INDA vs NZA, Test: कठीण प्रसंगी जुरेल चमकला! ठोकले दमदार शतक, आकाश दीपचीही फिफ्टी; पण न्यूझीलंडच्या बॉयलकडून चोख प्रत्युत्तर

India A vs New Zealand A 2nd Unofficial Test: भारत अ विरुद्ध न्यूझीलंड अ संघात ख्राईस्टचर्च येथे दुसरा कसोटी सामना सुरू आहे. हा सामना रंगतदार सुरू असून दुसऱ्या दिवसखेरपर्यंत भारतीय संघ १२८ धावांनी आघाडीवर आहे. भारतीय अ संघाकडून कर्णधार ध्रुव जुरेलने शतक (Dhruv Jurel Century) ठोकले. त्याला आकाश दीपची (Akash Deep) चांगली साथ मिळाली. पण नंतर न्यूझीलंडच्या मॅथ्यू बॉयल (Matthew Boyle) आणि डीन फॉक्सक्रॉफ्ट यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. .IND A vs NZ A, 2nd Test: पहिल्या मॅचमध्ये फ्लॉप, पण दुसऱ्या मॅचमध्ये थेट नाबाद ९९! ध्रुव जुरेलने पडिक्कलसह सावरला भारताचा डाव.या सामन्यात दुसऱ्या दिवसाची (रविवार, १ नोव्हेंबर) सुरुवात भारताकडून जुरेल आणि आकाश दीप यांनी केली. जुरेल ९९ धावांवर नाबाद होता, त्याला आकाश दीप चांगली साथ देत होता. जुरेलने दुसऱ्या दिवसाच्या सुरुवातीलाच शतक पूर्ण केले. मात्र शतकानंतर ९३ व्या षटकात त्याला लगेचच ब्रेट रांडेलने बाद केले. जुरेलने १७१ चेंडूत ११ चौकार आणि ३ षटकारांसह १०५ धावा केल्या. जुरेलची ही खेळी महत्त्वाची ठरली, कारण एक क्षण असा होता, ज्यावेळी भारताने १६० धावांवरच ६ विकेट्स गमावलेल्या होत्या. पण नंतर जुरेलने मानव सुथारसोबत (२२) ७ व्या विकेटसाठी ६२ धावांची भागीदारी केली. नंतर त्याने आकाश दीपला साथीला घेत ७५ धावांची भागीदारी केली..दरम्यान, जुरेल बाद झाल्यानंतरही आकाश दीपने मोहम्मद सिराजला साथीला घेत डाव पुढे नेला. सिराजने एकही धाव केली नाही, पण आकाश दीपसोबत ३७ धावांची भागीदारी केली. आकाश दीपने अर्धशतकही केले. अखेर आकाश दीपला क्रिस्टियन क्लार्कने बाद केल्यानंतर भारतीय अ संघाचा पहिला डाव १०२.४ षटकात ३४६ धावांवर संपला. आकाश दीपने ११६ चेंडूत १० चौकार आणि २ षटकारांसह ६८ धावांची खेळी केली. या डावात पहिल्या दिवशी भारतासाठी देवदत्त पडिक्कलनेही ८० धावांची खेळी केली होती.या पहिल्या डावात न्यूझीलंड अ संघाकडून गोलंदाजी करताना फ्रेझर शिटने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. ब्रेट रांडेल आणि जेरॉड मॅके यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर क्रिस्टियन क्लार्क व जेडन लेनॉक्स यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..त्यानंतर न्यूझीलंड अ संघ फलंदाजीला उतरला, पण त्यांना सुरुवातीलाच मुकेश कुमार आणि मोहम्मद सिराज यांनी मोठे धक्के दिले. सिराजने सलामीवीर आणि कर्णधार राइस मारियूला ४ धावांवर बाद केलं, तर कर्टिस हिफीला मुकेश कुमारने ४ धावांवर माघारी धाडलं. टीम रॉबिन्सनलाही ३ धावांवर मुकेश कुमारनेच पायचीत केले. त्यामुळे न्यूझीलंडची अवस्था १३ धावांवर ३ विकेट्स अशी झाली होती. .IND vs NZ: ईशान किशनने सूर्यकुमारला टाकलं मागे अन् असा पराक्रम करणारा बनला पहिलाच भारतीय.परंतु, यानंतर मॅथ्यू बॉयल आणि डीन फॉक्सक्रॉफ्ट यांनी डाव सावरला. त्यांनी एकमेकांची भक्कम साथ देत नाबाद द्विशतकी भागीदारी करत भारतीय गोलंदाजीला आव्हान दिलं. बॉयलने शतकही पूर्ण केलं, तर डीनही शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्यांनी नंतर भारताला दुसरा दिवस संपेपर्यंत आणखी यश मिळू दिले नाही. दुसरा दिवस संपला, तेव्हा न्यूझीलंड अ संघाच्या ६२ षटकात ३ बाद २१८ धावा झाल्या होत्या. मॅथ्यू बॉयल १४८ चेंडूत १०७ धावांवर नाबाद खेळत होता, तर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट १८० चेंडूत ८० धावांवर नाबाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.