Cricket

Jemimah Rodrigues बनली कर्णधार, आता स्मृती मानधना, हरमप्रीत कौरलाही देणार टक्कर! तीन वेळा उपविजेत्या ठरलेल्या संघाचा मोठा निर्णय

Jemimah Rodrigues Delhi Capitals Captain: भारतीय महिला संघाच्या वर्ल्ड कप विजयानंतर जेमिमाह रोड्रिग्सला नवी जबाबदारी मिळाली आहे. आता ती कर्णधाराच्या रुपात सर्वांना पाहायला मिळणार आहे.
Delhi Capitals captain, WPL 2026, Jemimah Rodrigues

Delhi Capitals captain, WPL 2026, Jemimah Rodrigues

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • जेमिमाह रोड्रिग्सला दिल्ली कॅपिटल्सच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी मिळाली आहे.

  • दिल्लीने तिला २.२ कोटींमध्ये कायम केले होते.

  • तिच्या नेतृत्वात संघाला अधिक उंचीवर नेण्याचे आव्हान असेल.

Loading content, please wait...
Cricket
Delhi Capitals
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
women cricketer
Women Cricket
Jemimah Rodrigues
cricket news today
T20 Captains
Women's Premier League

Related Stories

No stories found.