Jemimah Rodrigues बनली कर्णधार, आता स्मृती मानधना, हरमप्रीत कौरलाही देणार टक्कर! तीन वेळा उपविजेत्या ठरलेल्या संघाचा मोठा निर्णय

जेमिमाह रोड्रिग्सला दिल्ली कॅपिटल्सच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी मिळाली आहे. दिल्लीने तिला २.२ कोटींमध्ये कायम केले होते. तिच्या नेतृत्वात संघाला अधिक उंचीवर नेण्याचे आव्हान असेल..भारतीय महिला संघाने नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकली. ही स्पर्धा भारतीय संघाला जिंकून देण्यात २५ वर्षीय जेमिमाह रोड्रिग्सचा मोठा वाटा राहिला. आता हे जगज्जेतेपद जिंकल्यानंतर आता तिच्या खांद्यावर आणखी एक मोठी जबाबदारी आली आहे. ती आता कर्णधाराच्या भूमिकेत सर्वांना पाहायला मिळणार आहे. येत्या ९ जानेवारीपासून वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ (WPL 2026) स्पर्धेला सुरुवात होत आहे. या स्पर्धेचा हा चौथा हंगाम असणार आहे. या स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्स फ्रँचायझीने जेमिमाह रोड्रिग्सला (Jemimah Rodrigues) कर्णधार केले आहे. याबाबत मंगळवारी (२३ डिसेंबर) घोषणा करण्यात आली. .WPL 2026 All Team Players: दीप्ती शर्मा महागडी खेळाडू, तर मुंबई इंडियन्सनेही केरसाठी मोजले ३ कोटी; पाहा लिलावानंतरचे सर्व संघ.या हंगामासाठी दिल्ली कॅपिटल्सने (Delhi Capitals)कायम केलेल्या खेळाडूंमध्ये जेमिमाहचे नाव पहिले होते. त्यांनी तिला २.२ कोटींमध्ये कायम केले. आता तिच्याकडे कर्णधारपदाचीही जबाबदारी असणार आहे.दिल्लीने पहिल्या तिन्ही हंगामात मेग लॅनिंग या दिग्गज ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराच्या नेतृत्वात खेळताना अंतिम सामन्यात धडक मारली होती. पण तिन्ही वेळेस दिल्लीला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. .या तीन हंगामांनंतर दिल्लीने लॅनिंगला करारमुक्त केले होते.त्यामुळे कर्णधाराची जागा रिक्त झाली होती. आता ही जागा जेमिमाह घेण्यास सज्ज आहे. तिच्यासमोर आला संघाला अधिक उंचीवर नेण्याचे आव्हान असेल. तिच्या नेतृत्वात संघात शफली वर्मा, मारिझान काप, लॉरा वुल्फार्ट, ऍनाबेल सदरलँड, लिझाल ली, श्री चरणी, स्नेह राणा, चिनाल हेन्री अशा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा अनुभव असणाऱ्या खेळाडू खेळणार आहेत.जेमिमाह दिल्लीकडून पहिल्या हंगामापासून खेळत असून या संघाचा प्रमुख भाग राहिली आहे. तिने दिल्लीसाठी २७ सामने खेळले असून १३७.६७ च्या स्ट्राईक रेटने ५०७ धावा केल्या आहेत. तिला कर्णधार करण्याबद्दल संघ मालक पार्थ जिंदाल आणि किरण कुमार गांधी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. तसेच तिनेही याबाबत तिचा आनंद व्यक्त करत प्रतिक्रिया दिली आहे..जेमिमाह म्हणाली, 'दिल्ली कॅपिटल्सचे कर्णधारपद मिळणे हा मोठा सन्मान आहे. मी संघमालक आणि सपोर्ट स्टाफबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करते की त्यांनी या संघाचे नेतृत्व करण्यासाठी माझ्यावर विश्वास दाखवला. हे वर्ष माझ्यासाठी आणि कुटुंबासाठी स्वप्नवत राहिले आहे, वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर आता माझ्या मनात खास स्थान असलेल्या फ्रँचायझीचे नेतृत्व करण्याती संधी मला मिळत आहे.''मी गेल्या तीन वर्षांमध्ये खूप काही शिकले आहे आणि काही खास क्षण दिल्ली कॅपिटल्ससोबत साजरे केले आहेत. हा संघ मला कुटुंबासारखा आहे. मी या स्पर्धेच्या पहिल्या पर्वातील काही खेळाडूंना मिस करेल, पण आता नव्या आणि काही जुन्या खेळाडूंसह नवीन आठवणी तयार करण्यास उत्सुक आहे. आमचा संघ भक्कम आहे आणि मी पुढे जाण्यास सज्ज आहे. आशा आहे की हा यशस्वी हंगाम असेल आणि यावेळी तरी आम्ही जिंकू.'.Jemimah Rodrigues: मैत्री असावी तर अशी! स्मृती मानधनासाठी जेमिमाने घेतला मोठा निर्णय; सारेच करतायेत कौतुक.दिल्ली कॅपिटल्सला WPL 2026 मधील पहिला सामना १० जानेवारीला मुंबई इंडियन्सविरुद्ध नवी मुंबईत खेळायचा आहे. WPL मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने स्मृती मानधनाला, तर मुंबई इंडियन्सने हरमनप्रीत कौरला कर्णधापदी कायम केले आहे. गुजरात टायटन्सचे नेतृत्व ऍश्वे गार्डनरच कायम करण्याची शक्यता आहे. युपी वॉरियर्सचा कर्णधारपद कोणाला मिळणार याचा निर्णय येत्या काही दिवसात समोर येईल.जेमिमाहने तिच्या आंतरराष्ट्रीय टी२० कारकिर्दीत ११२ सामन्यांत १३ अर्धशतकांसह २३७५ धावा केल्या आहेत. तिने ५९ वनडे सामन्यांमध्ये तीन शतकांसह १७४९ धावा केल्या आहेत.