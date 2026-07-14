RCB ला सलग दोनदा IPL चॅम्पियन बनवणारे कोच आता इंग्लंडचे मुख्य प्रशिक्षक? दिनेश कार्तिकचं मोठं विधान चर्चेत

England Test Cricket Coach Search: इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने बेन स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर कसोटी संघाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी ब्रेंडन मॅक्युलमला कसोटी संघाचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काढले आहे. त्यामुळे सध्या इंग्लंडच्या कसोटी संघाला कर्णधार आणि मुख्य प्रशिक्षक नाहीये. अशातच मुख्य प्रशिक्षकासाठी एक नाव चर्चेत आहे, ते म्हणजे अँडी फ्लॉवर (Andy Flower). पण गेल्या दोन आयपीएल हंगामात फ्लॉवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचे (RCB) मार्गदर्शन करत आहेत. आता याबाबत दिनेश कार्तिकने (Dinesh Karthik) भाष्य केले आहे. .IND Vs ENG ODI: मजबूत फलंदाजी हीच जमेची बाजू; भारत-इंग्लंड यांच्यात आजपासून एकदिवसीय क्रिकेट मालिका.झिम्बाब्वेचे माजी क्रिकेटपटू फ्लॉवर यांना प्रशिक्षण क्षेत्रात मोठा अनुभव आहे. ते क्रिकेटमधील यशस्वी प्रशिक्षकांपैकी एक आहेत. त्यांनी २०२५ आणि २०२६ आयपीएल हंगामांचे विजेतेपदही इंग्लंडला जिंकून दिले आहे. तसेच फ्लॉवर यांनी इंग्लंडचेही यापूर्वी प्रशिक्षकपद सांभाळले आहे. त्यांनी इंग्लंडला आयसीसी कसोटी क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावरही पोचवले होते. पण दिनेश कार्तिकच्या मते फ्लॉवर पुन्हा इंग्लंडच्या कसोटी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक होण्यासाठी प्रबळ दावेदार असले, तरी आयपीएलमधील वचनबद्धतेमुळे ते ही जबाबदारी स्वीकारण्याची शक्यता कमी आहे..कार्तिक स्काय स्पोर्ट्सच्या पॉडकास्टमध्ये म्हणाला, 'खरंच सांगायचं तर फ्लॉवर इंग्लंडच्या प्रशिक्षकाच्या पदासाठी उत्तम दावेदार आहेत. या पदासाठी विचार होणाऱ्या उमेदवारांमध्ये त्यांचे नाव नक्कीच असायला हवे. पण पण इंग्लंडची सध्याची परिस्थिती आणि त्यांचे व्यस्त वेळापत्रक पाहता, त्यांनी ही संधी स्वीकारल्यास मला खूप आश्चर्य वाटेल. ते अनेक लीगमध्ये काम करतात आणि मला खात्री आहे, त्याच्याकडे वेळ नसेल.''मी एक आर्टिकल वाचलं, ज्यात लिहिलं होतं की इंग्लंड आयपीएल आणि उर्वरित कसोटी क्रिकेटचे यांच्यात समतोल राखण्यास तयार आहे. पण वेळापत्रक जसे आहे, ते पाहाता हे खूप अवघड होईल. जसं की जेकॉब बेथल पहिल्या कसोटीसाठी आला नव्हता, जोफ्रा आर्चरही उपलब्ध नव्हता, त्यामुळे मोठा गोंधळ झला होता आणि बऱ्याच लोकांनी यावर प्रश्न विचारले.'.कार्तिक पुढे म्हणाला, 'अँडी फ्लॉवर यांचा आधीच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूसोबत करार आहे. म्हणजेच ते त्याकाळातील सर्व कसोटी सामन्यांना मुकू शकतात, इंग्लंडला हे मंजूर होईल का की ऍशेसच्या तयारीदरम्यान त्यांचे प्रशिक्षक तिथेन नसतील? मी असं ऐकलं की इंग्लंडला पुढच्यावर्षी मे महिन्यात बांगलादेशविरुद्ध कसोटी सामना खेळायचा आहे आणि जर त्यावेळी फ्लॉवर बंगळुरू संघासोबत असतील, तर ते अवघड असेल.' .IND vs ENG, ODI: विराट कोहली अन् गौतम गंभीर यांच्यात पुन्हा वाजलं? सरावावेळी दोघांचीही 'हाताची घडी अन् तोंडावर बोट'.दरम्यान, असं असलं तरी फ्लॉवर हे उत्तम प्रशिक्षक असल्याचे कार्तिकने म्हटले आहे. तो म्हणाला, 'ते चांगले आहेत का, तर नक्कीच हो. ते जगातील सर्वोत्तम प्रशिक्षकांपैकी एक आहेत, पण त्यांना वेळ आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचं उत्तर हो असेल, तर मला आश्चर्य वाटेल.'फ्लॉवर यांनी २०२४ मध्ये बंगळुरू संघाच्या प्रशिक्षकाची जबाबदारी स्वीकारली होती. त्यांच्या मार्गदर्शनात बंगळुरूने २०२५ आणि २०२६ मध्ये विजेतेपद पटकावर मोठा पराक्रमही केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.