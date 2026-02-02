WPL 2026: Mumbai Indians चे आव्हान संपले! दिल्ली कॅपिटल्सच्या युपीवरील विजयाने प्लेऑफचं चित्र स्पष्ट

Delhi Capitals secure their spot in the WPL 2026 Eliminator: वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील (WPL 2026) प्लेऑफचे चित्र रविवारी (१ फेब्रुवारी) स्पष्ट झाले आहे. रविवारी जेमिमाह रोड्रिग्सच्या नेतृत्वातील दिल्ली कॅपिटल्सने युपी वॉरियर्सविरुद्ध अखेरच्या साखळी फेरीत ५ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयामुळे दिल्ली कॅपिटल्सने (Delhi Capitals) पाँइंट्स टेबलमध्ये ८ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांक मिळवला आहे. त्यामुळे त्यांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान निश्चित केले आहे. यामुळे मुंबई इंडियन्सचे मात्र स्पर्धेतील आव्हान संपले आहे. रविवारच्या सामन्यात जर युपीने विजय मिळवला असता, तर मुंबईला (Mumbai Indians) प्लेऑफची संधी होती. मात्र दिल्लीने तिसरे स्थान निश्चित केले आहे..WPL 2026 : मुंबई इंडियन्सचं नशीब यूपीच्या हाती! हरमनप्रीत कौरची खेळी व्यर्थ, गुजरात जायंट्सने Eliminator मध्ये मारली एन्ट्री .WPL 2026 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (RCB) यापूर्वीच १२ गुणांसह अव्वल स्थान मिळवून थेट अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. तसेच गुजरात जायंट्सने १० गुणांसह दुसऱ्या क्रमांक मिळवला आहे. तसेच मुंबई इंडियन्स ६ गुणांसह चौथ्या आणि युपी वॉरियर्स ४ गुणांसह चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर राहिल्या. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स आणि युपी वॉरियर्स यांचे आव्हान संपले आहे. आता गुजरात जायंट्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात मंगळवारी (३ फेब्रुवारी) एलिमिनेटरचा सामना होणार आहे. या सामन्यातील विजेता संघ ५ फेब्रुवारीला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध अंतिम सामना खेळेल..दिल्लीचा युपीवर विजयरविवारी झालेल्या सामन्यात युपी वॉरियर्सने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद १२२ धावा केल्या. दीप्ती शर्माने सलामीला खेळताना सर्वाधिक २४ धावा केल्या. तसेच सिमरन शेखने २२ धावांची खेळी केली, तर शेवटी शिखा पांडेने १३ चेंडूत २३ धावांची नाबाद खेळी केली. मात्र बाकी कोणीही २० धावांचा टप्पा पार केला नाही. कर्णधार मेग लॅनिंग शून्यावरच बाद झाली. तसेच हर्लिन देओल (३) आणि डिंएड्रा डॉटिन (५) या देखील स्वस्तात बाद झाल्या.दिल्लीकडून गोलंदाजी करताना मारिझान कापने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. चिनेल हेन्री आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. मिन्नू मणीने १ विकेट घेतली..WPL 2026 Qualification Scenarios : Mumbai Indians साठी शेवटची संधी? प्ले ऑफच्या दोन जागांसाठी चार संघांत कडवी स्पर्धा.त्यानंतर १२३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग दिल्लीने १८.४ षटकात ५ विकेट्स गमावत १२६ धावा करत पूर्ण केला. दिल्लीकडून लॉरा वूल्फार्टने ३६ चेंडूत सर्वाधिक ४७ धावा केल्या. कर्णधार जेमिमाह रोड्रिग्सने १८ चेंडूत नाबाद ३४ धावांची खेळी केली. शफाली वर्माने ३३ चेंडूत २९ धावा केल्या. मारिझान काप (०) आणि चिनेल हेन्री (१) यांनी स्वस्तात बाद झाला. लीझेल ली १० धावांवर बाद झाली. पण जेमिमाने शेवटी केलेल्या स्फोटक फलंदाजी करताना संघाला विजय मिळवून दिला.युपीकडून गोलंदाजी करताना दीप्ती शर्माने २ विकेट्स घेतल्या. शिखा पांडे, डिएंड्रा डॉटिन, सोफी इक्लेस्टोन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.