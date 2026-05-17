Virat Kohli चा धमाका सुरूच! IPL २०२६ मध्ये ५०० धावा पार करत घडवला इतिहास, जवळपासही कोणी नाही; स्वत:चाही विक्रम मोडला

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा स्टार फलंदाज विराट कोहली दमदार फॉर्ममध्ये परतला आहे. गेल्याच सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध शतक केल्यानंतर आता रविवारी (१७ मे) पंजाब किंग्सविरुद्ध दमदार अर्धशतक करत मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली आहे. रविवारी झालेल्या पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने २३ धावांनी विजय मिळवत आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफमध्ये स्थान पक्के केले आहे. .Virat Kohli: गरज नसेल तर स्वतःहून बाजूला होतो! विराटचे धक्कादायक विधान, वारंवार सिद्ध करायला लावणे अयोग्य .या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ४ बाद २२२ धावा केल्या होत्या. यात वेंकटेश अय्यरने ४० चेंडूत ७३ धावा केल्या, तर विराट कोहलीने ३७ चेंडूत ५८ धावांची खेळी केली. विराटची ही खेळी विक्रमी ठरली. त्याने आयपीएलमध्ये ५० धावांचा टप्पा पार करण्याची ही ७६ वी वेळ होती. त्यामुळे तो सर्वाधिकवेळा ५० धावांचा टप्पा करणारा खेळाडू आहे. त्याच्यापोठापाठ डेव्हिड वॉर्नर असून त्याने ६६ वेळा आयपीएलमध्ये हा पराक्रम केला आहे..विराट असं करणारा पहिलाच खेळाडूविराटने या सामन्यात अर्धशतक करताना आयपीएल २०२६ हंगामात ५०० धावांचाही पार केला आहे. त्याने १३ सामन्यात ५४२ धावा केल्या आहेत. त्याने एका हंगामात ५०० धावा पार करण्याची ही सगल चौथी, तर एकूण नववी वेळ होती. नऊ आयपीएल हंगामात ५०० धावांचा टप्पा पार करणारा विराट पहिलाच खेळाडू आहे. त्याने डेव्हिड वॉर्नर आणि केएल राहुल यांना मागे टाकले आहे. या दोघांनी प्रत्येकी ७ वेळा ५०० धावांचा टप्पा पार केला आहे. विराटने २०११, २०१३, २०१५, २०१६, २०१८, २०२३, २०२४, २०२५ आणि २०२६ या ९ वर्षी आयपीएलमध्ये ५०० धावांचा टप्पा पार केला आहे..विराटने स्वत:चाच विक्रम मोडलाविराटने आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सविरुद्ध खेळताना आता सर्वाधिक १२१७ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे एकाच संघाविरुद्ध आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत विराटने स्वत:चाच विक्रम मोडला आहे. त्याने चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध ११७४ धावा केल्या होत्या. पण आता हा विक्रम त्याने मोडला आहे.आयपीएलमध्ये एकाच संघाविरुद्ध सर्वाधिक धावा१२१७ धावा - विराट कोहली (पंजाब किंग्सविरुद्ध)११७४ धावा - विराट कोहली (चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध)११७२ धावा - विराट कोहली (दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध)११६१ धावा - रोहित शर्मा (कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध)११३४ धावा - डेव्हिड वॉर्नर (पंजाब किंग्सविरुद्ध)११२६ धावा - विराट कोहली (कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध).World Record: साई सुदर्शनचा विश्वविक्रम! IPL 2026 मध्ये ऑरेंज कॅपही मिळवली अन् T20 मध्ये भल्याभल्यांना जे जमलं नाही, ते करून दाखवलं.बंगळुरूचा विजयदरम्यान, बंगळुरूने दिलेल्या २२३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पंजाब किंग्सला २० षटकात ८ बाद १९९ धावाच केल्या. शशांक सिंगने २७ चेंडूत ५६ धावा केल्या, पण तो पंजाबला विजयापर्यंत पोहचवू शकला नाही. पंजाबचा हा सलग ६ वा पराभव होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.