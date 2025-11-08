IND A vs SA A: ध्रुव जुरेलचं सलग दुसरं शतक, रिषभ पंतच्या जागेसाठी ठोकली दावेदारी; कसोटी संघात गिल-गंभीर देणार संधी?

ध्रुव जुरेलने दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्धच्या सामन्यात सलग दुसरे शतक ठोकले. त्यामुळे त्याने भारतीय कसोटी संघात स्थान मिळवण्यासाठी दावेदारी ठोकली आहे. गिल आणि गंभीर यांच्याकडून त्याला कसोटी संघात संधी मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात १४ नोव्हेंबरपासून दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेपूर्वी सध्या भारत अ संघ दक्षिण आफ्रिका अ संघात चारदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळली गेली. या मालिकेतील दुसरा सामना गुरुवारपासून (६ नोव्हेंबर) बंगळुरूमध्ये खेळला जात आहे. या सामन्यात युवा यष्टीरक्षक फलंदाज ध्रुव जुरेलने आपलं नाणं खणखणीत वाजवलं आहे. त्याने दोन्ही डावात शतके ठोकली आहेत..IND A vs SA A, Test: रिषभ पंतसमोर 'तडगा' स्पर्धक! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पठ्ठ्याचं झुंजार शतक, भारताच्या कसोटी संघासाठी ठोकला दावा.या सामन्यात भारताच्या कसोटी संघातील अनेक प्रमुख खेळाडू खेळत आहेत, तर भारतीय अ संघाचे कर्णधारपद रिषभ पंत सांभाळत आहे. पण एकीकडे महत्त्वाचे फलंदाज स्वस्तात बाद झालेले असताना जुरेलने दोन्ही डावात शानदार खेळ केला. त्याने पहिल्या डावात १३२ धावांची खेळी केली होती. विशेष म्हणजे भारताकडून त्याच्याशिवाय कोणीही २५ धावांचा टप्पाही पार केला नव्हता. पण त्याच्या शतकामुळे भारतीय अ संघाने पहिल्या डावात २५५ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी करत दक्षिण आफ्रिकेला पहिल्या डावात २२१ धावांवरच रोखले होते. त्यामुळे भारताला ३४ धावांची आघाडी मिळाली होती..त्यानंतर दुसऱ्या डावातही भारताने अभिमन्यू ईश्वरन (०), केएल राहुल (२७), साई सुदर्शन (२३), देवदत्त पडिक्कल (२४) यांनी लवकर विकेट्स गमावल्या होत्या. नाईट वॉचमन म्हणून आलेला कुलदीप यादवही १६ धावांवर बाद झाला. त्यातच शनिवारी (८ नोव्हेंबर) रिषभ पंत सुरुवातीलाच चेंडू अनेकदा हाताला आणि हेल्मेटला लागल्यानंतर १७ धावांवर रिटायर्ड हर्ट होत माघारी परतला होता. पण त्यानंतर ध्रुव जुरेल आणि हर्ष दुबे यांची जोडी जमली. या दोघांनी खराब चेंडूंचा समाचार घेतला, तर चांगल्या चेंडूंना सन्मान देत भागीदारी रचली. यादरम्यान, दोघांनीही अर्धशतकं पूर्ण केली. तसेच दोघेही शतकाच्या दिशेनेही आगेकूच करत होते. मात्र याचदरम्यान त्यांची १८४ धावांची भागीदारी शेपो मोरेकीने तोडली. त्याने हर्ष दुबेला सायमंड्सच्या हातून झेलबाद केले. हर्षने ११६ चेंडूत १२ चौकार आणि १ षटकारासह ८४ धावांची खेळी केली. .तो बाद झाल्यानंतर मात्र रिषभ पंत पुन्हा फलंदाजीसाठी आला. त्याने पुन्हा फलंदाजीला आल्यानंतर मात्र वेगवान खेळण्यास सुरुवात केली. यादरम्यान, जुरेलने १५९ चेंडूत त्याचे या सामन्यातील दुसरे शतक पूर्ण केले. तोही नंतर आक्रमक खेळू लागला. त्यामुळे रिषभ आणि जुरेल यांच्यात झटक्यात अर्धशतकी भागीदारीही झाली. त्यांनी ५४ चेंडूतच ८२ धावांची भागीदारी केली. रिषभनेही अर्धशतक केले. पण अखेर त्याला ६५ धावांवर सायमंड्सने बाद केले. त्याने ५४ चेंडूत ५ चौकार आणि ४ षटकारांसह ६५ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर मात्र भारताने दुसरा डाव ८९.२ षटकात ७ बाद ३८४ धावांवर घोषित केला. यावेळी ध्रुव जुरेल १७० चेंडूत १५ चौकार आणि १ षटकारासह १२७ धावांवर नाबाद राहिला. भारताने पहिल्या डावातील ३४ धावांच्या आघाडीसह दक्षिण आफ्रिका अ संघासमोर ४१७ धावांचे लक्ष्य ठेवले.या डावात दक्षिण आफ्रिका अ संघाकडून ओकुले सेलेने ३ विकेट्स घेतल्या, तर शेपो मोरेकी, तिआन वॅन वुरेन, प्रेनेलन सुब्रयन आणि काईल सायमंड्स यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND A vs SA A 1st Test: विराटची कसोटीतील जागा रिषभ पंतला मिळाली? फोटोमुळे चर्चा; मुंबईच्या गोलंदाजाने गाजवला पहिला दिवस.जुरेलला संधी मिळणार?भारतीय संघ १४ नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिका संघाविरुद्ध कसोटी मालिका खेळणार आहे. या मालिकेसाठी रिषभ पंतचीही निवड झाली आहे, तसेच तो उपकर्णधारही आहे. तो पायाच्या दुखापतीतून पूर्ण बरा झाला असून भारतीय संघाकडून पुनरागमन करण्यास सज्ज आहे. पण भारत अ संघाकडून खेळताना तो रिटायर्ड हर्ट झाला होता, पण परत येऊन त्याने अर्धशतक केले. पण असे असले तरी तो पूर्ण तंदुरुस्त आहे का, हे एकदा भारतीय संघव्यवस्थापन तपासून पाहिल. कारण यष्टीरक्षक म्हणून रिषभला पहिले प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे. तसेच तो उपकर्णधारही आहे.पण, हे देखील लक्षात घ्यावे लागणार आहे की ध्रुव जुरेलनेही सलग दोन शतके ठोकत भारतीय संघातील जागेसाठी दावेदारी ठोकली आहे. तो रिषभ पंतच्या अनुपस्थितीत ऑक्टोबरमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतही भारताकडून खेळला होता. त्यामुळे जर पंत पूर्ण तंदुरुस्त नसेल, तर त्यालाच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध यष्टीरक्षक म्हणून संधी मिळेल. पण सध्या त्याचा फॉर्म पाहाता, रिषभ पंत उपलब्ध असतानाही कर्णधार शुभमन गिल आणि मुख्य प्रशिक्षक ध्रुव जुरेलला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देणार का, हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.