंदाज ठरला (Fastest 350 Test Wickets) आहे. त्याने डेल स्टेनला मागे टाकत हा विश्वविक्रम केला आहे. रबाडाने १३८०८ चेंडू टाकताना ३५० वी कसोटी विकेट घेतली. डेल स्टेनने १४७१९ चेंडूंत ३५० कसोटी विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यापाठोपाठ वकार युनूस (१४९०५ चेंडू), माल्कम मार्शल (१६३४० चेंडू) आणि मिचेल स्टार्क (१६९०८ चेंडू) हे तिघे आहेत..याशिवाय, तर सर्वात कमी सामन्यात ३५० कसोटी विकेट्स घेणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांच्या यादीत त्याने चौथ्या क्रमांकावरील मार्शल यांची बरोबरी केली आहे. मार्शल यांच्याप्रमाणेच रबाडानेही ७५ कसोटीत ३५० विकेट्स पूर्ण केल्या. या यादीत अव्वल क्रमांकावर संयुक्तरित्या रिचर्ड हॅडली आणि डेल स्टेन असून त्यांनी प्रत्येकी ६९ कसोटीत ३५० विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर डेनिस लिली यांनी ७० सामन्यांत, तर ग्लेन मॅकग्राने ७४ कसोटीत ३५० विकेट्स घेतल्या होत्या..या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या डावात ८२.३ षटकात सर्वबाद ३२९ धावा केल्या होत्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून मार्क एकरमनने ९४ चेंडूत ९५ धावांची आक्रमक खेळी केली होती. तसेच एडन मार्करमने ७८ धावांची, डेव्हिड बेडिंगघमने ५० धावांची व मार्को यान्सिनने ५२ धावांची खेळी केली. ऑस्ट्रेलियाकडून मिचेल स्टार्कने सर्वाधिक ६ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात १२५.१ षटकात सर्वबाद ४२९ धावा करत १०० धावांची आघाडी घेतली. ऑस्ट्रेलियासाठी जोश इंग्लिसने १०२ धावांची शतकी खेळी केली, तर ऍलेक्स कॅरी (८०), मॅथ्यू रेनशॉ (७४) आणि कॅमेरॉन ग्रीन (६५) यांनी अर्धशतके केली. दक्षिण आफ्रिकेकडून सिमॉन हार्मरने ४ आणि मार्को यान्सिनने ३ विकेट्स घेतल्या..SA vs AUS 2nd Test : दक्षिण आफ्रिकेने 'फास' आवळला! रबाडाच्या 154.5 kph वेगाच्या चेंडूने हेड हडबडला... यान्सेनने करेक्ट कार्यक्रम केला .दुसऱ्या डावात दक्षिण आफ्रिकेने चांगला खेळ करत १३४.४ षटकात ३८७ धावा केल्या. त्यांच्याकडून विआन मुल्डरने ११५ धावांची आणि रायन रिकल्टनने १०१ धावांची शतकी खेळी केली. मार्क एकरमनने ६२ धावांची अर्धशतकी खेळी केली. कर्णधार तेंबा बावुमा आणि मॅथ्यू ब्रिट्झकेने ४३ धावांचे योगदान दिले. ऑस्ट्रेलियाकडून या डावातही मिचेल स्टार्कने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. दरम्यान, पहिल्या डावातील १०० धावांच्या पिछाडीमुळे दक्षिण आफ्रिकेल ऑस्ट्रेलियासमोर २८८ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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