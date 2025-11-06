IND A vs SA A, Test: रिषभ पंतसमोर 'तडगा' स्पर्धक! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पठ्ठ्याचं झुंजार शतक, भारताच्या कसोटी संघासाठी ठोकला दावा

भारत अ संघाने दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत ध्रुव जुरेलच्या शतकाच्या जोरावर २३० धावांचा टप्पा पार केला. रिषभ पंतच्या नेतृत्वाखालील संघाची सुरुवात खराब झाली होती, परंतु जुरेल आणि कुलदीप यादवने भागीदारी करत संघाला सावरण्यात मदत केली. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली, परंतु जुरेलच्या खेळीने भारताला मजबूत स्थितीत नेले..गुरुवारपासून (६ नोव्हेंबर) भारत अ आणि दक्षिण आफ्रिका अ संघात बंगळुरुतील बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे दुसरा सामना सुरू झाला आहे. १४ नोव्हेंबरपासून भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या राष्ट्रीय संघांमध्ये सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेपूर्वी होत असलेला हा सामना महत्त्वाचा आहे. कारण या मालिकेसाठी भारतीय खेळाडू भारत अ संघाकडून खेळत सराव करत आहेत. सध्या दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीत केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण, आकाश दीप असे खेळाडू खेळत असून भारतीय अ संघाचे नेतृत्व रिषभ पंतकडे आहे. .INDIA A SQUAD FOR ODI SERIES vs SOUTH AFRICA A : रोहित शर्मा, विराट कोहली यांचा वन डे संघात समावेश नाही; तिलक वर्माकडे नेतृत्व, तर ऋतुराज उप कर्णधार... .दरम्यान, या सामन्यात भाकतीय अ संघाची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती. पण ध्रुव जुरेलने अफलातून फलंदाजी करत शतकी खेळी केली, त्याला कुलदीप यादवची भक्कम साथ मिळाली. जुरेलने ही खेळी करत सर्वांचे लक्ष आपल्याकडे वेधले असून कसोटी संघातील स्थानासाठी दावेदारी ठोकली आहे.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका अ संघाने नाणेफेक जिंकून भारत अ संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. पण भारताने अभिमन्यू ईश्वरन दुसऱ्याच षटकात शून्यावरच शेपो मोरेकीच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानंचर केएल राहुल, साई सुदर्शन आणि देवदत्त पडिक्कल हे देखील स्वस्तात बाद झाले..मात्र, त्यानंतर कर्णधार रिषभ पंत आणि ध्रुव जुरेल यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. रिषभने आक्रमक खेळ केला. पण त्यालाही मोरेकीने फार काळ टिकून दिले नाही. रिषभचा झेल मार्क एकरमनने घेतला. त्यामुळे रिषभने २० चेंडूत ३ चौकारांसह २४ धाला केल्या. तो बाद झाल्यानंतर हर्ष दुबे १४ धावांवर आणि आकाश दीप शून्यावर बाद झाले. त्यामुळे भारताची अवस्था ७ बाद १२६ धावा अशी झाली होती..भारतीय संघ दीडशे धावा तरी करणार की नाही, अशा शंका उपस्थित होत होती. मात्र ९ व्या क्रमांकावर उतललेल्या कुलदीप यादवने जुरेलला भक्कम साथ देताना अर्धशतकी भागीदारी केली. दोघांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांना चांगलेच थकवले होते. जुरेल पाहाता पाहाता शतकाच्या जवळही पोहचला. पण असे असतानात कुलदीप मात्र ६६ व्या षटकात ८८ चेंडूत २० धावांवर धावबाद झाला. .IND A vs SA A 2nd Test: केएल राहुल, रिषभ पंत, पडिक्कल... सारेच फेल; एकटा ध्रुव जुरेल लढला, टीम इंडियाच्या कशाबशा १५० धावा पार.पण नंतर जुरेलने ६९ व्या षटकात १४५ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले. त्याला नंतर मोहम्मद सिराजने त्याला साथ दिली. त्यामुळे भारताने २३० धावांचा टप्पा पार केला होता. पण मोहम्मद सिराज ३१ चेंडूत १५ धावा करून बाद झाला. प्रसिद्ध कृष्णा शून्यावर बाद झाला. त्यामुळे भारताचा पहिला डाव ७७.१ षटकात २५५ धावांवर संपला. ध्रुव जुरेल १७५ चेंडूत १३२ धावांची नाबाद खेळी केली. दक्षिण आफ्रिकेकडून तिआन वॅन वुरेन यांनी ४ विकेट्स घेतल्या आहेत. प्रेनेलन सुब्रयन आणि शेपो मोरेकी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. ओखुले सेलेने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.