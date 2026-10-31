IND A vs NZ A, 2nd Test: पहिल्या मॅचमध्ये फ्लॉप, पण दुसऱ्या मॅचमध्ये थेट नाबाद ९९! ध्रुव जुरेलने पडिक्कलसह सावरला भारताचा डाव

New Zealand A vs India A, 2nd Unofficial Test, 1st Day: भारतीय अ क्रिकेट संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर असून कसोटी मालिका खेळत आहे. या मालिकेत पहिला सामना अनिर्णित राहिला होता. त्यानंतर दुसरा सामना शनिवारी (३१ ऑक्टोबर) सुरू झाला. दुसऱ्या सामन्याचा पहिला दिवस देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) आणि कर्णधार ध्रुव जुरेलने (Dhruv Jurel) गाजवला. जुरेल आता शतकाच्या उंबरठ्यावर आहे. पहिल्या सामन्यात १ आणि २ धावेवर बाद झाल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात कर्णधार जुरेलने दमदार पुनरागमन करत त्याचं नाणं खणखणीत वाजवलं आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या आगामी कसोटी मालिकेत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा मिळवण्यासाठीही त्याने दावेदारी ठोकली आहे. .IND A vs NZ A Live: न्यूझीलंडच्या फलंदाजांचा रडीचा डाव, अचानक मैदान सोडले! भारताला विजयासाठी एकच विकेट हवी होती, १७ षटकं शिल्लक होती... नेमकं काय घडलं?.या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर भारतीय अ संघाकडून पहिल्या डावात सलामीला यशस्वी जैस्वालसह साई सुदर्शन उतरला. मात्र जैस्वालला शून्यावरच फ्रेझर शिटने बाद केले. पण नंतर सुदर्शनला देवदत्त पडिक्कलने साथ दिली. परंतु, खेळपट्टीवर स्थिरावलेला सुदर्शन ६३ चेंडूत ३ चौकारांसह ४१ झावा करून जॅरॉड मॅकेच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. यश राठोडलाही १३ धावांवर ब्रेट रांडेलने बाद केले. .यादरम्यान, पडिक्कल मात्र चांगला खेळत होता. त्याने पहिल्या सामन्यातही १९९ धावांची दमदार खेळी केली होती. हीच लय त्याने कायम करताना शनिवारी ८० धावांची खेळी केली. पण तो १४० वा चेंडू खेळत असताना त्यालाही फ्रेझर शिटने त्रिफळाचीत करत भारताला मोठा धक्का दिला. पाठोपाठ पुढच्याच चेंडूवर फ्रेझरने स्मरण रवीचंद्रनलाही शून्यावर माघारी धाडले, तर काही वेळात फ्रेझरने जुरेलला भक्कम साथ देत असलेल्या वॉशिंग्टन सुंदरलाही ४० चेंडूत ८ धावांवर असताना पायचीत पकडले. त्यामुळे भारतीय संघाची अवस्था ६ बाद १६० धावा अशी झाली होती..त्यानंतर मात्र जुरेलला जबाबदारी खांद्यावर घेतली. त्याला आधी मानव सुथारने चांगली साथ दिली. त्यांच्यात ७ व्या विकेटसाठी ६२ धावांची भागीदारी झाली. पण ही भागीदारी मानव सुथारला २२ धावांवर बाग करत जेडन लेनॉक्सने तोडली. पण असे असले तरी आकाश दीपने जुरेलला साथ दिली. त्यांनी आणखी पडझड होऊ दिली नाही, यादरम्यान जुरेलने शतकाकडे वाटचाल केली. .IND A vs NZ A Live : भारतासोबत चिटींग? न्यूझीलंडच्या फलंदाजांचा मैदानावर येण्यास नकार; सामना ड्रॉ करावा लागला; नेमकं काय घडलं?.जुरेलला आणि आकाश दीप यांच्यात पहिल्या दिवस अखेरपर्यंत ६९ धावांची नाबाद भागीदारीही झाली. जुरेल १५५ चेंडूत ११ चौकार आणि ३ षटकारांसह ९९ धावांवर नाबाद आहे, तर आकाश दीप ५८ चेंडूत २५ धावा करून नाबाद आहे. भारतीय अ संघाच्या पहिल्या दिवशी ७ बाद २९१ धावा झाल्या आहेत.न्यूझीलंड अ संघाकडून गोलंदाजी करताना फ्रेझर शिटने ४ विकेट्स घेतल्या. ब्रेट रांडेल, जेरॉड मॅके आणि जेडन लेनॉक्स यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.