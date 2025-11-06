Cricket

IND A vs SA A, Test: रिषभ पंतसमोर 'तडगा' स्पर्धक! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पठ्ठ्याचं झुंजार शतक, भारताच्या कसोटी संघासाठी ठोकला दावा

Dhruv Jurel Century for India A against South Africa A: दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत भारत अ संघाची सुरुवात खराब झाली, परंतु ध्रुव जुरेलच्या शतकाने भारतीय संघाला सावरलं. जुरेलला कुलदीप यादवची भक्कम साथ मिळाली.
Rishabh Pant - Dhruv Jurel | India A vs South Africa A

Rishabh Pant - Dhruv Jurel | India A vs South Africa A

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत अ संघाने दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत ध्रुव जुरेलच्या शतकाच्या जोरावर २३० धावांचा टप्पा पार केला.

  • रिषभ पंतच्या नेतृत्वाखालील संघाची सुरुवात खराब झाली होती, परंतु जुरेल आणि कुलदीप यादवने भागीदारी करत संघाला सावरण्यात मदत केली.

  • दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली, परंतु जुरेलच्या खेळीने भारताला मजबूत स्थितीत नेले.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Rishabh Pant
Cricket News in Marathi
Team India
kuldeep yadav
test cricket
South Africa Cricket Team
cricket news today
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com