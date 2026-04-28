IPL 2026: राजस्थानची अग्निपरीक्षा २६५ धावा चेस करणाऱ्या वादळी पंजाबला रोखणार कसं? श्रेयस अय्यरचा मास्टरप्लॅन तयार, पाहा संभावित Playing XI

मुल्लानपूर : सातत्याचा अभाव असलेल्या राजस्थानचा सामना आज प्रतिस्पर्ध्यांच्या मनात धडकी भरवणाऱ्या पंजाब किंग्स संघाशी होणार आहे. वैभव सूर्यवंशीसारखे लखलखते तारे संघात असले तरी राजस्थानला विजय मिळवायचा असेल, तर अतिशय जोरदार प्रयत्न करावे लागणार आहेत..श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या पंजाब संघाने शनिवारी झालेल्या सामन्यात दिल्लीविरुद्ध २६५ धावांचे लक्ष्य पार केले. असा पराक्रम आयपीएलच्या इतिहासात प्रथमच झाला आहे. त्यामुळे या पंजाब संघासमोर कितीही धावांचा डोंगर उभा केला तरी तो अपुराच ठरू शकेल, अशी भावना आता इतर संघांच्या मनात निर्माण झाली आहे..IPL 2026 News: शशांक सिंगने दोन सोपे झेल टाकले; अर्शदीप भडकला, पाँटिंग तापला... श्रेयस अय्यरने काय केले ते पाहा Video Viral.आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये विराट कोहलीला चेस मास्टर म्हणून ओळखले जाते, परंतु पंजाब संघात तर सुरुवातीचे फलंदाज याच श्रेणीतील आहेत. कर्णधार श्रेयस अय्यरही कोहलीच्या पुढे एक पाऊल टाकत आहे. संघाला गरज असताना मॅच विनिंग खेळी तो हमखास करत आहे. त्यामुळे सात सामन्यांत पंजाबची अपराजित मालिका कायम राहिली आहे..पंजाबचा संघ एका खेळाडूवर अवलंबून नाही. प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंग हे सलामीवीर पॉवरप्लेमध्येच सामना आपल्या बाजूने करत आहेत. दिल्लीविरुद्ध २६५ धावांच्या आव्हानासमोर त्यांनी सहा षटकांत ११६ धावांची सलामी देऊन भक्कम पायाभरणी केली होती..श्रेयस अय्यरच्या बहिणीने अजिंक्य रहाणेच्या KKR ला केलं ट्रोल; PBKS विरुद्धचा सामना रद्द झाल्यानंतरचा Video Viral.वैभव सूर्यवंशीवरच सर्व मदारवैभव सूर्यवंशी यंदाची आयपीएलच्या केंद्रस्थानी आहे. हैदराबादविरुद्ध त्याने ३६ चेंडूंत घणाघाती शतकी खेळी साकार केली होती, पण ध्रुव जुरेलच्या अर्धशतकाचा अपवाद वगळता इतर फलंदाजांची साथ मिळत नाही. यशस्वी जैसवाल सातत्यात कमी पडत आहे, तर कर्णधार रियान पराग अजूनही अडखळत आहे. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीची विकेट लवकर मिळाली, तर राजस्थानचा संघ अडचणीत येतो, हे अगोदरच्या सामन्यातूनही सिद्ध झाले आहे..संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन (इम्पॅक्ट प्लेअरसहित)पंजाब किंग्स (PBKS) प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.(इम्पॅक्ट प्लेयर: नेहाल वढेरा) राजस्थान रॉयल्स (RR) यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, नांद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, रवि बिश्नोई.(इम्पॅक्ट प्लेयर: वैभव सूर्यवंशी).