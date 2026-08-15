IND vs SL: देवदत्त पडिक्कलचे स्वातंत्र्यदिनी ऐतिहासिक शतक, ८० वर्षात कोणालाही न जमलेला केला पराक्रम! पहिल्या दिवशी भारताचे वर्चस्व

Sri Lanka vs India 1st Test Cricket Marathi News: भारत विरुद्ध श्रीलंका संघात गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर कसोटी मालिकेतील पहिला सामना शनिवारपासून (१५ ऑगस्ट) सुरू झाला आहे. या सामन्याच्या पहिल्या दिवस देवदत्त पडिक्कलने (Devdutt Padikkal) गाजवला आहे. त्याने शानदार शतक केले, ज्याला केएल राहुलची (KL Rahul) दमदार साथ मिळाली. त्यामुळे या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी भारतीय संघाचे वर्चस्व राहिले आहे. पावासाचा अडथळा आलेल्या सामन्यात भारताने २ बाद २८८ धावा पहिल्या दिवशी केल्या. पडिक्कल शतक (Century) करत नाबाद राहिला.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्याने श्रीलंका प्रथम गोलंदाजीसाठी उतरले. भारताकडून यशस्वी जैस्वाल (Yashasvi Jaiswal) आणि केएल राहुल यांनी डावाची सुरुवात चांगली केली होती. जैस्वाल थोडा आक्रमक खेळत होता. मात्र ११ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर केएल राहुल आणि जैस्वाल यांच्यात एकेरी धावेसाठी धावताना मोठा गोंधळ झाला. त्यामुळे दोन्ही खेळाडू नॉन-स्ट्रायकर एन्डला धावले आणि याचा फायदा श्रीलंकेने घेतला. जैस्वाल ३२ धावांवर धावबाद झाला. त्याने केएल राहुलसोबत ४७ धावांची भागीदारी केली. .IND vs SL, 1st Test: टी ब्रेक संपला, केएल राहुल मैदानात आला, पण एकही बॉल न खेळला रिटायर्ड हर्ट झाला... नेमकं घडलं काय?.जैस्वाल बाद झाल्यानंतर मात्र केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांची चांगली जोडी जमली. एक बाजू केएल राहुलने संयमी खेळताना सांभाळून ठेवली होती, तर पडिक्कलने दुसऱ्या बाजू दमदार खेळ करत होता. त्याने सराव सामन्यातही शतक केले होते, तीच लय त्याने या सामन्यातही कायम ठेवली. दुखापतग्रस्त साई सुदर्शनच्या जागेवर तिसऱ्या क्रमांकावर मिळालेल्या संधीचा फायदा पडिक्कलने घेतला. त्याने आणि केएल राहुलने पहिले दोन्ही सत्र खेळून काढताना श्रीलंकेला यश मिळू दिले नव्हते. टी-ब्रेकपूर्वी दोघांनीही अर्धशतक करताना दीडशतकी भागीदारी पूर्ण केली होती..दरम्यान, पडिक्कल आणि केएल राहुलची भागीदारी टी - ब्रेकनंतर तुटली. तिसऱ्या सत्राचा पहिला चेंडू पडण्यापूर्वीच केएल राहुलला क्रॅम्प आल्याने त्याला रिटायर्ड हर्ट होत मैदानातून बाहेर जावं लागलं. केएल राहुल १६२ चेंडूत ७७ धावा करून मैदानातून बाहेर गेला. तो बाहेर गेल्याने कर्णधार शुभमन गिल मैदानात उतरला. तो पडिक्कला साथ देत होता. यावेळी पडिक्कलने आपली लय कायम ठेवत ५७ व्या षटकात १३४ चेंडूत त्याचे पहिले कसोटी शतक पूर्ण केले. त्याने शतक पूर्ण करत आनंद व्यक्त केला. यावेळी भारतीय ड्रेसिंग रुममध्येही मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरसह सर्वजण आनंदी दिसत होते..पडिक्कलचा विक्रमदरम्यान, भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी (Independence Day) कसोटीमध्ये शतक पूर्ण करणारा देवदत्त पडिक्कल पहिलाच भारतीय क्रिकेटपटू ठरला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या पूर्वीपासून १९३२ पासून भारतीय संघ कसोटी क्रिकेट खेळत आहे, परंतु भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ८० वर्षात १५ ऑगस्टला कोणालाही कसोटीत शतक करता आलं नव्हतं. पण आता पडिक्कलने हा विक्रम करून दाखवला आहे.पडिक्कल हा २१ व्या शतकात भारतासाठी तिसऱ्या क्रमांकावर कसोटीत शतक करणारा सौरव गांगुलीनंतरचा दुसराच डावखुरा फलंदाज आहे. यापूर्वी गांगुलीने २००२ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध दिल्लीत तिसऱ्या क्रमांकावर १३६ धावांची खेळी केली होती..IND vs SL, 1st Test: ३० सामने, ३० वेगवेगळी मैदानं! यशस्वी जैस्वाल नावावर सचिन तेंडुलकरसारखा भन्नाट विक्रम!.तसेच पडिक्कल तिसऱ्या क्रमांकावर शतक करणारा भारताचा आठवा डावखुरा फलंदाज आहे. भारतासाठी तिसऱ्या क्रमांकावर कसोटीत सर्वाधिक शतके करणारा डावखुरा फलंदाज विनोद कांबळी आहे, ज्याने ४ शतके केली आहेत. त्यानंतर सौरव गांगुलीनै ३ शतके केली आहेत. याशिवाय सलीम दुर्रानी, बापू नाडकर्णी, अजित वाडेकर, एकनाथ सोलकर, सुरिंदर अमरनाथ आणि आता देवदत्त पडिक्कल या डावखुऱ्या खेळाडूंनी भारतासाठी तिसऱ्या क्रमांकावर प्रत्येकी १ शतक केले आहे..भारताचे वर्चस्वगॉल कसोटीत पडिक्कलने शतक केले, पण त्यानंतर शुभमन गिल मात्र स्वस्तात बाद झाला. त्याला ६२ व्या षटकात प्रभात जयसूर्याने लहिरू उडाराच्या हातून गिलला झेलबाद केले. गिलने १६ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर पडिक्कलला रिषभ पंतची साथ मिळाली. या दोघांमध्येही अर्धशतकी भागीदारी झाली. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत दोघांनीही विकेट गमावली नाही. त्यामुळे भारताने पहिल्या दिवशी ७३ षटकात २ बाद २८८ धावा केल्या. पडिक्कल १७८ चेंडूत १३१ धावांवर नाबाद आहे, तर रिषभ पंत ३६ चेंडूत २७ धावांवर नाबाद राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.