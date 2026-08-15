IND vs SL, 1st Test: टी ब्रेक संपला, केएल राहुल मैदानात आला, पण एकही बॉल न खेळला रिटायर्ड हर्ट झाला... नेमकं घडलं काय?

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News: भारताचा श्रीलंकाविरुद्धचा कसोटी मालिकेतील पहिला कसोटी सामना गॉलमध्ये शनिवारी सुरू झाला. या सामन्यात भारताकडून देवदत्त पडिक्कलने (Devdutt Padikkal) शतक केले, तर त्याला केएल राहुलने दमदार साथ देताना दीडशतकी भागीदारीही केली. त्यामुळे पहिल्या दिवशी भारतीय संघाने मोठ्या धावसंख्याकडे वाटचाल केली आहे, परंतु तिसऱ्या सत्राच्या सुरुवातीलाच भारताला मोठा धक्का बसला. कारण केएल राहुलला (KL Rahul) अचानक मैदानात परतावं लागलं..IND vs SL: श्रीलंकन खेळाडूशी धडक, केएल राहुलचा कॉलचा गोंधळ अन् यशस्वी जैस्वाल रनआऊट! गॉलमध्ये ड्रामा...पाहा Video.या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाने ११ व्या षटकातच सलामीवीर यशस्वी जैस्वालची विकेट गमावली होती. केएल राहुलसोबत एकेरी धाव घेण्यासाठी झालेल्या गोंधळात तो ३२ धावांवर धावबाद झाला. पण त्यानंतर केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी भारताचा डाव सावरला. त्यांनी पहिले दोन्ही सत्र खेळून काढताना आधी अर्धशतके पूर्ण केली. एक बाजू संयमाने केएल राहुलने सांभाळली होती, तर देवदत्त पडिक्कल काहीसा आक्रमक खेळत होता. सराव सामन्यातही शतक केलेल्या देवदत्त पडिक्कलने या सामन्यातही फॉर्म कायम ठेवला होता..दरम्यान, दुसऱ्या सत्रापर्यंत म्हणजे टी ब्रेकपर्यंत भारताने ५३ षटकाच १ बाद १९७ धावा केल्या होत्या. केएल राहुल ७७ धावांवर आणि पडिक्कल ८४ धावांवर नाबाद होते. ते जेव्हा टी ब्रेकसाठी ड्रेसिंग रुममध्ये गेले. त्यावेळी केएल राहुलवर उपचार सुरू होते. पण तो टी ब्रेकनंतर (Tea Break) घाईघाईत मैदानात आला. पण तरी त्याला वेदना जाणवत होत्या. त्याला श्रीलंकेचा कर्णधार धनंजय डी सिल्वा देखील त्याच्या हाताला स्ट्रेच करताना दिसला. तसेच तो चालतानाही लंगडत असल्याचे दिसले. अखेर फिजिओ मैदानात आले आणि केएल राहुल पंचांना सांगून रिटायर्ड हर्ट (Retired Hurt) होत मैदानातून पुन्हा ड्रेसिंग रुममध्ये परतला. तो परत गेला, तेव्हा त्याने १६२ चेंडूत ७७ धावा केल्या होत्या..केएल राहुल चांगल्या लयीत खेळत होता. त्याने पडिक्कलला साथही चांगली दिली होती. त्यामुळे त्याची दुखापत भारतीय संघाची चिंता वाढवणारी आहे. केएल राहुल संघाचा उपकर्णधारही आहे. त्यामुळे त्याची दुखापत फार गंभीर नसेल, अशीच सध्या भारतीय संघाला अपेक्षा असेल..IND vs SL, 1st Test: ३० सामने, ३० वेगवेगळी मैदानं! यशस्वी जैस्वाल नावावर सचिन तेंडुलकरसारखा भन्नाट विक्रम!.दरम्यान केएल राहुल परतल्यानंतर कर्णधार शुभमन गिल पडिक्कलला साथ देण्यासाठी उतरला. पडिक्कलने शतकासाठी फार वाट पाहायला लावली नाही. त्याने १३४ चेंडूत त्याचे पहिले कसोटी शतक पूर्ण केले. त्याला तिसऱ्या क्रमांकावर साई सुदर्शनच्या जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली होती. त्याने या संधीचा फायदा घेत आता शतक ठोकले आहे. दोन वर्षांनंतर भारतासाठी कसोटीत तिसऱ्या क्रमांकावरील खेळाडूने शतक केले आहे. यापूर्वी तिसऱ्या क्रमांकावर शेवटचे शतक भारतासाठी सप्टेंबर २०२४ मध्ये बांगलादेशविरुद्ध शुभमन गिलने केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.