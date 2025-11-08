Cricket

IND A vs SA A: ध्रुव जुरेलचं सलग दुसरं शतक, रिषभ पंतच्या जागेसाठी ठोकली दावेदारी; कसोटी संघात गिल-गंभीर देणार संधी?

Dhruv Jurel Scores Second Consecutive Century: भारत अ संघाच्या सामन्यात ध्रुव जुरेलने सलग दुसरे शतक ठोकून कसोटी संघातील जागेसाठी दावेदारी ठोकली आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ध्रुव जुरेलने दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्धच्या सामन्यात सलग दुसरे शतक ठोकले.

  • त्यामुळे त्याने भारतीय कसोटी संघात स्थान मिळवण्यासाठी दावेदारी ठोकली आहे.

  • गिल आणि गंभीर यांच्याकडून त्याला कसोटी संघात संधी मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

