Team India New Coach: गौतम गंभीरच्या टीममध्ये मोठा बदल! श्रीलंका दौऱ्यापूर्वी भारतीय संघासाठी नव्या कोचची घोषणा

Team India Coaching Staff Update: भारतीय संघ १५ ऑगस्टपासून श्रीलंकेत दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. या मालिकेसाठी ४ ऑगस्ट रोजीच भारतीय संघ श्रीलंकेत पोहचेल आणि ७ ऑगस्टपासून सराव सामना खेळेल. पण त्यापूर्वी बीसीसीआयने (BCCI) मोठा निर्णय घेतला होता. कोचिंग स्टाफमधील सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोईशेट आणि क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक टी दिलीप (T Dilip) यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले होते. आता नव्या सदस्याचा भारताच्या कोचिंग टीममध्ये (Coaching Team) समावेश करण्यात आला आहे. .IND vs SL : टीम इंडियासाठी श्रीलंका दौऱ्यातील प्लॅन ऐनवेळी बदलला! ४ दिवसांचा सामना ३ दिवसांतच संपणार.खरंतर २०२४ मध्ये भारताने टी२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर राहुल द्रविडचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून करार संपला होता. त्याच्यासह त्याच्या कोचिंग टीमचाही करार संपला होता, त्यामुळे बीसीसीआयने गौतम गंभीरच्या (Gautam Gambhir) नेतृत्वातील नव्या कोचिंग स्टाफची नियुक्ती केली. पण या स्टाफमध्ये द्रविडच्या टीममधील केवळ टी दिलीप हे कायम राहिले. पण त्यांचाही करार आता संपला. त्यांनी भारतीय संघासह २०२१ ते जून २०२५ पर्यंत काम केले. त्यानंतर पुन्हा टी दिलीप यांचा करार वाढवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षकाची जागा रिकामी झाली होती..तसेच सहाय्यक प्रशिक्षक पदच बीसीसीआयने काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी काही महिन्यांपूर्वी फलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून सितांशू कोटक, तर फिरकी गोलंदाज म्हणून साईराज बहुतुले यांची नियुक्ती झाली होती. तसेच मॉर्ने मॉर्केल मात्र गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून गंभीरच्या टीममध्ये कायम आहे..नव्या सदस्याची एन्ट्रीदरम्यान, टी दिलीप यांचा करार संपल्याने क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षकाची जागा रिकामी झाली होती. आता त्या जागेवर सुभदीप घोष (Subhadeep Ghosh) यांची नवे क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. श्रीलंका दौऱ्यापासून ते ही जबाबदारी हाती घेतील. ५७ वर्षीय घोष हे अनुभवी प्रशिक्षक आहेत. त्यांनी यापूर्वी भारतीय महिला संघाचे क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक म्हणून दोन वर्षे काम पाहिले आहे. त्याकाळात भारतीय संघ २०२२ वनडे वर्ल्ड कप २०२४ टी२० वर्ल्ड कप खेळला. याशिवाय त्यांनी भारतीय अ संघासोबतही काम केले आहे, तर ते आसामच्या संघाचेही मुख्य प्रशिक्षक राहिले आहेत..IND vs SL: भारतीय संघाला मोठा धक्का! कसोटी मालिकेतून जसप्रीत बुमराह बाहेर, कोण घेणार त्याची जागा?.घोष यांनी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आसाम आणि रेल्वे संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांनी १७ प्रथम श्रेणी सामने आणि १८ लिस्ट ए सामने खेळले आहेत. दरम्यान, हा एकमेव बदल सध्या कोचिंग स्टाफमध्ये झाला आहे. सध्या मुख्य प्रशिक्ष गंभीरच्या नेतृत्वातील कोचिंग स्टाफमध्ये सितांशू कोटक (फलंदाजी प्रशिक्षक), मॉर्ने मॉर्केल (गोलंदाजी प्रशिक्षक), साईराज बहुतुले (फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक) आणि सुभदीप घोष (क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक) हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.