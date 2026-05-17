IPL 2026 Points Table: दिल्ली कॅपिटल्सने घरच्या मैदानात राजस्थानचा उडवला धुव्वा; प्लेऑफच्या शर्यतीत चुरस वाढली

IPL 2026, DC vs RR Marathi News: रविवारी (१७ मे) इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत दिल्ली कॅपिटल्सने घरच्या मैदानातील अखेरच्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध विकेट्सने ५ दणदणीत विजय मिळवला. या सामन्यातील विजयामुळे दिल्लीने स्पर्धेतील आव्हान कायम राखले असून आता प्लेऑफसाठीची शर्यतही आणखी चुरशीची बनली आहे. दिल्लीसाठी मिचेल मार्शच्या तिखट माऱ्यानंतर केएल राहुल आणि अभिषेक पोरेलने अर्धशतकं ठोकत मोलाचा वाटा उचलला. या सामन्यात दिल्लीसमोर राजस्थानने १९४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. हे लक्ष्य दिल्लीने १९.२ षटकात ५ विकेट्स गमावत १९७ धावा करत पूर्ण केले. दिल्लीचा हा १३ सामन्यांतील ६ वा विजय आहे. त्यामुळे त्यांचे १२ गुण झाले आहेत. तसेच राजस्थानचा मात्र १२ सामन्यांतील हा ६ वा पराभव होता. तसेच सलग तिसरा पराभव आहे. त्यामुळे त्यांचे १२ गुण आहेत..Virat Kohli चा धमाका सुरूच! IPL २०२६ मध्ये ५०० धावा पार करत घडवला इतिहास, जवळपासही कोणी नाही; स्वत:चाही विक्रम मोडला.धावांचा पाठलाग करताना दिल्लीकडून अभिषेक पोरेल आणि केएल राहुल सलामीला फलंदाजीला उतरले होते. या दोघांनी दमदार सुरुवात दिल्लीला दिली. दोघांनीही आक्रमक खेळताना १० षटकातच संघाला १०० धावांचा टप्पा पार करून दिला होता. यादरम्यान अभिषेक पोरेलने अर्धशतकही पूर्ण केले. त्याने या हंगामात ३०० धावाही पार केल्या. पण ११ व्या षटकात त्याला ब्रिजेश शर्माने बाद केले आणि त्याची केएल राहुलसोबतची १०५ धावांची भागीदारी तोडली. अभिषेकने ३१ चेंडूत ७ चौकार आणि १ षटकारासह ५१ धावांची खेळी केली, त्याचा झेल डनोवन फरेराने घेतला. तो बाद झाल्यानंतर १३ व्या षटकात साहिल पारखही ९ धावांवर जोफ्रा आर्चरविरुद्ध खेळताना बाद झाला. .पण केएल राहुल अर्धशतकासह डाव पुढे नेत होता. मात्र त्याला १५ व्या षटकात दसून शनकाने ४२ चेंडूत ५६ धावांवर त्रिफळाचीत केले. पण कर्णधार अक्षर पटेलने एक बाजू सांभाळली. मात्र दुसऱ्या बाजूने ट्रिस्टन स्टब्स (४) आणि डेव्हिड मिलरही (९) स्वस्तात बाद झाले. पण शेवटी अशुतोष शर्माने आक्रमक खेळत दिल्लीच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. त्याने ५ चेंडूत नाबाद १८ धावा केल्या. अक्षरने १८ चेंडूत नाबाद ३४ धावा केल्या.राजस्थानकडून जोफ्रा आर्चर आणि ब्रिजेश शर्मा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर दसून शनकाने १ विकेट घेतली.तत्पुर्वी, राजस्थानने २० षटकात ८ बाद १९३ धावा केल्या. राजस्थानकडून रियान परागने २६ चेंडूत ५१ धावा केल्या, ध्रुव जुरेलने ४० चेंडूत ५३ धावा केल्या, तर वैभव सूर्यवंशीने २१ चेंडूत ४६ धावा केल्या. पण कोणी काही करू शकले नाहीत. दिल्लीकडून गोलंदाजी करताना मिचेल स्टार्कने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. लुंगी एनगिडी आणि माधव तिवारी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. .दिल्लीने ठेवलं आव्हान जिवंतदिल्ली कॅपिटल्सने या सामन्यात विजय मिळवल्याने त्यांचे आव्हान जिंवत ठेवले आहे. आता त्यांना अखेरचा सामना कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध खेळायचा आहे. त्यामुळे आता हा सामना जिंकून त्यांना इतर संघांच्या निकालांवरही अवलंबून रहावे लागणार आहे. दिल्ली सध्या ७ व्या क्रमांकावर आहे. राजस्थान मात्र १२ सामन्यांनंतर १२ गुणांसह ५ व्या क्रमांकावर कायम आहेत. त्यांना प्लेऑफमध्ये पोहोचायचे असेल, तर आता उर्वरित दोन्ही सामन्यात विजय मिळवावाच लागणार आहे. त्यांच्यासाठी आता करो वा मरो अशीच स्थितीत असेल. एक जरी सामना हरला, तरी त्यांना इतर संघांच्या निकालांवर अवलंबून रहावे लागेल.दरम्यान राजस्थानच्या पराभवाने चेन्नई सुपर किंग्सच्या आशा उंचावल्या आहेत. चेन्नईचेही १२ सामन्यांत १२ गुण आहेत. ते ६ व्या क्रमांकावर आहेत. त्यामुळे त्यांनाही उर्वरित दोन्ही सामन्यात विजय मिळवावाच लागणार आहे. .DC vs RR: आधी वैभव सूर्यवंशी अन् परागची वादळी खेळी अन् मग स्टार्कच्या एका ओव्हरने खेळ पालटला; दिल्लीने राजस्थानला २०० च्या आत रोखलं.सध्या प्लेऑफमध्ये केवळ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने जागा पक्की केली आहे. तसेच गुजरात टायटन्स, सनरायझर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाईट रायडर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स हे सर्व संघ अजूनही शर्यतीत आहेत. गुजरातचे १६ गुण असल्याने त्यांची जागा जवळपास पक्की मानली जात आहे. बाकी संघांची समीकरणं एकमेकांशी गुंतली असून प्रत्येक संघाला उर्वरित सामन्यांमध्ये विजयाचीच गरज आहे. त्यामुळे आता अखेरचा साखळी फेरीचा आठवडा रोमांचक असणार आहे.सध्या पाँइंट्स टेबलमध्ये एक ते दहा क्रमांकावर अनुक्रमे बंगळुरू (१८), गुजरात (१६), हैदराबाद (१४), पंजाब (१३), राजस्थान (१२), चेन्नई (१२), दिल्ली (१२), कोलकाता (११), मुंबई(८), लखनौ (८) हे संघ आहेत.