New Zealand vs India, 1st Test: न्यूझीलंडविरुद्ध वेलिंग्टनला सुरु असलेल्या पहिल्या कसोटीत भारतीय संघाची दमदार फलंदाजी झाली आहे. भारताने सहज ३०० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. या कसोटी सामन्याचा शनिवारी (२१ नोव्हेंबर) तिसरा दिवस आहे. या दिवशी पहिल्या दोन्ही सत्रात केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी दमदार फलंदाजी केली. त्यांच्या दीडशतकी भागीदारीने विक्रमही केला आहे. .IND vs AUS Controversy: 'गौतम गंभीरचा फोन आलेला...' ड्रेसिंग रूम लीक वादावर सर्फराज खानचा मोठा खुलासा.या सामन्यात दुसऱ्या दिवशी न्यूझीलंडचा पहिला डाव ३६८ धावांवर संपला होता. त्यानंतर भारतीय संघ फलंदाजीला उतरला. भारताकडून केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी सलामीला फलंदाजी करताना कमालीची सुरुवात दिली. सुरुवातीच्या संयमी खेळानंतर जैस्वालने आक्रमक खेळताना ८९ चेंडूत ८५ धावांची खेळी केली. तो पहिल्या दिवशी केएल राहुलसोबत १३० धावांची भागीदारी करून बाद झाला. पण त्यानंतर पडिक्कलने केएल राहुलची भक्कम साथ दिली. या दोघांनी तिसऱ्या दिवसाचे पहिले सत्र पूर्ण खेळून काढले. यादरम्यान केएल राहुलने १३ वे कसोटी शतकही पूर्ण केले. तसेच पडिक्कलने अर्धशतक पूर्ण केले..दुसऱ्या सत्रातही दोघे चांगला खेळ करत होते. त्यांनी दीडशतकी भागीदारीही केली. मात्र पडिक्कल त्याच्या शतकाच्या दिशेने आगेकूच करत असतानाच बाद झाला. ८० व्या षटकानंतर नवा चेंडू मिळाल्यानंतर काईल जेमिसनने त्याचा फायदा घेत पडिक्कलला ८३ व्या षटकात त्रिफळाचीत केले. पडिक्कलने १७५ चेंडूत १० चौकारांसह ८० धावांची खेळी केली. त्याने केएल राहुलसोबत १६५ धावांची भागीदारीही केली. तो बाद झाल्यानंतर शुभमन गिल फलंदाजीला उतरला. त्यानेही सुरुवात चांगली केली. टी ब्रेक झाला, तेव्हा भारताने ९३ षटकात २ बादल ३४४ धावा केल्या होत्या. केएल राहुल १२४ धावांवर आणि शुभमन गिल ३६ धावांवर नाबाद होते..न्यूझीलंडमध्ये पहिल्यांदा घडलं...सेना देशांत (SENA) म्हणजेच दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये खेळताना भारताकडून कसोटी डावात पहिल्या दोन विकेटसाठी शतकी भागीदारी होण्याची ही केवळ चौथी वेळ होती. तसेच न्यूझीलंडमध्ये पहिल्यांदाच असं घडलं. यापूर्वी १९७९ मध्ये द ओव्हल मैदानात सुनील गावसकरांची चेतन चौहान आणि दिलप वेंगरसकर यांच्यासोबत शतकी भागीदाऱ्या झाल्या होत्या. तसेच १९८५-८६ मध्ये सिडनी कसोटीत सुनील गावसकरांनीत पहिल्या आणि दुसऱ्या विकेटसाठी के श्रीकांत आणि मोहिंदर अमरनाथ यांच्यासोबत शतकी भागीदारी केल्या होत्या. त्यानंतर २००३-०४ मध्ये मेलबर्न कसोटीत वीरेंद्र सेहवागने आकाश चोप्रा आणि राहुल द्रविडसोबत पहिल्या दोन विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली होती..IND vs NZ, 1st Test: केएल राहुलचं धडाकेबाज शतक! SENA देशात 'असा' पराक्रम करणारा पहिलाच भारतीय .याशिवाय केएल राहुल तिसराच भारतीय फलंदाज आहे, जो न्यूझीलंडमध्ये एकाच कसोटी डावात दोन शतकी भागीदाऱ्यांमध्ये सहभागी आहे. यापूर्वी राहुल द्रविड १९९८-१९ मध्ये हेमिल्टन येथील कसोटी सामन्यात आणि गौतम गंभीर २००९ मध्ये वेलिंग्टन कसोटी सामन्यात दोन शतकी भागीदाऱ्यांमध्ये सामील होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.