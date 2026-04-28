IPL 2026 Qualification: दिल्लीचा पाचवा पराभव, पण अद्यापही Play off ची संधी; कसे आहे पुढचं समीकरण

IPL 2026, Delhi Capitals Playoff Qualification: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत दिल्ली कॅपिटल्सला सोमवारी (२७ एप्रिल) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. दिल्लीला बंगळुरूने ९ विकेट्सने पराभूत केले. दिल्ली कॅपिटल्सचा हा हंगामातील ५ वा पराभव आहे. तसेच सलग तिसरा पराभव आहे. दिल्लीने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत आत्तापर्यंत ८ सामने खेळले आहेत. यातील ५ सामने पराभूत झाले आहेत, तर तीन सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे दिल्ली कॅपिटल्स सध्या पाँइंट्स टेबलमध्ये ७ व्या क्रमांकावर आहेत..दरम्यान, दिल्ली जरी सातव्या क्रमांकावर असले तरी अद्याप त्यांचं आव्हान संपलेलं नाही. दिल्ली प्रमाणेच सध्या चेन्नई सुपर किंग्सचे ८ सामन्यांत ६ गुण आहेत. पण दिल्लीचा नेट रन रेट (- १.०६०) चेन्नईपेक्षा खराब आहे. त्यामुळे चेन्नई सहाव्या क्रमांकावर आहे. त्यांच्यावर पंजाब किंग्स (१३), रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (१२) सनराझर्स हैदराबाद (१०), राजस्थान रॉयल्स (१०) आणि गुजरात टायटन्स (८) आहेत..समीकरण पाहाता दिल्ली अजूनही पहिल्या ४ संघांमध्ये स्थान मिळवू शकतात. दिल्लीचे अद्याप ६ सामने बाकी आहेत. बऱ्याचदा आयपीएलमध्ये १६ गुण झालेले संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरले आहेत. आत्तापर्यंतच्या हंगांमांमध्ये फक्त २०१२ आणि २०१३ हे दोनच वर्ष असे होते की ज्यामध्ये प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवलेल्या सर्व ४ संघांचे गुण १६ हून अधिक होते. पण बाकी सर्व हंगामात किमान १६ गुण मिळलेला संध चौथ्या स्थान मिळवून प्लेऑफसाठी पात्र ठरला आहे..त्यामुळे या गोष्टी लक्षात घेता दिल्लीला आता किमान १६ गुणांपर्यंत पोहोचायचे असेल, तर उरलेल्या ६ पैकी ५ सामन्यांत तरी विजय मिळवावाच लागणार आहे. पण तरी त्यानंतरही त्यांना आता बाकी संघांच्या निकालांवरही अवलंबून रहावं लागणार आहे. त्यांना हीच अशा करावी लागेल की किमान ६ संघांनी १६ गुणांपर्यंत पोहचू नये. पण त्यासाठी त्यांना ५ सामने तरी जिंकावे लागतील. जर त्यांनी सर्व ६ सामने जिंकले, तर त्यांच्या प्लेऑफच्या आशा आणखी वाढतील. पण त्यांना आता दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक पराभव स्वीकारावे लागले, तर मात्र त्यांचे आव्हान संपुष्टात येण्याचीही शक्यता आहे..दिल्लीचा पराभवदिल्लीने बंगळुरूविरुद् अत्यंत खराब कामगिरी केली. दिल्लीचा संघ १६.३ षटकात ७५ धावांवरच सर्वबाद झाला. त्यानंतर ७६ धावांचे लक्ष्य बंगळुरूने ६.३ षटकातच एक विकेट गमावत पूर्ण केले. बंगळुरूचा हा ८ सामन्यांतील सहावा विजय आहे.दिल्लीचे आयपीएल २०२६ मधील उरलेले सामने१ मे - विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स, जयपूर (वेळ - संध्या - ७.३० वा.)५ मे - विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली (वेळ - संध्या - ७.३० वा.)८ मे - विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (वेळ - संध्या - ७.३० वा.)११ मे - विरुद्ध पंजब किंग्स (वेळ - संध्या - ७.३० वा.)१७ मे - विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (वेळ - संध्या - ७.३० वा.)२४ मे - विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (वेळ - संध्या - ७.३० वा.).