Cricket

टी२० वर्ल्ड कपसाठी Shubham Gill ची जागा घेतली आता IPL फ्रँचायझी काढणार वचपा? 'त्या' Video नंतर चर्चा

Delhi Capitals Captain Change Upates: टी२० वर्ल्ड कपसाठी अक्षर पटेलला भारतीय संघाचा उपकर्णधार करण्यात आले असले, तरी दिल्ली कॅपिटल्सचे कर्णधारपद त्याला गमवावे लागण्याची शक्यात आहे,
Shubman Gill - Axar Patel

Shubman Gill - Axar Patel

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी शुभमन गिलला संघातून वगळण्यात आले असून अक्षर पटेलला उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे.

  • मात्र, आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणाऱ्या अक्षरला कर्णधारपद गमवावे लागण्याची शक्यता आहे.

  • दिल्ली कॅपिटल्स केएल राहुलला कर्णधार बनवण्याची चर्चा आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Delhi Capitals
IPL
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
cricket news today
Axar Patel
T20 World Cup squad
Shubman Gill
KL Rahul
IPL 2026
KL Rahul captaincy

Related Stories

No stories found.