IPL 2026 : अक्षर पटेलने 'त्या' दोघांना दिल्ली कॅपिटल्सचा विजय समर्पित केला; मन जिंकणारी कृती, फॅन्सही हळहळले... नेमकं काय घडलं?

Axar Patel dedicates win to fans Abhav Yagya Bhatia IPL 2026: दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेल याने आजचा विजय दोन दिवंगत चाहत्यांना समर्पित करत एक भावनिक क्षण निर्माण केला. राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या सामन्यानंतर त्याने ही भावना व्यक्त केली आणि सर्वांची मने जिंकली.
Axar Patel pays tribute to fans after Delhi Capitals’ emotional win in IPL 2026.

Swadesh Ghanekar
Updated on

Delhi Capitals emotional tribute after tragic fan death : दिल्ली कॅपिटल्सने सलग ३ सामन्यांच्या पराभवाची मालिका खंडित करत ७ गडी राखून राजस्थान रॉयल्सवर विजय मिळवला. RR ला आपल्या घरच्या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या सलग दुसऱ्या सामन्यातही २२५ किंवा त्याहून अधिक धावांचा बचाव करण्यात अपयश आले. अक्षर पटेलने सामन्यानंतर हा विजय १४ वर्षीय अभव व २० वर्षीय यज्ञ यांना समर्पित केला. या दोघांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी दिल्लीचे खेळाडू दंडावर काळी फित बांधून खेळले.

