भारतीय कसोटी संघासाठी २०२४-२५ हंगाम अत्यंत संघर्षमय होता. मायदेशात न्यूझीलंडविरुद्ध व्हाईटवॉश स्वीकारल्यानंतर भारताला ऑस्ट्रेलियात बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफी २०२४-२५ कसोटी मालिकेमध्येही (BGT) पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे भारतीय संघातील अंतर्गत वादाचीही बरीच चर्चा झाली होती. यादरम्यानच मेलबर्न येथे झालेल्या चौथ्या कसोटीतील पराभवानंतर ड्रेसिंग रुममध्ये भारताचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी भारतीय खेळाडूंना चांगलेच सुनावले होते. याबाबतची माहिती बाहेर लीकही झाली होती, ज्यावरून क्रिकेट वर्तुळात मोठी चर्चा झाली होती. यात भारताचा फलंदाज सर्फराज खानचेही नाव आले होते. पण त्याने हे आरोप फेटाळून लावले असून गौतम गंभीरबाबतही प्रतिक्रिया दिली आहे..IND vs NZ, 1st Test: केएल राहुलचं धडाकेबाज शतक! SENA देशात 'असा' पराक्रम करणारा पहिलाच भारतीय .सर्फराजने सांगितले आहे की या घटनेमुळे त्याच्यासह त्याचे कुटुंबिय देखील तणावात होते. पण गंभीरने सर्वात आधी फोन केला होता आणि सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून क्रिकेटवर लक्ष देण्याचा सल्ला दिला होता. सर्फराज आकाश चोप्राच्या 'बैठ अँड बोल' पॉडकास्टवर बोलत होता. तो म्हणाला, 'मला माझा फोन देखील स्वीचऑफ करावा लागला होता. गौतम गंभीर सरांनी मला दोनदा फोन केलेला. त्यांनी मला सांगितले की हे या निरर्थक चर्चा आहेत आणि या राजकारणात न पडता तुझ्या खेळावर लक्ष केंद्रित कर. मी त्यांना म्हणालो होतो की मी हे सर्व समजू शकतो, पण माझे वडील निराश आहेत आणि अगदी माझी पत्नीही रडत आहे.'सर्फराज पुढे म्हणाला, 'गौतम गंभीर सर माझ्या वडिलांशीही बोलले. त्यांनी त्यांना सांगितले की अशा चर्चांना महत्त्व देणं थांबवा आणि सर्फराजला क्रिकेट खेळू दे, तो खूप चांगला क्रिकेटपटू आहे. गंभीर सरांनी माझ्या वडिलांना असंही सांगितलं की गरज पडली तर त्यांना फोन करा. ते पहिले होते, ज्यांनी मला फोन केला.'.BGT मालिकेत सर्फराजही भारतीय संघाचा भाग होता, पण त्याला एकाही सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. त्याने सांगितले की या मालिकेदरम्यान त्याला दुखापत झाल्याने तो लगेचच राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीत गेला होता. पण यादरम्यान सुरू झालेल्या चर्चांनी त्याला निराश केले.तो म्हणाला, 'मला वाईट वाटले. माझे विमान जसे उतरले, तसे मला फोन आणि मेसेज येत होते. सोशल मीडियावर खूप काही लिहिलं गेलं होतं. बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफी २०-२५ दिवसांपूर्वीच संपली होती. माल त्या मालिकेत लागल्याने मी उपचारासाठी NCA मध्ये गेलो होतो. अचानक ड्रेसिंग रुमधील लीकचे आरोप व्हायला सुरुवात झाली. त्यावेळी मला कळत नव्हतं की मी कोणाशी याबाबत बोलू.'.सर्फराजने त्याच्यावरील आरोप स्पष्टपणे फेटाळताना असंही म्हटलं की त्याच्याकडून असं काही घडलं असतं, तर त्याला पुन्हा खेळण्याची संधी मिळाली नसती. तो म्हणाला त्यानंतर त्याला भारतीय अ संघाकडूनही संधी मिळाली आणि साई सुदर्शनला दुखापत झाल्यानंतर श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत भारतीय संघातही संधी मिळाली. पण दुखापतीमुळे त्याला या दोन्ही मालिकांमध्ये खेळता आले नव्हते..IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामना रंगणार, वैभव सूर्यवंशी मैदानात उतरणार; सामना कधी, कुठे, किती वाजता अन् Live कुठे पाहता येणार?.सर्फराजने असंही सांगितलं की त्याच्या आयुष्यात भरपूर संघर्ष राहिला आहे. तो म्हणाला, 'माझं आयुष्य संघर्षाने भरलेलं आहे आणि मी सर्व गोष्टींचा सामना करण्यासाठी तयार आहे. पण मला माझ्या वडिलांसाठी, आईसाठी, पत्नीसाठी आणि भावासाठी वाईट वाटतं. अगदी छोटी गोष्टही सोशल मीडियावर मोठी बनते. मी एक म्हण ऐकली होती की जर तुम्ही एखाद्याचं काम बिघडवू शकत नसाल, तर त्याचं नाव खराब करा, त्याचं काम आपोआप बिघडेल.'सर्फराजने त्याच्या कसोटी कारतिर्दीत ६ सामने खेळले असून ३७.१० च्या सरासरीने तीन अर्धशतकांह ३७१ धावा केल्या आहेत. तो नोव्हेंबर २०२४ नंतर भारतासाठी खेळलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.