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IND vs SL, 1st Test: टी ब्रेक संपला, केएल राहुल मैदानात आला, पण एकही बॉल न खेळला रिटायर्ड हर्ट झाला... नेमकं घडलं काय?

Why KL Rahul Forced Retired Hurt: श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत टी ब्रेकनंतर लगेचच केएल राहुलला रिटायर्ड हर्ट होत अचानक मैदान सोडावं लागलं. तो शतकाकडे वाटचाल करत असताना त्याला मैदान सोडावं लागल्याने भारतीय संघाची चिंता वाढली आहे.
KL Rahul Injury | Sri Lanka vs India 1st Test

KL Rahul Injury | Sri Lanka vs India 1st Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News: भारताचा श्रीलंकाविरुद्धचा कसोटी मालिकेतील पहिला कसोटी सामना गॉलमध्ये शनिवारी सुरू झाला. या सामन्यात भारताकडून देवदत्त पडिक्कलने (Devdutt Padikkal) शतक केले, तर त्याला केएल राहुलने दमदार साथ देताना दीडशतकी भागीदारीही केली.

त्यामुळे पहिल्या दिवशी भारतीय संघाने मोठ्या धावसंख्याकडे वाटचाल केली आहे, परंतु तिसऱ्या सत्राच्या सुरुवातीलाच भारताला मोठा धक्का बसला. कारण केएल राहुलला (KL Rahul) अचानक मैदानात परतावं लागलं.

KL Rahul Injury | Sri Lanka vs India 1st Test
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