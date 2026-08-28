Viral Video: स्टंपची अदलाबदल केली राव, तरी विकेट काही मिळेना! ध्रुव जुरेलचा भन्नाट जुगाड; VIDEO तुफान व्हायरल

Dhruv Jurel Viral Video: भारत आणि श्रीलंका(ind vs sl) यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या पाचव्या दिवशी ध्रुव जुरेलचा एक मजेशीर व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. श्रीलंकेचा फलंदाज सोनल दिनुषा बराच वेळ मैदानावर टिकून राहिल्याने भारतीय संघ विकेटच्या शोधात होता. यावेळी जुरेलने नशीब बदलण्यासाठी चक्क बेल्ससोबत स्टंपचीही अदलाबदल केली.क्रिकेटमध्ये विकेट मिळत नसताना अनेकदा खेळाडू बेल्सची जागा बदलताना दिसतात. मात्र, जुरेलने यावेळी थेट स्टंपच एकमेकांच्या जागी लावले. त्याचा हा प्रकार पाहून मैदानावरील खेळाडूंसह चाहतेही चांगलेच हसले..जुरेलने नेमकं काय केलं?जुरेल स्टंपजवळ गेला आणि त्याने आधी दोन्ही बेल्स काढून खाली ठेवल्या. त्यानंतर डावा आणि उजवा स्टंप मुळापासून बाहेर काढला. दोन्ही स्टंपची जागा एकमेकांशी बदलल्यानंतर त्याने ते पुन्हा विकेटमध्ये लावले आणि त्यावर बेल्स ठेवल्या.याआधी ऋषभ पंतनेही बेल्सची अदलाबदल करून पाहिली होती. मात्र, जुरेलने पंतच्या या कृतीची उलटी करून बेल्स पुन्हा पूर्वीप्रमाणे ठेवल्या. त्यानंतर त्याने स्वतःच स्टंपची जागा बदलण्याचा हा मजेशीर प्रयोग केला..विकेट मिळवण्यासाठी केला जुगाडश्रीलंकेचा फलंदाज सोनल दिनुषा भारतीय गोलंदाजांना बराच वेळ त्रास देत होता. विकेट मिळत नसल्याने जुरेलने हा मजेशीर जुगाड करून पाहिला.मात्र, स्टंप बदलल्यानंतर लगेच विकेट मिळाली असं काही झालं नाही. श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी भारताला चांगलंच झुंजवलं. .या सामन्यात ध्रुव जुरेलने केवळ विकेटच्या मागेच नाही, तर फलंदाजीतही आपली छाप पाडली. भारताच्या पहिल्या डावात सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना त्याने नाबाद ११५ धावांची शानदार खेळी केली.जुरेलने १७७ चेंडूंचा सामना करताना ९ चौकार आणि २ षटकार ठोकले. त्याच्या या खेळीमुळे भारताला मोठी धावसंख्या उभारण्यात मदत झाली. भारताने ५०३ धावांवर डाव घोषित केला..IND vs SLC XI Warm-Up: जयस्वाल पंत शून्यावर आऊट, गंभीरची रणनीती फसली? पडिक्कलने लाज राखली; श्रीलंका इलेव्हनविरुद्ध ठोकले शतक .श्रीलंकेविरुद्ध सातव्या किंवा त्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करत शतक करणारा ध्रुव जुरेल हा भारताचा दुसरा फलंदाज ठरला. याआधी हार्दिक पांड्याने २०१७ मध्ये पल्लेकेले येथे झालेल्या कसोटीत आठव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना १०८ धावांची खेळी केली होती. जुरेलची नाबाद ११५ धावांची खेळी श्रीलंकेत सातव्या किंवा त्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या पाहुण्या फलंदाजांच्या सर्वोत्तम खेळींपैकी एक ठरली. त्यामुळे या कसोटीत जुरेलने आधी आपल्या फलंदाजीने कमाल केली आणि नंतर विकेट मिळवण्यासाठी केलेल्या भन्नाट स्टंप-जुगाडामुळे पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.