Women's T20 World Cup: टीम इंडिया बाहेर, पण दीप्ती शर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड; जगात कोणालाच न जमलेला पराक्रम केला

India Women vs Australia Women: महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारतीय संघासाठी निराशाजनक ठरला. रविवारी (२८ जून) भारतीय महिला संघाला ऑस्ट्रेलियाने ६ विकेट्सने पराभूत केले. त्यामुळे या पराभवासह भारताचे या स्पर्धेतील आव्हान साखळी फेरीतच संपले. अ गटात सलग ५ विजयांसह ऑस्ट्रेलिया अव्वल क्रमांकावर, तर ४ विजयांसह दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. त्यामुळे या गटातून ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. पण भारतीय संघ या गटात ३ विजयासह तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्याने त्यांचे आव्हान संपले. .T20 World Cup Semi Final: भारताचे स्वप्न तुटले! ऑस्ट्रेलियाने आफ्रिकेला उपांत्य फेरीत पोहोचवले; आता कोण कोणाला कुठे भिडणार? .दरम्यान, भारताचे आव्हान संपले असले तरी दीप्ती शर्माने वैयक्तिकरित्या मोठा विश्वविक्रम केला आहे. या सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियासमोर १७१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग ऑस्ट्रेलिया करत असताना रेणुका सिंग ठाकूरने दुसऱ्याच चेंडूवर जॉर्जिया वॉलला ४ धावांवर पायचीत केले. पण नंतर बेथ मुनी आणि फोबी लिचफिल्ड डाव सावरत होत्या. ७ व्या षटकात लिचफिल्डला श्री चरणीने २४ धावांवर बाद केले. यानंतर दीप्ती शर्माने १० व्या षटकात बेथ मुनीला २२ धावांवर बाद करत ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का दिला होता. ही विकेट दीप्तीसाठी विश्वविक्रमी ठरली. तिची ही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ३५६ वी विकेट ठरली..त्यामुळे आता दीप्ती आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारी गोलंदाज ठरली आहे. यापूर्वी हा विक्रम भारताच्याच झुलन गोस्वामीच्या नावावर होता. तिने ३५५ विकेट्स घेतल्या होत्या. या यादीत दीप्ती शर्मापोठापाठ एलिस पेरी असून तिने ३३६ विकेट्स घेतल्या आहेत..महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारे गोलंदाज (२९ जून २०२६पर्यंत)३५६ विकेट्स - दीप्ती शर्मा (भारत)३५५ विकेट्स - झुलन गोस्वामी (भारत)३३६ विकेट्स - एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)३३५ विकेट्स - कॅथरिन सायव्हर-ब्रंट (इंग्लंड)३३३ विकेट्स - सोफी इक्लेस्टोन (इंग्लंड)३२३ विकेट्स - शबनीम ईस्माईल (दक्षिण आफ्रिका).Cricketers Retirements : फक्त स्टोक्सच नाही, तर ४८ तासांत चार दिग्गजांची निवृत्ती; चौघांनीही जिंकलाय T20 वर्ल्ड कप.दरम्यान, मुनी बाद झाल्यानंतरही एलिस पेरी आणि ऍश्ले गार्डनर यांनी आक्रमक खेळ करत अर्धशतके झळकावली. त्यांच्या खेळामुळे ऑस्ट्रेलियाने १९ षटकातच ४ विकेट्स गमावत १७२ धावा करत सामना जिंकला. पेरीने ३८ चेंडूत ५६ धावा केल्या. गार्डनरने २९ चेंडूत ५३ धावा केल्या.तत्पुर्वी, प्रथम फलंजदाजी करणाऱ्या भारतीय संघाने २० षटकात ४ बाद १७० धावा केल्या होत्या. भारतीय संघाकडून कर्णधार हरमनप्रीत कौरने २७ चेंडूत नाबाद ५६ धावा केल्या, तर स्मृती मानधना (३८), शफाली वर्मा (३४) आणि जेमिमाह रोड्रिग्स (३४) यांनी छोटेखानी योगदान दिले. ऑस्ट्रेलियाकडून कर्णधार सोफी मोलिनेक्सने २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.